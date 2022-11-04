Как наполнить дом потрясающим ароматом

Ванная, наполненная свежим цитрусовым запахом, кухня, в которой пахнет как в кофейне, спальня, в которой витают сладкие ароматы ванили…наполнить дом приятными ароматами очень просто, для этого не нужно покупать дорогие ароматические свечи или диффузоры.

Все что нужно для создания натруального ароматизатора с великолепным запахом, наверняка уже есть у вас дома. Используя эти простые рецепты, вы легко наполните дом чудесными ароматами.

Поместите свечи в емкость, наполненную кофейными зернами, и дом наполнится прекрасным кофейным ароматом.







Высушите дольки апельсина и грейпфрута для создания ароматного попурри.







Замочите цедру цитрусовых в белом уксусе для создания натурального освежающего спрея.







Листья эвкалипта наполнят дом прекрасным ароматом и помогут создать красивый декор.







Используйте палочки корицы и гвоздику для создания ароматных и необычных елочных игрушек.







Сварите яблоки, сосновые шишки и палочки корицы и используйте отвар для освежения воздуха.







В небольшом количестве масла без запаха сварите корицу и несколько веточек хвойных. Аромат от такого масла будет великолепным.







В небольшом количестве воды доведите до кипения две дольки лимона, веточку розмарина и несколько капель эфирного масла ванили.

Смешайте детское масло и эфирное масло с любимым ароматом, чтобы создать освежающий диффузор.Кофе в зернах и палочка корицы помогут создать аромат как в кофейнеСоедините пищевую соду с эфирным маслом лаванды для изготовления ароматного чистящего порошкаНаполните кожуру от цитрусовых морской солью, добавьте несколько листочков базилика и натуральный ароматизатор будет готов.Прокипятите кусочек грейпфрута, веточку розмарина и несколько капель эфирного масла ванили, чтобы наполнить дом чудесным ароматом.