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Зачем советские женщины мазали ноги перекисью: 9 нелепых советов от «бьюти-экспертов» прошлого


Советские девушки и женщины тоже хотели быть в тренде.

Советские девушки и женщины тоже хотели быть в тренде.

 

В Советском Союзе особой популярностью среди женщин пользовались издания, учившие ухаживать за собой, делать макияж, подбирать одежду и т. п. Что-то из рекомендаций актуально и по сей день. Но некоторые советы, которыми пользовались мамы и бабушки, вызывают недоумение: неужели так можно было жить?! В данной подборке – 9 советов из книг для советских девушек и женщин. Советов, которые вполне могли бы превратить Белль из известной сказки в «Антибелль».

Наверняка у многих дома на книжных полках среди классики затерялись книжки «Тебе, девушка!», «Красота и здоровье» и т.п. Вполне серьёзные авторы – кандидаты всяческих наук, косметологи с огромным стажем – давали советским красавицам мастер-класс: от правильного мытья волос до перечня диетических продуктов. Но иногда среди советов советским женщинам в области красоты и гигиены встречаются весьма странные, неадекватные, невыполнимые с точки зрения жительницы 21 века.

Совет 1. Мыть голову 2 раза в месяц


Уход за волосами: мыть, но не часто.

Уход за волосами: мыть, но не часто.

 

«Обладательницам жирных волос рекомендуется мыть голову 1 раз в неделю, для нормальных и сухих волос достаточно 1 раза в 2 недели». Сложно представить, но это абсолютно реальная рекомендация из брошюры для девушек. Аргумент приводился железный: более частое мытьё смывает с кожи головы защитный слой и вредит волосам.


В действительности же совет довольно опасный: излишки жира закупоривают поры кожи головы, препятствуют корректной работе сальных желез, ухудшают состояние волос и могут спровоцировать головную боль.

Совет 2. Жирные волосы посыпать мукой


Зачем советские женщины мазали ноги перекисью: 9 нелепых советов от «бьюти-экспертов» прошлого

«Лайфхак» по-советски – расчёска вместо шампуня?!

 

«Если вы спешите и не успеваете помыть голову, излишки жира с волос можно убрать с помощью муки, пудры, отрубей». Особенно любопытно, по какой причине автор счёл вычёсывание сыпучего продукта из шевелюры более быстрой операцией, нежели обычное мытьё головы... С другой стороны, в совете есть и рациональное зерно: не даром современные производители косметики для ухода за волосами предлагают в качестве альтернативного средства сухой шампунь (например, «Dove»). И всё же отрубями и мукой, равно как и пеплом, голову лучше не посыпать.

А ещё советским девушкам рекомендовали «поддерживать волосы в чистоте без мытья» – с помощью ежедневного расчёсывания волос, поскольку в процессе «жир равномерно распределится по всей длине».

Совет 3. Лучшее средство от волосатых ног – перекись водорода!


Перекись водорода – и волос… не видно!

Перекись водорода – и волос… не видно!

 

Долгое время среди советских женщин бытовало убеждение, что к депиляции прибегают лишь девушки… немножко лёгкого поведения. Летом на улицах даже крупных городов несложно было встретить довольно ухоженную женщину с тёмной порослью на голенях или даже в подмышечных впадинах – это не считалось зазорным.

«Единственно полезное средство – обесцвечивание волос 5%-ной перекисью водорода», – гласили брошюры о красоте и здоровье. Использование бритвы, по мнению советских «бьюти-экспертов», приведёт к плачевным последствиям – росту ещё более тёмных и жёстких волос. Очевидно, повторное использование бритвенного станка даже не предполагалось.

Совет 4. Идеальный вес: «рост в сантиметрах минус сто»


Красивой женщины должно быть немало.

Красивой женщины должно быть немало.

 

Подобная формула получила довольно широкое распространение в Советском Союзе. Получается, женщина ростом 170 см могла позволить себе вес 70 кг? Если вычислить ИМТ (индекс массы тела), то с данными показателями он равен 24,2. При том, что 25 и выше квалифицируется как «предожирение».

Совет 5. «Лёгкий завтрак»: немного молока, масла, ветчины, яиц и стаканчик сока


Зачем советские женщины мазали ноги перекисью: 9 нелепых советов от «бьюти-экспертов» прошлого

«Скудный завтрак» как средство от сонливости.

 

Поскольку, по мнению советского «бьюти-консультанта», «после обильного завтрака снова захочется спать», рекомендуется лишь «немного перекусить». Продукты, из которых должен состоять лёгкий завтрак, – «молоко, масло, сыр, ветчина и яйцо». Запить «жалкие крохи» рекомендуется «стаканом фруктового сока». Теперь хотя бы прояснилось насчёт «идеального веса» советской женщины.

Совет 6. «При выпуклых глазах тени не употреблять»


Искусство советского макияжа.

Искусство советского макияжа.

 

Если дословно – «При выпуклых глазах тени лучше не употреблять, но при большом желании воспользоваться ими можно…». И на том спасибо. От всех пучеглазых, которым очень хочется, но нельзя.

Также издания для женщин рекомендовали голубоглазым исключительно синие тени для век и накладывали табу на окраску нижних ресниц: «Тушь наносится только на верхние ресницы. Нижнее веко не следует окрашивать ни тушью, ни карандашом».

Совет 7. Широкие сомкнутые брови оптимальны для строгих женщин


Сомкнутые брови и волевой характер.

Сомкнутые брови и волевой характер.

 

И вновь обратимся к первоисточнику: «Широкие сомкнутые брови придают лицу строгость». Итак, монобровь – отличное решение для недостаточно харизматичных педагогов. Минимум коррекции – карьера в гору. Жаль, что Фрида Кало не жила в Советском Союзе…

Совет 8. Не портить невесту макияжем


Советскую невесту ничем не испортить.

Советскую невесту ничем не испортить.

 

А вот совет из «Энциклопедии молодой семьи» невестам «в день свадьбы»: «Выполнить макияж, если вы решили к нему прибегнуть». В принципе, автор в чём-то прав: вдруг это та самая невеста, у которой «выпуклые глаза». Ей-то макияж крайне не рекомендуется!

Совет 9. Сутулым дамам – пришить подплечники ближе к спине


Подплечники – модный конспиратор сутулости.

Подплечники – модный конспиратор сутулости.

 

«Сутулость можно скрыть, если «плечики» сместить к спине», – утверждает автор советской брошюры для женщин. Однако также к числу «часто встречающихся недостатков» отнесены «широкие плечи», которые необходимо скрывать под длинными и широкими шарфами. Широкоплечие советские «дурнушки» даже не догадывались, что вполне соответствуют подиумным стандартам.

Кстати, подплечники вошли в моду в 1980-е годы: на фотографиях нередко можно увидеть ультрасовременных девушек в блузах и платьях с гипертрофированно широкими плечами, как у игроков американского футбола. Мода модой – и всё-таки осанку лучше исправлять, а не камуфлировать с помощью поролона на спине.

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Зачем советские женщины мазали ноги перекисью: 9 нелепых советов от «бьюти-экспертов» прошлого

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Зачем советские женщины мазали ноги перекисью: 9 нелепых советов от «бьюти-экспертов» прошлогоПодписаться на мой Instagram
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