Почему раздает свои деньги бедным китайский актер Чоу Юнь-Фат и с какой болью в душе он живет уже 30

Азиатского актера Чоу Юнь-Фата знают во всем мире по его неотразимой игре в кинолентах. Это фильмы «Светлое будущее», «Анна и король» и многие другие. За всю кинокарьеру ему удалось сыграть в более чем 100 кинолентах. Он смог добиться многого в жизни. Эти роли принесли Чоу мировую популярность и огромное состояние (около 720 миллионов долларов). Но вместе с любимой женой Жасмин они ведут очень скромный образ жизни. Основную часть своих доходов они тратят на благотворительность. Единственное, что омрачает их жизнь – это отсутствие детей. Свою боль Юнь-Фат пронес через всю жизнь.
Бедное детство и работа в 17 лет
Известно, что Чоу Юнь-Фат появился на свет недалеко от Гонконга в 1955 году. Его семья жила скромно. Родители были обычными фермерами и еле сводили концы с концами. Спустя время их семья перебралась в Гонконг в поисках лучшей жизни. Отец получил работу на нефтяном танкере, а мать пекла традиционные китайские пирожки «дим самов». Сын всегда помогал матери. Сначала он кормил живность и помогал продавать пирожки, пропалывал огород и хлопотал по хозяйству. Потом в 17 лет пошел на работу, чтобы помочь своей семье прожить в Гонконге. Ему даже пришлось бросить ради этого школу и перепробовать немало занятий.
Семья Чоу жила скромно, и иногда не было возможности купить обувь для всех членов семьи.
Сам Юнь-Фат вспоминал, что бывали периоды, когда не хватало денег на покупку обуви для всех членов семьи. Он был и уборщиком, и официантом, и курьером. Юноша был готов согласиться на любую работу, где платили, но только законную. И вот Судьба ему улыбнулась. Телеканал TVB объявил очередной кастинг для актеров с опытом и без. Чоу наткнулся на объявление о кастинге и решил рискнуть, хотя и не имел никакого актерского образования.
Пройдя кастинг для актеров без опыта, ему неожиданно предложили работу. / Фото:mendezfusent.blogspot.com
В 1973 году он прошел кастинг, и его неожиданно взяли на работу. Роль была небольшая, но принесла свой первый неплохой гонорар. Тогда юноша решил, что ему нужно обязательно окончить курсы актерского мастерства. Далее Юнь-Фат принимал участие в разных телевизионных проектах и развивал свое мастерство. Однако Судьба опять дала ему шанс все изменить в жизни.
Неожиданный поворот Судьбы и большие гонорары
Юнь-Фату уже не нужно было искать постоянно работу. Он несколько лет снимался на телевидении. Правда, это были небольшие роли в кино и сериалах, которые не приносили мирового признания. Однако он мечтал быть успешным киноактером. Уже в 1986 году ему по-настоящему улыбнулась Фортуна. Он сыграл главную роль в фильме Джона Ву «Светлое будущее». И это был настоящий успех. Слава не заставила себя долго ждать.
Чоу начали предлагать роли в разных фильмах, но больше всего он играл бандитов и мафиози.
Через год актер начал работать с другим режиссером Ринго Лэмом и снялся в его кинолентах «Тюрьма в огне», «Город в огне». Эти фильмы имели интересный сюжет, а талантливая игра актера удерживала внимание зрителей от начала и до конца ленты. Потом была комедия «Бог игроков», «Рожденный вором», «Крутосваренные». Юнь-Фата признали блистательным азиатским актером. Но его ждал Голливуд и мировое признание.
В 1998 году Чоу сыграл наемного убийцу в фильме Антуана Фукуа «Убийцы на замену».
За свою кинокарьеру Чоу успел сняться в более чем 100 фильмах. / Фото:scorneddeity.com
Потом была работа в историческо-лирической ленте «Анна и король», где он снялся в главной роли с актрисой Джоди Фостер. Этот фильм очень многими был оценен положительно. Также зрителям и критикам понравилась игра Чоу в киноленте «Пуленепробиваемый монах» в жанре фэнтези. Юнь-Фату удалось построить сногсшибательную кинокарьеру и сняться в более чем 100 фильмах. С годами он стал меньше сниматься. Но это его не тревожит. Поскольку на сегодняшний день его состояние достигло огромных размеров (720 миллионов долларов).
Предпочтения и причуды Чоу в жизни
Интересно, что актер, добившись мировой известности, является высокооплачиваемой звездой, он миллионер. Казалось бы, что такой человек может позволить себе жить на широкую ногу. Но это не относится к Чоу Юнь-Фату. Он не требовательный и живет с женой скромно. Питаются они простой едой. Даже позволяют себе фаст-фуды. Все необходимое для жизни у них есть. Поэтому новое покупают только тогда, когда старое износилось или вовсе сломалось. Актер предпочитает общественный транспорт, а не парк элитных автомобилей. Он не привык тратить огромные суммы денег на себя. Чаще всего – это 100-150 долларов в месяц.
Благотворительность – главная причуда Чоу в жизни. / Фото:misterikisah.com
Для Чоу главным является позитивное мышление, а не счет в банке. / Фото:celebritynetworth.com
Самое важное в жизни для Чоу – это не зарабатывать огромные суммы денег и тратить их на себя. Гораздо важнее быть в гармонии с самим собой, сохраняя позитивное мышление и здоровье. Что интересно, его жена Жасмин полностью разделяет его предпочтения. А еще Чоу с женой организовали благотворительный фонд, через который помогают всем нуждающимся, защищая людей от социальной несправедливости. Возможно, отголоски бедного детства и воспитание так подействовали на актера. Он мечтает изменить мир и жизнь людей к лучшему. Юнь-Фан не имеет наследников, он около 90% своего дохода решил потратить на благотворительность. Даже доходы от его книги с эксклюзивными фотографиями, выпущенной в 2008 году, он пожертвовал пострадавшим от землетрясения в Китае.
Разочарование в серьезных отношениях и миллион за наследника
У Чоу были отношения, а через время и брак с актрисой Кэнди Ю., но через время они окончательно расстались.
Молодой и видный Юнь-Фат привлекал внимание женщин. Однако свою жену Жасмин он встретил не сразу. Первой его любовью была актриса Кэнди Ю. Сначала их бурные отношения закончились расставанием, но через 5 лет молодые люди опять сошлись. Все это закончилось заключением брака. Правда, этот союз продлился всего 9 месяцев. У Чоу был еще один роман в 1976 году с красивой актрисой Иди Чан, но после 5 лет отношений они разбежались. Банально, но мать Юнь-Фата ее не приняла, а сын не захотел идти вопреки обстоятельствам. Актер был разочарован в серьезных отношениях и уже не верил в свое счастье.
Чоу даже не предполагал, что Жасмин Тан предназначена ему Судьбой.
Его знакомство в 1983 году с Жасмин Тан было судьбоносным. Но то, что это его Судьба, Чоу понял немного позже. Сначала Юнь-Фат сказал, что, скорее всего, он на ней никогда не женится.
Незапланированный ужин и общение Чоу с Жасмин все изменил. С тех пор молодые люди по несколько раз в день говорили по телефону, а юноша посылал ей нежные послания на открытках. Молодой человек вел себя как сумасшедший, он уже не мог долго находиться вдали от Жасмин. Как-то он совершенно неожиданно для Жасмин предложил расписаться. В течение суток они расписались в Нью-Йорке, где актер находился на съемках своей очередной картины.
Что интересно, спустя столько лет Жасмин и Чоу по-прежнему испытывают нежные чувства друг к другу. Чоу считает, что его жена Жасмин самое ценное в жизни. А Жасмин уверена, что быть супругой Чоу – это подарок, посланный ей Небесами.
Спустя столько лет эти двое по-прежнему испытывают друг к другу нежные чувства.
Единственное, что омрачает их счастье – это отсутствие детей. Дело в том, что спустя 5 лет их брака Жасмин забеременела. Но за 7 дней до родов ребенок в утробе матери затих. Оказалось, что произошло удушье пуповиной, и девочка погибла. Это было настоящим испытанием для них. Для того чтобы прийти в себя, понадобилось целых 7 лет. Жизнь без детей не делает семью полноценной. Небеса не дали ему и его жене детей, и он не уверен в том, а стоит ли с этим смириться или пробовать все варианты ради своего счастья.
Они неоднократно пробовали зачать ребенка снова и снова, но ничего не получалось. А когда Жасмин исполнилось 48 лет, то надежда на то, что его супруга сама родит, оставила Чоу. Как-то необычное предложение поступило от его матери Лайфон. Можно воспользоваться услугами суррогатной матери, которая выносит им ребенка. Актер даже готов был дать миллион гонконгских долларов такой девушке с образованием и отменным здоровьем. Пока наследников у Чоу так и нет, но кто знает, как повернет Судьба дальше.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии