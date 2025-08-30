9 знаменитых советских мопедов, о которых в СССР мечтал почти каждый мальчуган

Советский Союз старался самостоятельно обеспечить свое население всем необходимым. Связана такая политика «меркантилизма» была с перманентно действующими санкциями США и их стран-сателлитов, а также постоянной угрозой Третьей мировой войны между капиталистическим и социалистическим блоком. Пускай, произведенное на родных просторах не всегда было достаточно качественным, а ассортимент, мягко говоря, оставлял желать лучшего, оно было своим и отнять его никто не мог.
1. В-902
Один из первых мопедов. |Фото: dyr4ik.ru.
Совместное творение Львовского велозавода и Харьковского велосипедного завода, которое стало развитием модели В-901. Считается первым мотовелосипедом львовского предприятия. Производилась модель с период с 1958 по 1962 год.
2. МВ-042 «Львовянка»
Красивая была модель. |Фото: alternathistory.com.
Первый полноценный мопед, даже несмотря на то, что по документам все еще назывался мотовелосипедом. Сделана «Львовянка» на уже упомянутом Львовского велозаводе. В движение мопед приводился 45-кубовым силовым агрегатом с отдачей 1.2 л.с.
3. МВ-044
Пользовался спросом. |Фото: 60carmuseum.com.
Еще один мопед, созданный мастерами Львовского завода. На самом деле целое семейство мопедов с разными индексами: 042, 043, 044 и т.д. Новые модели по большей части отличались лучшими двигателями и некоторыми «приятными мелочами». Конкретно 44-ый ездил на двигателе с отдачей 2 л.с.
4. «Spiriditis»
Первый мопед оказался так себе. |Фото: drive2.ru.
Первая модель мопеда, сделанная на латвийском заводе «Саркана Звайгзне» в Риге. На свет «Spiriditis» появился в 1958 году. В движение мопед приводился силовым агрегатом, созданным по лицензии небезызвестного завода Jawa. Проблема была только в том, что первый блин у рижан вышел комом.
5. «Рига-1»
Самый красивый мопед. |Фото: blogspot.com.
Если что-то у рижан и не получилось комом, так это все остальные мопеды «Саркана Звайгзне». Достаточно один раз взглянуть на фотографию, чтобы понять, почему до сих пор «Рига-1» считается самым красивым советским мопедом. В дальнейшем дизайн нередко оставлял желать лучшего. Единственная «проблема» была в том, что поначалу у рижан не было собственного производства ДВС, а потому ставили чешские Jawa.
6. «Рига-26»
Самый компактный мопед. |Фото: drive2.com.
Крайне показательная модель мопеда из уже упомянутого семейства. Отличительной чертой 26-го была невероятная компактность. Мопед можно было сложить так, что он помещался в легковой автомобиль! Правда, при этом мопед весил как упитанный ребенок или недокормленная девушка – 50 кг.
7. «Карпаты-2»
Был полон интересных решений. |Фото: ya.ru.
Еще один знаковый мопед неоднократно упомянутого Львовского завода, появившийся под самый распад СССР в 1986 году. Модельный ряд данного транспортного средства включал в себя помимо стандартной модификации две «специальных», а именно улучшенные модели «спорт» и «люкс».
8. «Рига-5»
Почти велосипед. |Фото: dyr4ik.ru.
Мопед «Саркана Звайгзне», в котором не осталось и грамма от изящества первой «Риги». Зато «пятерка» была предельно простой в управлении и обслуживании. Какой-то особенной динамикой ТС похвастаться не могло, но со своей прямой задачей справлялось. Выпускали мопед с 1966 по 1971 год.
9. «Рига-4»
Почти мотоцикл. ¦Фото: drive2.ru.
В продажу мопед поступил в 1970 году и быстро завоевал популярность. Интересной особенностью четверки было то, что это де-факто уже мотоцикл. Правда советские конструкторы пошли на хитрость: рабочий объем двигателя равнялся 49.9 см.куб, из-за чего регистрировать в ГАИ «мопед» все еще было не нужно.
