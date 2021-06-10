Где находятся лучшие и худшие дороги мира

Дороги — очень важный показатель качества жизни в любой стране мира. Комплексный подход к решению постоянных проблем с дорожным полотном помогает государству становиться сильнее, ведь чем быстрее бежит по венам кровь — тем больше энергии получает весь организм. К сожалению, нашей стране до реализации подобной концепции еще очень далеко. По качеству дорог мы, в этом году, заняли 136 место. А вот и более полный рейтинг, где можно увидеть самые лучшие и худшие дороги со всего мира.









Дорога Смерти

М56 «Лена»

Перевал Стельвио

Панамериканское шоссе

Шоссе Сычуань-Тибет

Великая Океанская Дорога

Дубай

Сингапур

Лиссабон

Париж