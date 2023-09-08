Зачем советские женщины мазали ноги перекисью: 9 нелепых советов от «бьюти-экспертов» прошлого

Советские девушки и женщины тоже хотели быть в тренде.
В Советском Союзе особой популярностью среди женщин пользовались издания, учившие ухаживать за собой, делать макияж, подбирать одежду и т. п. Что-то из рекомендаций актуально и по сей день. Но некоторые советы, которыми пользовались мамы и бабушки, вызывают недоумение: неужели так можно было жить?! В данной подборке – 9 советов из книг для советских девушек и женщин. Советов, которые вполне могли бы превратить Белль из известной сказки в «Антибелль».
Наверняка у многих дома на книжных полках среди классики затерялись книжки «Тебе, девушка!», «Красота и здоровье» и т.п. Вполне серьёзные авторы – кандидаты всяческих наук, косметологи с огромным стажем – давали советским красавицам мастер-класс: от правильного мытья волос до перечня диетических продуктов. Но иногда среди советов советским женщинам в области красоты и гигиены встречаются весьма странные, неадекватные, невыполнимые с точки зрения жительницы 21 века.
Совет 1. Мыть голову 2 раза в месяц
Уход за волосами: мыть, но не часто.
«Обладательницам жирных волос рекомендуется мыть голову 1 раз в неделю, для нормальных и сухих волос достаточно 1 раза в 2 недели». Сложно представить, но это абсолютно реальная рекомендация из брошюры для девушек. Аргумент приводился железный: более частое мытьё смывает с кожи головы защитный слой и вредит волосам.
В действительности же совет довольно опасный: излишки жира закупоривают поры кожи головы, препятствуют корректной работе сальных желез, ухудшают состояние волос и могут спровоцировать головную боль.
Совет 2. Жирные волосы посыпать мукой
«Лайфхак» по-советски – расчёска вместо шампуня?!
«Если вы спешите и не успеваете помыть голову, излишки жира с волос можно убрать с помощью муки, пудры, отрубей». Особенно любопытно, по какой причине автор счёл вычёсывание сыпучего продукта из шевелюры более быстрой операцией, нежели обычное мытьё головы... С другой стороны, в совете есть и рациональное зерно: не даром современные производители косметики для ухода за волосами предлагают в качестве альтернативного средства сухой шампунь (например, «Dove»). И всё же отрубями и мукой, равно как и пеплом, голову лучше не посыпать.
А ещё советским девушкам рекомендовали «поддерживать волосы в чистоте без мытья» – с помощью ежедневного расчёсывания волос, поскольку в процессе «жир равномерно распределится по всей длине».
Совет 3. Лучшее средство от волосатых ног – перекись водорода!
Перекись водорода – и волос… не видно!
Долгое время среди советских женщин бытовало убеждение, что к депиляции прибегают лишь девушки… немножко лёгкого поведения. Летом на улицах даже крупных городов несложно было встретить довольно ухоженную женщину с тёмной порослью на голенях или даже в подмышечных впадинах – это не считалось зазорным.
«Единственно полезное средство – обесцвечивание волос 5%-ной перекисью водорода», – гласили брошюры о красоте и здоровье. Использование бритвы, по мнению советских «бьюти-экспертов», приведёт к плачевным последствиям – росту ещё более тёмных и жёстких волос. Очевидно, повторное использование бритвенного станка даже не предполагалось.
Совет 4. Идеальный вес: «рост в сантиметрах минус сто»
Красивой женщины должно быть немало.
Подобная формула получила довольно широкое распространение в Советском Союзе. Получается, женщина ростом 170 см могла позволить себе вес 70 кг? Если вычислить ИМТ (индекс массы тела), то с данными показателями он равен 24,2. При том, что 25 и выше квалифицируется как «предожирение».
Совет 5. «Лёгкий завтрак»: немного молока, масла, ветчины, яиц и стаканчик сока
«Скудный завтрак» как средство от сонливости.
Поскольку, по мнению советского «бьюти-консультанта», «после обильного завтрака снова захочется спать», рекомендуется лишь «немного перекусить». Продукты, из которых должен состоять лёгкий завтрак, – «молоко, масло, сыр, ветчина и яйцо». Запить «жалкие крохи» рекомендуется «стаканом фруктового сока». Теперь хотя бы прояснилось насчёт «идеального веса» советской женщины.
Совет 6. «При выпуклых глазах тени не употреблять»
Искусство советского макияжа.
Если дословно – «При выпуклых глазах тени лучше не употреблять, но при большом желании воспользоваться ими можно…». И на том спасибо. От всех пучеглазых, которым очень хочется, но нельзя.
Также издания для женщин рекомендовали голубоглазым исключительно синие тени для век и накладывали табу на окраску нижних ресниц: «Тушь наносится только на верхние ресницы. Нижнее веко не следует окрашивать ни тушью, ни карандашом».
Совет 7. Широкие сомкнутые брови оптимальны для строгих женщин
Сомкнутые брови и волевой характер.
И вновь обратимся к первоисточнику: «Широкие сомкнутые брови придают лицу строгость». Итак, монобровь – отличное решение для недостаточно харизматичных педагогов. Минимум коррекции – карьера в гору. Жаль, что Фрида Кало не жила в Советском Союзе…
Совет 8. Не портить невесту макияжем
Советскую невесту ничем не испортить.
А вот совет из «Энциклопедии молодой семьи» невестам «в день свадьбы»: «Выполнить макияж, если вы решили к нему прибегнуть». В принципе, автор в чём-то прав: вдруг это та самая невеста, у которой «выпуклые глаза». Ей-то макияж крайне не рекомендуется!
Совет 9. Сутулым дамам – пришить подплечники ближе к спине
Подплечники – модный конспиратор сутулости.
«Сутулость можно скрыть, если «плечики» сместить к спине», – утверждает автор советской брошюры для женщин. Однако также к числу «часто встречающихся недостатков» отнесены «широкие плечи», которые необходимо скрывать под длинными и широкими шарфами. Широкоплечие советские «дурнушки» даже не догадывались, что вполне соответствуют подиумным стандартам.
Кстати, подплечники вошли в моду в 1980-е годы: на фотографиях нередко можно увидеть ультрасовременных девушек в блузах и платьях с гипертрофированно широкими плечами, как у игроков американского футбола. Мода модой – и всё-таки осанку лучше исправлять, а не камуфлировать с помощью поролона на спине.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии