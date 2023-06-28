10 дорогих книг, которые вы бы хотели иметь в своей библиотеке

6. Первое фолио: комедии, хроники и трагедии

Некоторые оценки утверждают, что эта книга Уильяма Шекспира стоит 22,6 млн долларов. В сравнении с первоначальной ценой в один фунт разница выглядит более чем внушительной.Книга появилась в 1623 году, через семь лет после смерти Шекспира. Страниц 998 и на них написано 36 пьес.Всего существует 228 копий первого издания. Владелец одного из них - соучредитель компании Microsoft Пол Аллен. Он купил фолиант за чуть больше, чем за 6 млн долларов.