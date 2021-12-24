Целовальник, крючник, офеня и другие профессии из прошлого, о которых сегодня забыли

Целовальник, крючник, офеня и другие
На Руси были самые разные профессии. Некоторые уже исчезли и остались лишь в старинных книгах, отдельные существуют и сегодня. А были и такие, названия которых - целовальник, крючник, офеня и другие - в настоящее время известны немногим, и вызывают удивление.
Целовальник, который не целовал, а требовал денег
Профессия с таким романтическим названием относилась к финансовой области. Подати и исполнение судебных решений – вот основные направления, за которые отвечал целовальник. Ему же вверялись населенные пункты и участки для полицейского надзора.
Целовальников избирали. Впервые эта должность была упомянута в Судебном уставе 1497 года, и просуществовала она до XIX века, когда и начала именоваться «судебный пристав». После выборов проводилась церемония назначения, на которой целовальник должен был принести клятву верности и чести, и поцеловать крест. Вот откуда возникло такое название.
Василий Пукирев, «Сбор недоимок».
По сути это были чиновники, которые работали под присмотром земских начальников. Однако к их работе применялись строгие требования, кроме того, в отличие от современных служащих, целовальники несли полную ответственность за свои действия. Основное требование, которое должно было быть исполнено – прирост (или, в крайнем случае, неизменность) сумм пошлин, налогов и недоимок по сравнению с предыдущим периодом. Меньше денег – изволь выложить недоимку из своего кармана, иначе на тебе повиснет долг перед казной. Вот так власть обеспечивала приток финансов.
Шорник, который «одевал» лошадей
Сегодня прилагательное «зашоренный» используют достаточно часто. Подразумевают под этим человека, который отличается упрямством, неспособностью воспринимать и адекватно оценивать мнение людей, отличающееся от собственного. На самом деле шоры – это элемент сбруи, а именно специальные наглазники. Предназначались они для отсекания обзора – лошадь должна была смотреть вперед и не отвлекаться на происходящее слева и справа от нее.
Михаил Клодт, «Шорник».
Благодаря шорам и появилось название востребованной на Руси профессии – шорник. Такие мастера делали не только шоры, но и уздечки, седла, стремена. Это было ответственное и непростое дело, так как к лошадям относились с большим вниманием, старались содержать их правильно, чтобы они служили как можно дольше.
Сегодня шорники по-прежнему существуют, но, естественно, их стало гораздо меньше. Они изготавливают упряжь для дорогих породистых скаковых лошадей, поэтому требования к ним предъявляются соответственные.
Крючник, получавший инвалидность к сорока годам
Так называли в XVIII — начале XX века наемного рабочего, который занимался переносом тяжестей. Для этого использовался железный крюк, который служил для подъема мешка или куля. Груз удерживался на седёлке, которая представляла собой опору с лямками из холста, надеваемую на спину.
Крючники. Старое фото.
Рабочим приходилось переносить тяжести, которые под силу сегодня только тренированным штангистам. Вес мог достигать двухсот килограммов. Естественно, такие нагрузки не проходили бесследно – из-за дикого напряжения мышц и давления на позвоночник у людей образовывались грыжи, страдал опорный аппарат, возникали сильнейшие хронические боли. Часты были случаи, когда крючник терял равновесие и падал, в том числе и в воду (при разгрузке товарных судов), что приводило к травмам, сотрясениям мозга, увечьям.
Такая работа приводила к тому, что к сорока годам крючники становились «развалинами», а многие получали инвалидность.
Почему же несмотря на риск люди выбирали эту профессию? Все дело было в деньгах, поскольку при активной деятельности и благоприятных погодных условиях заработок крючника был весьма велик и достигал 5 рублей в день. К сожалению, когда лил дождь, мела метель или дул ураганный ветер, то есть погода не подходила для погрузочно-разгрузочных работ, крючники проводили свое время в трактирах, где благополучно пропивали тяжело заработанные деньги.
Медник, предок сварщика
Естественно, название этой профессии произошло от слова медь. Медник занимался обработкой сплавов из этого металла, применяя различные слесарные методы и пайку. Для изготовления предметов из меди требовалось особое умение, профессиональные навыки и немалые физические усилия.
Старинная медная корчага, медный водник. Изготовлена вручную медником./Фото: s010.radikal.ru
Медников называли еще лудильщиками, паяльщиками, они дали старт развитию профессии сварщик. Их труд был востребован, и заказов всегда было предостаточно – предметы быта изнашивались, требовали ремонта или замены.
Профессия медника очень древняя. Ее представители работали с тонким листовым металлом, для этого требовался точный глазомер и умелые руки. Интересно, что даже сегодня такой труд очень сложно автоматизировать, потому настоящие умельцы, понимающие грань между ремеслом и искусством, ценятся высоко.
Офеня, придумавший плутовской язык
Такое смешное название было у бродячих торговцев, которых на Руси всегда было много. Они ходили по деревням и предлагали населению ткани и картинки, книги и украшения, хозяйственные мелочи и прочие товары.
Уличные торговцы. Старое фото.
Нельзя сказать, что крестьяне очень любили офеней, поскольку те умудрялись делать колоссальную наценку на товары. Однако заслышав громкий крик торговца (а умение зазывать покупателей и «втюхивать» им что-нибудь считалось залогом успеха в этой профессии, которая передавалась из поколения в поколение), люди устремлялись к нему. Дело было даже не в корзинах и лотках с товаром, а в том, что офеня мог принеси интересные сплетни и новости. Чем не современное радио? С шутками, прибаутками, рассказывая про происшествия, веселя покупателей офени умело сбывали с рук товар.
У них даже было свое общество, своеобразный устав и собственный сленг, который назывался феней. Сегодня многие употребляют этот термин, считая его тюремным, хотя его придумали хитрые торговцы. Если вспомнить Владимира Даля, то он говорил про феню как про язык для плутовских совещаний торгашей. Некоторые слова употребляются и сейчас, например: мастырить – делать, бусать (бухать) – пить, поханя (переделано в пахан) – хозяин.
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