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Как наполнить дом потрясающим ароматом

Ванная, наполненная свежим цитрусовым запахом, кухня, в которой пахнет как в кофейне, спальня, в которой витают сладкие ароматы ванили…наполнить дом приятными ароматами очень просто, для этого не нужно покупать дорогие ароматические свечи или диффузоры.
Все что нужно для создания натруального ароматизатора с великолепным запахом, наверняка уже есть у вас дома. Используя эти простые рецепты, вы легко наполните дом чудесными ароматами.
Поместите свечи в емкость, наполненную кофейными зернами, и дом наполнится прекрасным кофейным ароматом.

Как наполнить дом потрясающим ароматом

Высушите дольки апельсина и грейпфрута для создания ароматного попурри.

Как наполнить дом потрясающим ароматом

Замочите цедру цитрусовых в белом уксусе для создания натурального освежающего спрея.

Как наполнить дом потрясающим ароматом

Листья эвкалипта наполнят дом прекрасным ароматом и помогут создать красивый декор.

Как наполнить дом потрясающим ароматом

Используйте палочки корицы и гвоздику для создания ароматных и необычных елочных игрушек.

Как наполнить дом потрясающим ароматом

Сварите яблоки, сосновые шишки и палочки корицы и используйте отвар для освежения воздуха.

Как наполнить дом потрясающим ароматом

В небольшом количестве масла без запаха сварите корицу и несколько веточек хвойных. Аромат от такого масла будет великолепным.

Как наполнить дом потрясающим ароматом

В небольшом количестве воды доведите до кипения две дольки лимона, веточку розмарина и несколько капель эфирного масла ванили.



Как наполнить дом потрясающим ароматом

Смешайте детское масло и эфирное масло с любимым ароматом, чтобы создать освежающий диффузор.

Как наполнить дом потрясающим ароматом

Кофе в зернах и палочка корицы помогут создать аромат как в кофейне

Как наполнить дом потрясающим ароматом

Соедините пищевую соду с эфирным маслом лаванды для изготовления ароматного чистящего порошка

Как наполнить дом потрясающим ароматом

Наполните кожуру от цитрусовых морской солью, добавьте несколько листочков базилика и натуральный ароматизатор будет готов.

Как наполнить дом потрясающим ароматом

Прокипятите кусочек грейпфрута, веточку розмарина и несколько капель эфирного масла ванили, чтобы наполнить дом чудесным ароматом.

Как наполнить дом потрясающим ароматом
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