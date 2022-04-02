5 подававших большие надежды отечественных внедорожников, которые так и не выпустили

Отечественные внедорожники, которые так и не увидели свет.

1. УАЗ-3165 «Симба»

Симба мог заменить отечественную Буханку.

2. ГАЗ «Атаман»

Странный, но не лишенный шарма Атаман.

3. ГАЗ «Атаман Ермак»

Логическое продолжение развития Атамана.

4. ГАЗ-3106 II

ГАЗ-3106 мог стать основным внедорожником России.

5. Москвич-2150

Москвич-2150 был интересным, но все же концептуальным образцом техники.