Детские сказки, от которых волосы встают дыбом

Помните песню: «Добрая сказка с хорошим концом…»? Да, обычно сказки заканчиваются хорошо, пусть зачастую каким-то чудесным и непонятным образом. Но далеко не все сказки добрые, правду сказать, они даже жуткие.
Сами подумайте: волк пожирает семерых козлят, завистливая мачеха травит падчерицу яблоком, мужик отвозит свою дочку в лес, чтобы она там замерзла, и т.
Анти-Санта Клаус
Еще 200 лет назад в альпийском регионе непослушным детям говорили, что их похитит Крампус – легендарная фигура с внешностью дьявола, спутник и одновременно антипод Николая-Чудотворца. Поздравительные открытки с изображением Крампуса были очень популярными. Рассказывают, что Крампус делает обходы вместе с Сантой (святым Николаем) на Рождество. При нем обычно большая корзина, куда он сажает непослушных детей, там также лежат пучки розог для порки или кусочки угля. Считается, что Крампус имеет древнее альпийско-языческое происхождение и восходит к тому времени, когда Рождество было просто «Йолем» (праздник середины зимы у исторических германских народов), и когда люди поклонялись рогатому богу леса. До сих пор немецкоязычные страны увлечены Крампусом: 5 декабря проходят парады, на которых мужчины и женщины одеваются как волосатые бестии…
Дуллахан
Легенда о Дуллахане (в переводе с ирландского «безголовый») родилась в древней южной Ирландии. Она рассказывает о всаднике без головы, мужчине (или женщине), который рыскает по проселочным дорогам и собирает человеческие души.даже страшнее, чем всадник без головы в рассказе «Легенда о Сонной лощине» Вашингтона Ирвинга.
Енот-убийца и героический кролик из Японии
В японской народной сказке «Кати-кати Яма» рассказывается о мести белого кролика енотовидной собаке (тануки). Драма разворачивается, когда старик ловит тануки, который воровал урожай на его поле, связывает его и приносит домой, чтобы позже приготовить из него суп. Коварное существо уговаривает жену старика освободить его, а добившись своего, убивает бедную женщину и варит суп из ее плоти. Воспользовавшись своей способностью к перевоплощению, тануки принимает образ старухи и, как только старик возвращается, кормит его супом, а затем возвращается к своему первоначальному виду и рассказывает шокированному старику о своем злодеянии. К счастью, кролик, с которым фермер однажды подружился, решил отомстить…. Кролик мучает тануки разными изощренными способами. Так однажды он поджигает хворост на спине у тануки. В конце концов, они оба отправляются на лодках в море. Лодка тануки начинает растворятся в воде, т.к. она сделана из грязи. Тануки оказывается в воде и вот-вот пойдет на дно. Кролик не предпринимает ни малейших попыток спасти его, напротив, он бьет тануки веслом по голове, и тот тонет. Трудно сказать, в чем мораль этой сказки, но в Японии она очень популярна.
Неопрятный Петер
В 1845 году немецкий психиатр Генрих Гоффман написал несколько поучительных рассказов о важности соблюдения правил гигиены для своего 3-летнего сынишки. В одном из них рассказывается о маленьком мальчике Петере с длинными косматыми волосами и длиннющими ногтями. В коллекции есть и другие истории. Например, о том, что нельзя сосать большой палец (его отрубят!), о девочке, которая играет со спичками и гибнет в огне, о ребенке, который решает больше не есть суп и умирает от истощения.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии