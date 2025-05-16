За что французы любили такой некрасивый Citroën 2CV

Когда в середине XX века улицы французских деревень заполнили странные на вид машины с волнистыми крыльями, мягкой крышей и фарами, будто уставшими от жизни, мало кто догадывался, что это не временное недоразумение, а начало настоящего культурного феномена. Citroën 2CV — машина, которую невозможно спутать с другой., стоящую за каждым болтом.
Citroën 2CV: история его появления и создания
Эскиз французскиго маленького автомобиля./ Фото: d-cd.net
В конце 1930-х Citroën оказался в довольно необычной ситуации. Франции нужно было нечто совсем иное, чем роскошные городские автомобили. Страна оставалась аграрной, и большая часть населения жила в деревнях, где асфальт встречался реже, чем лошадь с телегой. Руководитель Citroën, Пьер Булан, считал, что у фермеров, почтальонов и лавочников должно быть нечто простое, экономичное и надёжное. Он выдвинул почти абсурдную на первый взгляд идею: создать автомобиль, способный проехать по вспаханному полю с корзиной яиц в багажнике — и не разбить ни одного.
Эскиз французскиго маленького автомобиля./ Фото: d-cd.net
Работа началась в условиях строгой секретности. Проект получил внутреннее название TPV — Très Petite Voiture, что дословно означало «очень маленькая машина». Команда, возглавляемая инженером Андре Лефевром, трудилась в обстановке, напоминающей разведывательную операцию. Даже первые прототипы перевозили под брезентом, чтобы конкуренты ничего не узнали. К 1939 году было готово несколько опытных экземпляров, и машина действительно умела ехать по ухабам так, что груз внутри почти не шевелился.
Citroën 2CV./ Фото: silodrome.com
Возобновилась работа уже после войны. Франция лежала в руинах, людям снова был нужен транспорт — дешёвый, экономичный и не привязанный к хорошим дорогам. В Citroën достали из укрытий уцелевшие TPV и приступили к доработке. Модель значительно переработали: обновили кузов, упростили конструкцию, пересмотрели материалы. Многое делалось из расчёта, что машина будет обслуживаться почти вручную в полевых условиях. Так родился 2CV — не из стремления к эстетике, а из необходимости. Его показали публике на Парижском автосалоне в 1948 году. Присутствующие сначала не поняли, что это всерьёз. Некоторые смеялись, другие пожимали плечами, но те, кто жил вне больших городов, сразу разглядели в нём нечто большее, чем просто странную машинку. Они увидели решение своих проблем.
Конструкция и особенности
Общая конструкция./ Фото: topgear.com
На первый взгляд казалось, будто 2CV собран из остатков других машин, но за его простоватым обликом скрывалась продуманная до мелочей конструкция. Инженеры Citroën не ставили задачу сделать его красивым — им нужно было сделать его логичным. Автомобиль получил сверхлёгкий кузов из тонкой штампованной стали, благодаря чему вес машины не превышал 600 килограммов. Вместо привычной подвески с пружинами и амортизаторами здесь использовалась оригинальная схема с продольными цилиндрами и торсионами, соединёнными тягами. Это решение позволяло переднему и заднему колёсам работать почти синхронно, сглаживая неровности настолько эффективно, что можно было ехать по полю, не пролив ни капли из кружки.
Citroën 2CV./ Фото: stmdiecast.com
Крыша была не просто мягкой, а съёмной. Её можно было свернуть от ветрового стекла до самого заднего бампера, превращая 2CV почти в пикап. Это особенно нравилось тем, кто использовал машину на ферме или возил габаритные грузы. Внутри всё было предельно просто. Щиток приборов — минимальный, сиденья — на стальных рамах с тканевыми подвесами, легко снимаемые и моющиеся. Даже стеклоподъёмники заменили на откидывающиеся вверх половинки стекла, которые фиксировались металлической защёлкой. Все элементы создавались не ради экономии, а ради удобства. И чем меньше было в машине сложных деталей, тем меньше шансов, что она подведёт в неподходящий момент.
Двигатель./ Фото: gallery-aaldering.com
Двигатель — двухцилиндровый, оппозитный, воздушного охлаждения. Он располагался спереди, был прост в ремонте и не требовал радиатора. Мощность — минимальная, но её хватало для сельских дорог и городской езды. Расход топлива был крошечным, а благодаря невысокой массе и переднему приводу автомобиль уверенно чувствовал себя на грунтовках и в снегу. Главным было то, что 2CV можно было чинить практически подручными средствами. В народе ходили истории, как его колёса меняли, не снимая домкратом, а просто наклоняя машину на бок, а двигатель разбирали буквально на коленке. В этой конструкции не было ничего лишнего, и именно это обеспечило ему уважение среди тех, кому не до внешнего лоска, а важна надёжность.
Достоинства, недостатки и дальнейшее использование
Культовый француз./ Фото: classiccarbuyer.co.uk
Среди тех, кто выбирал 2CV, почти никто не искал скорость или престиж. Его главным достоинством всегда была практичность. Он легко заводился в любую погоду, спокойно ехал по бездорожью, редко ломался и при этом стоил меньше, чем большинство автомобилей своего времени. Расход бензина был настолько скромным, что в условиях послевоенной Франции это воспринималось почти как чудо. Салон, хоть и аскетичный, но удивлял удобством: места хватало и для водителя, и для пассажиров, а конструкция сидений делала длительные поездки не такими утомительными, как можно было ожидать от такой простой машины. А ещё он был очень лёгким на ходу — руль крутился без усилий, сцепление было мягким, а тормоза отзывчивыми. Всё это делало его доступным даже для тех, кто впервые садился за руль.
Citroën 2CV./ Фото: dealeraccelerate.com
Минусы, конечно, тоже были. Мощности всегда не хватало, особенно на трассе или при полной загрузке. При сильном боковом ветре машина теряла устойчивость, а в гору поднималась неохотно. Изоляции почти не было — зимой в салоне было холодно, а летом шум двигателя и дороги ощущался особенно сильно. Дизайн тоже воспринимался неоднозначно. Даже в 1950-е, когда машины выглядели куда скромнее, чем сейчас, 2CV казался слишком уж странным. Но те, кто выбирал его, были к этому готовы. Его брали не за внешний вид, а за то, как он вписывался в жизнь: надёжный, непритязательный, как старый рабочий фартук, который может и не модный, но зато проверенный временем.
Интерьер./ Фото: gallery-aaldering.com
Когда производство завершилось в 1990 году, 2CV уже давно перешёл в разряд культовых автомобилей. Его использовали во всём мире — от Европы до Латинской Америки. Он работал такси, фургоном, семейной машиной, доставщиком почты и даже участвовал в автопробегах через пустыни и горы. Многие экземпляры дожили до наших дней, став частью частных коллекций и ретро-выставок. Любовь к 2CV не угасла: его ценят не за то, как он выглядит, а за то, что он собой представляет. Простая машина, сделанная без претензий, но с пониманием того, что нужно людям. И именно это стало его главным достоинством.
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