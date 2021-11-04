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Самый простой кондуктор для изготовления круглых палочек

Самый простой кондуктор для изготовления круглых палочек

Самый простой кондуктор для изготовления круглых палочек

В сегодняшней статье рассмотрим еще один из вариантов самодельного кондуктора, с помощью которого можно изготовить круглые деревянные палочки. 

Из основных материалов нам потребуются:

  • кусок доски;
  • металлическая полоса. 

Идею изготовления данного самодельного приспособления мы подсмотрели у автора YouTube канала Proyecto Mueble. Советуем взять на заметку. 

При желании можно еще больше упростить самоделку, используя только металлическую полосу. Но в деревянном «корпусе» приспособление смотрится намного интереснее. 

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет изготовить основную часть самоделки. Для этого просто отрезаем от металлической полосы заготовку требуемой длины.

Толщина самой полосы должна быть не менее 2-3 мм.

На следующем этапе приступаем к изготовлению деревянного «корпуса». Отпиливаем кусок широкой доски по длине металлической полосы и на циркулярной пиле прорезаем в ней продольный паз. 

Далее с помощью электролобзика нужно будет вырезать часть заготовки. 

Самый простой кондуктор для изготовления круглых палочек

Самый простой кондуктор для изготовления круглых палочек

В металлической полосе высверливаем отверстия разного диаметра (под разный диаметр деревянных круглых палочек). 

Самый простой кондуктор для изготовления круглых палочек

При помощи болгарки возле каждого просверленного отверстия делаем неглубокие надрезы отрезным диском по металлу.

 

Самый простой кондуктор для изготовления круглых палочек

Самый простой кондуктор для изготовления круглых палочекВ завершении останется только вставить металлическую полосу в пазы деревянного «корпуса». Дерево предварительно можно обработать минеральным маслом. Самодельное приспособление готово!

Самый простой кондуктор для изготовления круглых палочек

Видео по теме

Подробно о том, как изготовить простейший самодельный кондуктор для изготовления круглых палочек, вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание. 

 

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