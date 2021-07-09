Почему нельзя сажать берёзу рядом с домом

Деревья — прекрасное украшение любого участка. Они дарят нам желанную тень летом и радуют взор буйной зеленью.

Согласись, двор без деревьев выглядит неуютно и пусто. Однако не все культуры годятся для того, чтобы украшать территорию у дома. В этой статье мы расскажем, к каким негативным последствиям может привести береза во дворе.





БЕРЕЗА ВО ДВОРЕ

Суеверия, связанные с березой

Помимо сомнительных суеверий существует много объективных причин не сажать березу возле дома. Оказывается, эта красотка, воспетая музыкантами, поэтами и художниками, может принести немало хлопот.Береза — довольно высокое дерево с разветвленной корневой системой. В связи с этим она может портить фундамент. Если уж сажать березу у дома, то на расстоянии не меньше 8 метров от жилища.Вторая проблема — высота. Ветви березы могут задевать линии электропередач и даже привести к их обрыву в непогоду.Эта культура может здорово досаждать аллергикам во время цветения. У многих людей наблюдается аллергическая реакция на пыльцу растений, в том числе и березовые «сережки».Древесная составляющая березы легко воспламеняется. В связи с этим ее соседство с деревянными сооружениями небезопасно, так как может привести к пожару.Береза — влаголюбивая культура, которая жадно вытянет всю воду и полезные вещества из грунта.В радиусе 3–4 метров вокруг березы не будет жизни влаголюбивым и привередливым растениям.Мелкие части дерева: например, мелкие опадающие листья, соцветия, части коры — могут засорить стоки для воды и козырек крыши.Как видишь, это дерево слишком проблемное, если растет рядом с домом. Лучше наслаждаться красотой берез где-нибудь в роще, а на своем участке посадить менее хлопотные культуры. С березой также связано много суеверий. Мы, конечно же, не призываем верить в них, но обсудим.Раньше считалось, что береза, посаженная у дома, притягивает в семью неурядицы. А в доме, построенном на месте березовой рощи, не приживется счастье.Раскидистые березовые ветви считали пристанищем для русалок, а шелест ее листьев — голосом почивших предков.Предки верили, что береза, стоящая в одиночестве, притягивает неупокоенные души.Но не всё так печально. Существуют и поверья, говорящие в пользу красавицы березы.Согласно древним верованиям, посаженная за воротами береза отпугивает злых духов и дурной глаз.Также предки верили в то, что метла из березовых ветвей, поставленная у изголовья женщины, которая рожает ребенка, облегчает роды.Раньше из березовой древесины изготавливали обереги и амулеты, которые защищали от злых духов. А веточками березы украшали торт молодоженов, чтобы в семье царила гармония и счастье.Также березовые ветки размещали в сарае или втыкали их в поле, чтобы урожай был хорошим, а скот — плодовитым.