Ароматизатор для дома на основе лайма

Чтобы наполнить дом великолепным ароматом, необязательно покупать дорогие ароматизаторы. Сделать качественный ароматизатор со свежим цитрусовым запахом можно своими руками из натуральных ингредиентов буквально за несколько минут.







Сделайте на лайме крестообразный разрез, не дорезая его до конца. Поместите внутрь несколько чайных ложек крупной соли.



Есть несколько вариантов приготовления ароматизатора для дома.



Первый вариант: сверху на соль налейте 1 столовую ложку белого уксуса, который сделает аромат лайма еще более насыщенным.







Второй вариант: к лайму можно добавить 1 столовую ложку кондиционера для белья.







Третий вариант: если же вам не нравится запах кондиционера для белья, то в лайм можно положить несколько ароматных звездочек гвоздики. Помимо приятного аромата такой ароматизатор отпугнет мух и комаров.







При желании вы можете поэкспериментировать, чтобы найти свой идеальный аромат для дома.