С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    совдепия - это скопище маразма, идиотизма и глупости4 вещи времён ССС...
  • Мария Кузнецова
    Два раза в год перемываю фарфор и хрусталь, который редко используется. Для этого растворяю в горячей воде несколько ...Нестандартные быт...
  • Сергей Мартьянов
    Ну, а теперь про майки, что носили мужчины:)5 причин, которые...

Детские сказки, от которых волосы встают дыбом

Помните песню: «Добрая сказка с хорошим концом…»? Да, обычно сказки заканчиваются хорошо, пусть зачастую каким-то чудесным и непонятным образом. Но далеко не все сказки добрые, правду сказать, они даже жуткие. Детские сказки, от которых волосы встают дыбом

Сами подумайте: волк пожирает семерых козлят, завистливая мачеха травит падчерицу яблоком, мужик отвозит свою дочку в лес, чтобы она там замерзла, и т.

д. И такие сказки мы рассказываем маленьким детям! У разных народов мира можно найти свои сказки-страшилки с героями, которые ничем не уступают персонажам из фильмов ужасов.

Анти-Санта Клаус


Еще 200 лет назад в альпийском регионе непослушным детям говорили, что их похитит Крампус – легендарная фигура с внешностью дьявола, спутник и одновременно антипод Николая-Чудотворца. Поздравительные открытки с изображением Крампуса были очень популярными. Детские сказки, от которых волосы встают дыбом Рассказывают, что Крампус делает обходы вместе с Сантой (святым Николаем) на Рождество. При нем обычно большая корзина, куда он сажает непослушных детей, там также лежат пучки розог для порки или кусочки угля. Считается, что Крампус имеет древнее альпийско-языческое происхождение и восходит к тому времени, когда Рождество было просто «Йолем» (праздник середины зимы у исторических германских народов), и когда люди поклонялись рогатому богу леса. Детские сказки, от которых волосы встают дыбом До сих пор немецкоязычные страны увлечены Крампусом: 5 декабря проходят парады, на которых мужчины и женщины одеваются как волосатые бестии…

Дуллахан


Детские сказки, от которых волосы встают дыбом Легенда о Дуллахане (в переводе с ирландского «безголовый») родилась в древней южной Ирландии. Она рассказывает о всаднике без головы, мужчине (или женщине), который рыскает по проселочным дорогам и собирает человеческие души.
В некоторых версиях Дуллахан закутан в плащ черного цвета, под мышкой у него своя собственная гниющая голова. В других же версиях он ездит на крытой повозке, обшивка которой – это человеческая кожа, спицы в колесах – это человеческие кости, а тянут повозку шесть лошадиных скелетов. Дуллахан очень любит хлестать жертв плетью, а в качестве плети у него человеческий позвоночник. Этот персонаж даже страшнее, чем всадник без головы в рассказе «Легенда о Сонной лощине» Вашингтона Ирвинга.

Енот-убийца и героический кролик из Японии


Детские сказки, от которых волосы встают дыбом В японской народной сказке «Кати-кати Яма» рассказывается о мести белого кролика енотовидной собаке (тануки). Драма разворачивается, когда старик ловит тануки, который воровал урожай на его поле, связывает его и приносит домой, чтобы позже приготовить из него суп. Коварное существо уговаривает жену старика освободить его, а добившись своего, убивает бедную женщину и варит суп из ее плоти. Воспользовавшись своей способностью к перевоплощению, тануки принимает образ старухи и, как только старик возвращается, кормит его супом, а затем возвращается к своему первоначальному виду и рассказывает шокированному старику о своем злодеянии. К счастью, кролик, с которым фермер однажды подружился, решил отомстить…. Детские сказки, от которых волосы встают дыбом Кролик мучает тануки разными изощренными способами. Так однажды он поджигает хворост на спине у тануки. В конце концов, они оба отправляются на лодках в море. Лодка тануки начинает растворятся в воде, т.к. она сделана из грязи. Тануки оказывается в воде и вот-вот пойдет на дно. Кролик не предпринимает ни малейших попыток спасти его, напротив, он бьет тануки веслом по голове, и тот тонет. Трудно сказать, в чем мораль этой сказки, но в Японии она очень популярна.

Неопрятный Петер


Детские сказки, от которых волосы встают дыбом В 1845 году немецкий психиатр Генрих Гоффман написал несколько поучительных рассказов о важности соблюдения правил гигиены для своего 3-летнего сынишки. В одном из них рассказывается о маленьком мальчике Петере с длинными косматыми волосами и длиннющими ногтями. В коллекции есть и другие истории. Например, о том, что нельзя сосать большой палец (его отрубят!), о девочке, которая играет со спичками и гибнет в огне, о ребенке, который решает больше не есть суп и умирает от истощения.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
наверх