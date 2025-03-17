Многолетние съедобные растения, которые можно вырастить у себя на огороде

Выращивание многолетних растений на огороде и на даче это отличная возможность сократить трудозатраты на посев новых каждый сезон, также прекрасный способ наслаждаться свежими ингредиентами для приготовления любимых блюд практически круглогодично, за наличием теплицы.







Есть несколько особенно популярных многолетних культур, которые легко вырастить и использовать в кулинарии даже с достаточно суровом климате.

1. Лук: батун, многоярусный лук, слизун, шнит-лук

2. Катран

3. Мята

4. Ревень

5. Топинамбур

6. Хрен

7. Чабрец

8. Черемша

9. Шпинат Утеуша

10. Эстрагон

Лук батунВыращивание лука самый простой способ постоянно иметь под рукой зелень для салата. Лук батун имеет менее острый вкус, чем репчатый, но обладает не менее приятным ароматом. Для его хорошего роста необходимы солнечный и хорошо дренированные места. А для размножения можно использовать корни или семена. Необходимо его регулярно поливать и пропалывать. Он морозостойкий и способен выдержать засушливые периоды, а также может расти на одном месте до шести лет. Сеять его необходимо на глубину в два сантиметра, а расстояние между рядами должно быть до десяти сантиметров. Он хорошо соседствует с брокколи, морковью, свеклой и салатом. А вот рядом с редисом, фасолью, капустой и горохом расти не будет.Многоярусный лук уникальное растение, которое имеет ярусы зеленых перьев. Можно наслаждаться таким луком в течении всего сезона, он не требует для роста особых условий и хорошо растет даже в полутени. Также способен переносить лёгкие заморозки. Высаживают его весной или осенью на глубину в десять сантиметров, а в домашних условиях он растёт круглый год. Подкармливать многоярусный лук нужно двумя ложками суперфосфата и одной сернокислого калия. Лучше всего на грядке будет соседствовать с томатами, морковь и баклажанами, а вот редис, шалфей и горох будут нежелательными соседями.Лук слизунЛук слизун тоже обладает нежным вкусом и ароматом. Отлично подходят для салатов и супов. Он неприхотлив, растёт в тени и приспосабливается к различным условиям. Расти на одном месте он может и до десяти лет, а также содержит в себе много витаминов, кальция и железа. Чтобы его вырастить нужно посадить луковицы в почву весной или осенью на полтора сантиметра, регулярно поливать и удобрять.Листья у лука плоские, с закругленными концами. Он переносит зиму прямо в снегу, а ранней весной снова вырастает свежая зелень. Хорошо растёт рядом с брокколи, баклажанами, чесноком и цикорием, а вот рядом с капустой и редькой может не расти вовсе. Для подкормки необходимо весной вносить одну ложку мочевины.Лук-шнитт очень подходят для добавления к супам, мясу и рыбе. Его также можно использовать и в ландшафтном дизайне, потому что в течение трёх недель он радует глаз красивыми сиреневыми, белыми или розовыми круглыми шапочками цветов. Он может расти на одном месте до шести лет.Многоярусный лукКатранКатран часто называют восточным хреном, это многолетнее растение, имеющее заостренные листья. А толстые корни напоминают хрен, их тоже едят, используя для засолки на зиму. Предпочитает растение солнечные участки, хоть и неприхотливо, не требует особого ухода, кроме полива в сухие месяцы. Он также хорошо переживает холодные температуры. Высаживают его под зиму, на три сантиметра. Он хорошо соседствует с картофелем, но плохо с клубникой и помидорами. Подкармливать его нужно весной аммиачной селитрой и сернокислым калием.МятаМяту можно выращивать сразу нескольких видов, потому что у каждой свои свойства.Бывает перечная, шоколадная и кошачья, а также просто садовая. Она прекрасно подходит для десертов, салатов и чаёв. Предпочитает расти в полутени и дренированной почве. Растение достаточно агрессивное из-за своей большой корневой системы и потому нежелательных соседей у неё нет. Но рядом с ней смогут расти капуста и картофель. Её можно развести как корнями, так и черенками, и семенами, а сажать на пол- сантиметра в землю.РевеньРевень имеет кислые стебли, которые тоже используются в кулинарии для киселей, компотов и варенья. Он подходит для умеренного климата и солнечных мест, а также устойчив к морозам, и начинает цвести ранней весной и урожай даёт к середине лета. Почва для него должна быть дренированной и рыхлой, а сажать его необходимо на три сантиметра в землю, перед этим замочив семена во влажной марле, и дождавшись листьев, отправлять в землю. У ревеня высокая урожайность, он может расти на одном месте до десяти лет. Делят его корневищами, а также семенами.ТопинамбурЭто корнеплод, который обладает питательной ценностью и невероятным вкусом. Растение стойкое и не требует особых условий в уходе, лишь полив и прополка. Размножают его клубнями, которые высаживают в конце апреля на пятнадцать сантиметров, когда земля хорошо прогрета. К осени будет хороший урожай, который можно хранить до первых заморозков. Цветы растения напоминают подсолнухи и они будут украшать грядку. Хорошо растёт рядом с кукурузой и малиной, а рядом с морковью и подсолнечником — нет.ХренХрен неприхотливая культура, которая не требует ухода и растёт на одном месте десять лет. Он подходит для супов и маринадов, но может при росте захватывать даже соседние участки, потому для него делают временные грядки. Размножают его черенками, высаживая их весной или осенью на глубину в четыре сантиметра, под углом в 45 градусов. Хорошо будет расти рядом с картофелем и плохо рядом с клубникой. Подкармливать его можно аммиачной селитрой, а также сернокислым калием.ЧебрецАроматное травянистое растение, предпочитает солнечные места, дренированные почвы и ему необходимо мульчирование. Но он может переносить засуху и оставаться зимовать на грядках под укрытием. Глубина его посадки должна быть пять сантиметров. Лучше всего будет расти рядом с баклажаном и картофелем. Он придаст всем людам невероятный вкус, а настой из чабреца помогает при бессоннице. Подкармливать его можно раз в два года аммиачной селитрой и суперфосфатом, а также сернокислым калием.ЧеремшаМноголетнее растение, которое предпочитает тенистые участки с влажной почвой и достаточным количеством органических веществ, на глубине до пятнадцати сантиметров. Она богата на витамины и минералы и лучше всего высаживать черемшу весной или осенью. Необходимо постоянно поливать и удалять сорняки. Но застоя воды при этом черемша не переносит. Она имеет чесночный вкус и может расти под деревьями, кустарниками, рядом с ландышами, но нежелательными соседями для неё станет крапива. Размножают черемшу семенами зимой и луковичками осенью. Подкармливать можно мульчированием и перегнившей органикой.ШпинатОдин из видов шпината, который обладает высокими питательными свойствами и отлично подходит ко многим блюдам. Собирают его уже ранней весной, ведь он отлично переносит неблагоприятные условия, а высаживают семена при этом осенью. Но летом ему нужны солнечные места и плодородная почва. Так он сможет расти на участке до пятнадцати лет.ЭстрагонПряная трава, которая имеет яркий вкус и аромат и широко используется в кулинарии. Эстрагон отдаёт предпочтение солнечным местам и лёгким, плодородным почвам и может расти на одном и том же месте много лет. Его можно есть в свежем или сушёном виде, а на зиму замораживать. Высаживают его на глубину в полтора сантиметра с разницей в тридцать от каждой лунки, рядом с земляникой и морковью. А вот остальные растения рядом он просто заглушит.