Вещи в доме, которые не замечают хозяева, но видят гости

В собственном доме нам все привычно, и мы не видим недостатков. На что нужно обратить внимание, если ждешь гостей? Что нужно убрать и помыть, чтобы не прослыть неряхой.

Многих вещей в своем доме мы просто не замечаем, но людям, приходящим в гости, видны все недостатки нашего жилища, которые портят впечатление о хозяевах. Давайте разберем по пунктам.



1. Обмылки в мыльнице

2. Нагромождение мебели

3. Старая посуда с советских времен

4. Куча обуви в прихожей

5. Вещи на стульях

6. Старые покрывала на мебели

7. «Бабушкин» ковер

8. Грязный унитаз

9. Затертая входная дверь

10. Запах

Если вы приглашаете гостей, то помойте мыльницу и положите в нее свежий кусок мыла. Старый размокший обмылок показывает ваше неуважение к гостям, и некоторые люди очень брезгуют мыть руки остатками мыла. Либо, чтобы такой проблемы не возникало, можно использовать жидкое мыло.Обмылки и грязная мыльница очень портят впечатление о доме и хозяевах.Уже немодно загружать квартиру мебелью так, что негде ходить. Современные тренды приветствуют минимализм. Нагромождение мебели делает визуально квартиру меньше и в таком жилище не хватает пространства для жизни и воздуха.Не стоит загромождать пространство лишней мебелью. Ее должно быть ни много, ни мало, а достаточно.Тарелки и кружки 20-летней давности, доставшиеся в приданое от мамы, не украшают кухню, и гости могут быть неприятно удивлены.Сейчас продается много современной посуды, и каждый может выбрать на свой вкус и кошелек. Согласитесь, гораздо приятнее есть из красивой тарелочки, а аромат чая из изящной чашки чувствуется по-другому.Современная посуда всегда говорит о вашем вкусе и стиле жизни.Разбросанные туфли и ботинки в прихожей говорят, что вы постоянно куда-то спешите: так торопитесь, что некогда убрать обувь. Или скорее всего вы — ленивая хозяйка. Если нет возможности убрать обувь в шкаф, то сложите ее на этажерку, и порядка в доме станет больше.Порядок дома начинается с порядка в прихожей.Какой бы ни был большой шкаф, все равно найдется стул, на котором висит платье или рубашка, знакомо? Почему это происходит?Многие не хотят вешать в гардероб к чистым вещам одежду, которую уже надевали один раз. Но как бы ни было чисто в квартире, вещи на мебели создают ощущение беспорядка.Решение: можно выделить в квартире закуток и сделать миниатюрную гардеробную. Или вещи можно вешать в небольшой шкаф в прихожей. Если эти варианты не подходят, то стоит задуматься над тем, чтобы приобрести небольшую напольную вешалку, и использовать ее для хранения ношеной одежды.Стоит задуматься, где хранить ношеную одежду, если не хочется убирать ее в шкаф.Привычка накрывать мебель пледами уже давно не актуальна, покрытые диваны выглядят старомодно. На них можно надеть современный чехол или оставить без ничего. Ну а если мебель испачкается, ее можно почистить самостоятельно или при помощи выездной химчистки.«Украшение» диванов покрывалами уже давно является моветоном.Еще один раритет — это старый ковер. За годы службы он впитал запахи и лишнюю пыль, и он придает жилищу непрезентабельный и старомодный вид. Такие вещи очень портят ваш дом, поэтому нет смысла «хранить их как память о былом».Уберите старомодный ковер, и вам сразу станет легче дышать. На пол можно постелить ламинат, паркетную доску и др., ну а если хочется добавить уюта — есть прекрасные современные ковры.Старомодные советские ковры не могут украсить ваше интерьер. Давайте будем современными.Мы живем в эпоху чистоты, и грязный унитаз может вызвать у гостей культурный шок — да такой, что больше вы их в гости не дождетесь. Не зря говорят, хочешь узнать о хозяйке больше — загляни в ее санузел.Дверь — это то, что первым встречает гостей. Начиная с нее формируется представление о хозяевах, это действительно так.Грязная входная дверь в заплатах и пыли говорит о том, что хозяева не стремятся улучшить свою жизнь и плывут по течению. Иногда совсем не обязательно тратить огромную сумму денег на навороченную входную дверь — скажем, есть и очень бюджетные доступные варианты, и руки мастера, которые могут починить поломки у вашей двери.Плюс ко всему обычная влажная уборка и протирание двери — уже показатель, что вам не все равно.Если в доме неприятный запах, то гости вряд ли задержатся надолго. Затхлый запах образовывается от старых залежалых вещей, редкой смены постельного белья и уборки. Так же запахи могут идти с кухни, если не работает вытяжка.В таком жилище постороннему человеку находиться неприятно.Не храните лишних вещей, избавляйтесь от хлама и держите дом в чистоте. Порядок дома = порядок в голове = порядок в жизни.