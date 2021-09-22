Ошибки, которые мы все совершаем с утра

Встанешь не с той ноги, и весь день может пойти наперекосяк. Вот несколько ошибок, которых стоит избегать – чтобы утро всегда было добрым.

Забудьте о функции отложенного сигнала

Увы, лишние пять минут сна энергии вам не прибавят. Более того, откладывая подъем снова, снова и снова, вы рискуете весь день чувствовать себя разбитой. Залог хорошего самочувствия – режим. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время (включая выходные и праздничные дни!), спите не менее 8 часов подряд – и вы сами вскоре заметите, что ваша жизнь изменилась к лучшему.

Не задергивайте шторы

Вам кажется, что в темной комнате вы лучше выспитесь? Это не так. Солнечный свет поможет вам быстрее проснуться и зарядит энергией. Он также необходим для регуляции естественных циклов и обменных процессов, которые в свою очередь влияют на работу иммунной системы и защищают организм от воспалительных и инфекционных заболеваний.

Не спешите вылезать из постели

Когда вы резко меняете положение с горизонтального на вертикальное, кровь отливает от верхней половины тела к ногам. Это может привести к снижению давления и появлению слабости и головокружения. Не выскакивайте из постели, даже если сильно спешите. Позвольте себе окончательно проснуться, посидев на краю кровати в течение 1-2 минуты.

Не пропускайте утренние тренировки

Занятия спортом сразу после пробуждения помогают зарядиться энергией и хорошим настроением на весь день. Кроме того, истратив добрую порцию калорий с утра, вы сможете побаловать себя чем-нибудь вкусным на завтрак.

Вопрос гигиены

Не спешите чистить зубы после напитков, содержащих кислоту – например, кофе или воды с лимоном. Это лучше сделать или заранее, или через 30-60 минут после завтрака, иначе вы рискуете очень скоро оказаться в кресле стоматолога.





Отложите телефон в сторону

Сон помогает восстановить нервную систему и освободиться от стрессов и тревог. Если проснувшись, вы первым делом берете в руки гаджеты, чтобы проверить электронную почту, мессенджеры или страницы в социальных сетях, вы сводите весь терапевтический эффект от сна на нет.

Не пропускайте завтрак

Доказано наукой: люди, которые не пропускают полноценный завтрак, в меньшей степени подвержены риску ожирения, синдрома постоянной усталости, диабета второго типа и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Не налегайте на сладкое

Старайтесь не начинать день с булочек и другой сладкой выпечки из белой муки. В этих продуктах содержатся так называемые «простые» углеводы. Эти вещества, попадая в организм, очень быстро превращаются в сахар. Повышение уровня сахара в крови стимулирует активную выработку инсулина. На этом этапе вы можете ощущать необычайную бодрость, но перевариваются простые углеводы тоже быстро, и вскоре от былой энергии не останется и следа. Уже через час вы снова почувствуете усталость и голод.

«Сложные» углеводы, напротив, долго расщепляются и не вызывают резких скачков сахара. Завтрак, состоящий из овсянки, яиц, творога, мягкого сыра, фруктов или овощей, обеспечит вам хороший запас энергии и чувство насыщения на несколько часов.

Очистите мысли

Если вам предстоит сложный и насыщенный день, используйте несколько минут свободного времени с утра для медитации. Закройте глаза, очистите голову от мыслей и просто дышите – глубоко и медленно. Такая практика позволяет снизить уровень стрессового гормона кортизола и настроиться на рабочий лад. А если выполнять дыхательную гимнастику ежедневно, вы существенно снизите риск возникновения тревожных состояний, гипертонической болезни, бессонницы и мигрени.

Без плана – никуда

Чтобы избежать изматывающих стрессов, хаоса и суеты в течение дня, начните утро с составления плана. Запишите на листке или сформулируйте в голове основные задачи, которые вам предстоит решить. Так вы сможете грамотнее распределить свое время и успеть сделать все намеченные дела.