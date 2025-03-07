В пещере горного короля: невероятные сооружения, построенные под землей

Пещеры и подземные туннели всегда интриговали человека своей загадочностью и таинственностью. Но в первую очередь, конечно, людей интересовала практическая сторона: как подземелья можно использовать себе во благо? Постоянно совершенствуя методики освоения подземных угодий, человечества за свою, в сущности, краткую историю существования, успело выстроить целые города, расположенные в недрах земли.
Бум подземного строительства приходится на ХХ век, когда по всему миру в большом количестве сооружались подземные бункеры для защиты от природных и техногенных катастроф, военные и промышленные предприятия. Позже, многие из них за ненадобностью были переоборудованы для совершенно иных, в том числе и развлекательных, целей. И сегодня мы собрали восемь фантастических подземных сооружений, от винного завода в Андах до первой в мире подземной мечети.
Бункер WikiLeaks в Стокгольме
Мало кто знает, что под одним из самых престижных районов шведской столицы скрывается ядерный бункер, построенный в холодную войну. Так и не использовавшееся по назначению убежище в 2008 году было переоборудовано в центр обработки данных на 8000 тысяч серверов, два из которых принадлежат сайту WikiLeaks. Внутри бункера, напоминающего декорации из фильмов про Джеймса Бонда, и ради которого любой злодей мирового масштаба продал бы родную мать, всегда тепло, душно и очень влажно. Здесь, как в теплице, выращивают тропические растения, которые никак не выжили бы в холодном климате снаружи.
Пещера Постойна яма, Словения
Возраст Постойны, одной из самых крупных пещер, сформировавшихся в известняковых породах, составляет не меньше 70 миллионов лет.весточку вашим близким о том, где вас искать. Оставить послание можно прямо не выходя из пещеры: внутри нее работает единственное в своем роде почтовое отделение.
Дом внутри горы в Альпах
Шесть лет назад архитекторы из агентств SeARCH и CMA объединили усилия, чтобы создать особняк, расположенный прямо внутри горы в швейцарских Альпах. Несмотря на этот, мягко говоря, необычный архитектурный прием, дом по степени комфорта легко обгонит даже уютную хоббичью нору. В гостевом доме, сдающемся, кстати говоря, в аренду, всегда много света, благодаря стеклянному фасаду и большому количеству окон, и свободно может разместиться до десяти жильцов.
Подземелье под особняком губернатора Теннесси
На 7,5 метров ниже парадной лужайки особняка губернатора штата Теннеси размещено эффектно освещенное подземное помещение, созданное для проведения мероприятий. Разработанный студией Archimania внутренний двор, ничуть не отличающийся от любого другого двора, размещенного на поверхности земли, является подлинным украшением проекта.
Винодельня внутри холма
Глубоко внутри холма, окруженного виноградниками, в живописной долине в Тоскане расположена винодельня, больше напоминающая шпионскую штаб-квартиру. Площадь, раскинувшейся под землей винодельни, составляет около шестнадцати с половиной тысяч метров. В подземном сооружении, попасть в которое можно по извилистой винтовой лестнице, находятся музей виноделия, магазин с сувенирами, ресторан и, конечно же, винный погреб.
Подземная стоянка Кашкайша, Португалия
Неподалеку от средневековой каменной стены, оставшейся от соседней цитадели, в городе Кашкайш прямо под городской площадью раскинулась огромная подземная стоянка для автомобилей. Она была спроектирована студией Arquitectos Associados. Яркие светодиодные полосы, которыми усеяна парковка, остроумно напоминают древние навигационные карты, в то время как полупрозрачные лестницы в сумерках освещают древнюю крепостную стену.
Винное хозяйство в чилийских Андах
Винный завод в Андах стал последним шедевром гения от архитектуры, Смильяна Радича. Строение, идеально вписывающееся в местный ландшафт, было презентовано широкой публике 9 июня 2015 года. Прорубленный прямо среди скал туннель с водой охлаждает подземный винный завод, названный Винья-Виком.
Первая подземная мечеть в мире
Здание подземной мечети в районе Бююкчекмедже в Стамбуле заняло первое место на конкурсе мировой архитектуры религиозных мест. И это при том, что полуподвальное сооружение без привычного для мест поклонения купола и многочисленных окон мало напоминает мечеть. Тем не менее, монументальное, но элегантное здание стало одним из святых мест, к которому тысячами устремляются правоверные паломники.
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