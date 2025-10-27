Для чего в Древнем Риме делали имитирующие мускулатуру человека доспехи

Во время изучения истории в рамках школьной программы мы получаем представление, как в старые далекие времена воины защищали себя от физических увечий. Стоит сразу отметить, что доспехи во все времена были разными. В определенный период времени у римлян они повторяли мускулатуру. По какой причине это делалось?
1. Коротко о доспехах
Геракл, чтобы обеспечить себе надежную защиту, задействовал шкуру, снятую с Немейского льва / Фото: newyou-style.ru
Изначально они появились еще во времена существования первых людей. Их роль выполняли шкуры зверей. Если вспомнить мифологию, то Геракл, чтобы обеспечить себе надежную защиту, задействовал шкуру, снятую с Немейского льва, которого сам же и убил. Со временем из этого материала стали изготавливать еще и щиты. В реальности же для доспехов сырье из льва не подходило. Материалом выступала кожа буйвола, предварительно прошедшая обработку путем вываривания.
Что касается сплошных защитных изделий металлического типа, то они появились уже после того, как люди смогли металлы добывать и, соответственно, работать с ними. Возможно, не самым древним, но одним из таковых стал воинский доспех из Дендра, находящегося вблизи Мидеа (микенский акрополь). Эта находка археологов имела не особо эстетичный внешний вид, а вот защитой для своего владельца была прекрасной, причем от оружия всех типов. Весил такой доспех от 16 до 17 килограммов (латы рыцарей были тяжелее).
Первые кирасы были сплошными и состояли из двух металлических согнутых пластин / Фото: amp.topwar.ru
Такие доспехи сплошного типа накладывали существенные ограничения на свободу движений человека, но совсем незащищенными воинам бронзового века оставаться было нельзя.
Кто и когда изобрел кирасу, неизвестно, но именно она стремительно приобрела популярность по всему Средиземноморью / Фото: 3dlancer.net
Кто и когда изобрел кирасу, неизвестно. Но именно она стремительно приобрела популярность по всему Средиземноморью. Это изделие было сплошным и состояло из двух металлических согнутых пластин. Они полностью прикрывали корпус, а конечности оставались свободными. Практически все народы античности такой доспех применяли на практике. Древние римляне, кстати, тоже не стали исключением в данном вопросе. Изначально, правда, для оснащения кирасами большей части легионеров средств у них не хватало.
Широкое распространение этот доспех среди римского войска получил лишь во втором веке до нашей эры. Популярность кирасы длилась приблизительно одно столетие.
2. Почему римляне так быстро отказались от кирасы
пластичную броню, так называемую лорику сегментату, как и кольчугу, была возможность не только подогнать под себя, но и починить практически сразу после боя в походе / Фото: wikiwand.com
Если быть более точным, то кираса продолжала использоваться, но не настолько массово, как ранее. Причины для этого были серьезными. Это были достаточно дорогие изделия, а легионеры республиканского Рима оружие и доспехи покупали сами, за свои деньги. Чтобы подогнать кирасу под себя (рост, вес, особенности строения тела), нужен был хороший кузнец с большим опытом работы. А вот пластичную броню, так называемую лорику сегментату, как и кольчугу, была возможность не только подогнать под себя, но и починить практически сразу после боя в походе.
кираса превратилась в отличительную черту командиров римских солдат / Фото: pinterest.ru
Во времена Империи подход к оснащению солдат доспехами изменился. Их начали закупать массово. Эти доспехи имели одинаковое качество и стандартную размерную сетку. Вот тогда-то кираса превратилась в отличительную черту командиров римских солдат. У них были все возможности заказать себе защиту индивидуально.
данный доспех среди римского населения получил название «лорика мускулата» / Фото: Pinterest
Кстати, данный доспех среди римского населения получил название «лорика мускулата». Прозвище появилось не случайно. Еще в пятом веке до нашей эры древнегреческие мастера научились создавать поверхность этого доспеха в виде рельефа мускулатуры человека, а не полностью гладким. Изделия в связи с эти назвали «анатомическими».
Человек, который его надевал, приобретал вид неуязвимого, нереального существа, которого вылили из металла / Фото: za.pinterest.com
Внешне бронзовый начищенный доспех был достаточно привлекательным. Человек, который его надевал, приобретал вид неуязвимого, нереального существа, которого вылили из металла. С практической точки зрения такие кирасы тоже имели преимущество. Благодаря рельефу доспех обладал высокой прочностью за счет образования ребер жесткости.
Кирасы начали использовать и этруски, соседствующие с римлянами / Фото: educationquizzes.com
В иные народы эти кирасы пришли очень быстро. Их начали использовать и этруски, соседствующие с римлянами. Даже в Японии данные доспехи стали популярными. Японцы им дали свои названия – «торс будды», не-до. Правда, на японских изделиях мускулатура имеет несколько иной вид.
Греческая «анатомическая» кираса IV в. до н.э. / Фото: mirtesen.ru
В Древнем Риме кирасы с мускулатурой тоже стали распространенным явлением. Изначально мускулатуру изображали строго схематически. Это была абстракция. Постепенно же, внешний вид доспеха изменили, и воины все как один стали мускулистыми за счет металлической защиты.
Внешний вид доспеха изменили, и воины все как один стали мускулистыми за счет металлической защиты / Фото: moddb.com
В дополнение к доспеху шли птериги (крылья птиц). Они представляли собой полосы из кожи, расположенные на бедрах и плечах. Внизу птериг были прикреплены бляшки из металла. Это было не только красиво, но и являлось защитой для рук и ног.
