Зачем советские женщины мазали ноги перекисью: 9 нелепых советов от «бьюти-экспертов» прошлого

Советские девушки и женщины тоже хотели быть в тренде.

Совет 1. Мыть голову 2 раза в месяц

Уход за волосами: мыть, но не часто.

Совет 2. Жирные волосы посыпать мукой

«Лайфхак» по-советски – расчёска вместо шампуня?!

Совет 3. Лучшее средство от волосатых ног – перекись водорода!

Перекись водорода – и волос… не видно!

Совет 4. Идеальный вес: «рост в сантиметрах минус сто»

Красивой женщины должно быть немало.

Совет 5. «Лёгкий завтрак»: немного молока, масла, ветчины, яиц и стаканчик сока

«Скудный завтрак» как средство от сонливости.

Совет 6. «При выпуклых глазах тени не употреблять»

Искусство советского макияжа.

Совет 7. Широкие сомкнутые брови оптимальны для строгих женщин

Сомкнутые брови и волевой характер.

Совет 8. Не портить невесту макияжем

Советскую невесту ничем не испортить.

Совет 9. Сутулым дамам – пришить подплечники ближе к спине

Подплечники – модный конспиратор сутулости.