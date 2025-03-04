Блюда, которыми смело можно завтракать в Великий пост

Масленицу отгуляли, прощение в воскресенье у всех попросили, самое время подумать о том, чем питаться в пост. Если вы не планируете сидеть на хлебе и воде до самой Пасхи, мы предлагаем вам список простых, вкусных и полезных завтраков, которые смогут хорошо насытить вас и разнообразить рацион.







Рецепт 1: Овсяная каша и кофе

Рецепт 2: Домашняя гранола

Рецепт 3: Хлебцы с арахисовой пастой

Рецепт 4: Буррито из кукурузы, фасоли и риса

Рецепт 5: Вареники с вишней

Рецепт 6: Постные оладьи

Овсянка с яблоком, медом и корицей.Пожалуй, нет более питательного и полезного варианта завтрака, чем овсянка. В ней содержится большое количество белков и жиров, а потому она является царицей постного меню. Если вы не любите овсянку, то, скорее всего, просто не нашли идеальный рецепт этой каши. Предлагаем попробовать добавить в нее следующие комбинации продуктов:• Банан + мед + корица;• Яблоко + мед + изюм;• Грецкие орехи + мед + изюм.Также идеальным компаньоном для овсянки станут ягоды: вишня, клубника, черника, смородина, голубика. Поэтому если в морозилке найдутся запасы, смело добавляйте их в свой завтрак, чтобы сделать его более вкусным, сладким и питательным.Кофе на миндальном молоке.А если вы привыкли пить кофе после пробуждения, запомните, что в Великий пост допустимыми являются только напитки на альтернативном молоке. Кстати, совсем необязательно покупать его за бешеные деньги в магазине – вы вполне можете приготовить продукт самостоятельно. Для этого возьмите кастрюлю, положите в нее 50 граммов миндаля, залейте одни литром кипятка и поставьте на плиту на три минуты.Далее откиньте содержимое посуды на дуршлаг, подождите, пока вода с орехов немного стечет и очистите их от кожуры. Положите миндаль в чашу блендера, измельчите, после чего добавьте литр кипятка и взбейте. Молоко начнет образовываться почти сразу. В конце процедите его через марлю, чтобы консистенция была более однородной.Овсяные хлопья и сухофрукты нужно подсушить в духовке.Вам понадобится 200 граммов овсяных хлопьев, 50 граммов сухофруктов (изюм, вяленая вишня, курага и пр.), любые орехи по вкусу, столовая ложка меда (если любите послаще, можете добавить чуть больше) и две столовых ложки воды.После того, как на столе у вас будут подготовлены все ингредиенты, приступаем непосредственно к процессу приготовления. Возьмите маленькую миску, разведите в ней мед с водой, после чего залейте полученной жидкостью хлопья – здесь важно тщательно их размешать, чтобы они равномерно намокли. Далее возьмите противень, застелите его пергаментом, высыпьте и разровняйте хлопья, а затем отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте минут 10-12, пока они хорошо не подрумянятся (пару раз за это время хлопья нужно будет перемешать).Пока духовка будет работать, подготовьте сухофрукты. Сначала залейте их кипятком, чтобы они размякли, а затем нарежьте небольшими кусочками. Орехи можно порубить ножом или измельчить в блендере. Когда хлопья будут готовы, смешайте их с орехами и сухофруктами и отправьте еще на пару минут в духовку. Заливать гранолу можно альтернативным молоком или соком.И хлебцы, и пасту можно приготовить домаТак уж вышло, что этот традиционный американский завтрак идеально подходит для Великого поста, ведь не содержит в своем составе никаких запрещенных ингредиентов. И хлебцы, и пасту можно купить в магазине, но мы советуем приготовить их самостоятельно, чтобы на 100% быть уверенными в полезности блюда.Итак, вам понадобится очищенный несоленый арахис, мед и растительное масло. Для начала застелите противень пергаментом, высыпьте на него орехи и запеките в духовке при 180 градусов. Когда арахис приобретет красивый золотистый цвет, можете доставать его и измельчать в блендере до состояния крошки. Затем добавьте щепотку соли, столовую ложку меда и немного растительного масла и снова измельчите, чтобы получилась однородная масса. Вуаля – питательная паста, богатая белком, готова.Хлебцы нужно запекать в духовке.Приступаем к приготовлению цельнозерновых хлебцев. Подготовьте следующие ингредиенты: 150 граммов цельнозерновой муки, 50 граммов ржаной муки, 150 миллилитров воды, одну чайную ложку сухих дрожжей, одну чайную ложку сахара, одну столовую ложку растительного масла и щепотку соли.Соедините в глубокой миске оба вида муки, соль и сахар, добавьте дрожжи, воду и перемешайте лопаткой. Далее смажьте руки растительным маслом и вымешивайте тесто уже вручную – оно должно получится гладким и эластичным. Оставьте его на час в теплом месте, чтобы оно подошло, после чего раскатайте в пласт толщиной около 4-5 миллиметров и разрежьте на прямоугольники. Готовить хлебцы нужно в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 15 минут – они должны получится хрустящими.Заверните начинку в лепешку.Чтобы насладиться вкусным, немного острым буррито на завтрак, подготовьте четыре лепешки, 100 граммов риса, красную консервированную фасоль по вкусу, сладкую консервированную кукурузу по вкусу, два помидора, одну луковицу, зубчик чеснока и столовую ложку лимонного сока.На первом этапе из помидоров нужно приготовить сальсу. Сделайте на них крестообразные надрезы, залейте кипятком на пару минут и снимите кожуру. Нарежьте томаты мелкими кубиками, а затем смешайте с лимонным соком, измельченным луком и чесноком – соус готов.Отварите рис до готовности (он должен быть мягким), смешайте его с фасолью и кукурузой, добавьте немного свежей зелени. Все готово, осталось только сформировать буррито. Разложите на столе лепешку, выложите начинку, полейте томатной сальсой и заверните.Вареники с вишней можно подавать с соусом и без.Чтобы приготовить постные вареники на завтрак, смешайте в миске 400 граммов муки, половину чайной ложки соли, две столовых ложки растительного масла и 150 миллилитров горячей воды (но не кипятка). Замесите крутое эластичное тесто и отложите его на 10-15 минут в сторону, чтобы оно отдохнуло.В это время приготовьте соус. Налейте в сотейник 200 миллилитров вишневого сока, добавьте одну столовую ложку сахара, доведите до кипения, а затем всыпьте одну столовую ложку крахмала, предварительно смешанного с небольшим количеством воды. Варите соус примерно 3-5 минут, пока он не загустеет.Скрутите из теста колбаску, нарежьте небольшими кусочками, каждый из них раскатайте скалкой в кружок, положите вишню и сформируйте вареники. Варить их нужно в кипящей подсоленной воде примерно десять минут. Готовые вареники разложите по тарелкам и полейте вишневым соусом.Оладьи на воде и дрожжах.Вкусные, нежные и пышные оладьи готовятся очень просто и быстро. Для этого вам понадобится лишь 5 ингредиентов: 400 граммов муки, 300 миллилитров воды, пачка сухих дрожжей, чайная ложка соли и столовая ложка сахара. Дрожжи, сахар и соль смешайте в глубокой миске, залейте теплой водой и отставьте на 5 минут. По истечении времени всыпьте муку, перемешайте все ингредиенты, чтобы получилась однородная консистенция и уберите в теплое место на полчаса (не забудьте накрыть полотенцем).Когда тесто поднимется в два раза, выкладывайте его ложкой на разогретую, смазанную маслом сковороду. Жарьте оладьи под крышкой по паре минут с каждой стороны, пока они не станут золотистыми. Подавать можно с вышеупомянутым вишневым соусом или арахисовой пастой.