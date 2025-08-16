Консервация, авоськи и еще 5 советских бытовых привычек, над которыми раньше смеялись, а сейчас беру

Не зря говорят, что все новое – это хорошо забытое старое. Лишнее тому доказательство – советские привычки, которые вновь вошли в моду. Если хотите быть в тренде, советуем расспросить своих мам и бабушек о том, как они готовили закрутки на зиму, носили продукты в авоськах и самостоятельно делали бытовую химию.
1. Авоськи
В авоськах обычно носили продукты. / Фото: 9111.ru
Пожалуй, начнем с популярных в Советском Союзе сумок – авосек. Конечно, сейчас их называют новомодным словом «шопер», но суть от этого не меняется – это многоразовые сумки, с которыми наши мамы и бабушки ходили в магазин. Пакеты тогда были в жутком дефиците, хозяйкам даже приходилось их мыть и сушить, чтобы повторно использовать, поэтому авоськи приходились как нельзя кстати.
Но зачем покупать их сейчас, если нет недостатка в полиэтиленовых пакетах? Прежде всего, ради экологии. Приятно осознавать, что ты делаешь вклад в защиту природы, снижая количество пластика на планете, пускай даже и минимальный. Вторая причина – это удобство. Шопер вмещает в себя большое количество товаров, его легко можно повесить на плечо, плюс не нужно переживать, что ручки сумки не выдержат и она порвется где-нибудь по дороге домой.
Также современные авоськи позволяют экономить – самая простая сумка обойдется вам максимум в 200-300 рублей (хотя существуют и брендовые варианты: у Ralph Lauren за 65 000 рублей, у DKNY – за 26 000), и после ее покупки вам не придется тратиться на пакеты.
2. Домашняя еда
Иногда в СССР готовили всей семьей. / Фото: onedio.ru
В СССР немногие могли себе позволить ходить по ресторанам. К местному бомонду относились выдающиеся врачи, инженеры, номенклатурные работники и представители других профессий, которые получали зарплату от 120 рублей и выше. Если человек ужинал вне дома (столовые не в счет), это автоматически считалось признаком некоего достатка.
Сейчас никого не удивишь обедом в кафе или доставкой готовых блюд на дом. Когда хозяйкам не хочется готовить и затем полчаса мыть посуду, вся семья отправляется трапезничать в ближайший общепит. Дошло до того, что роскошью уже считается не ресторанная, а домашняя еда, на приготовление которой часто нет ни времени, ни сил. Кто же откажется от духовых пирожков с картошкой или пюре с котлетой!
3. Одежда на заказ
Швея в советском ателье. / Фото: fotostrana.ru
Большой ассортимент одежды в современных магазинах позволяет купить что угодно, когда угодно и на какую угодно сумму, поэтому нынешнее поколение и не понимает, что значит дефицит. А вот в советское время приобрести пальто или даже обычное платье было совсем не так просто. Широкого выбора не было, приходилось или отстаивать большие очереди и потом ходить, «как из инкубатора», или шить одежду. Некоторые женщины самостоятельно создавали себе наряды по лекалам из журналов, а некоторые обращались к знакомым мастерицам.
Сейчас услуги швей также являются очень популярными, правда, по другой причине – магазинная одежда во многом не устраивает: не садится по фигуре, нет подходящего цвета, использован материал низкого качества. А иногда просто оказывается, что сшить какую-то вещь гораздо дешевле, чем приобрести ее в магазине (особенно это касается брендовых изделий).
Кстати, этот тренд коснулся не только одежды: сейчас на заказ делают мебель, шьют обувь, даже духи изготовляют исключительно по вашим предпочтениям. В Советском Союзе о таком могли только мечтать.
4. Консервация
Советские погреба ломились от заготовок. / Фото: pokayadoma.ru
В СССР закрутки на зиму были, скорее, необходимостью – одни продукты были в дефиците, другие – дорого стоили. Гораздо дешевле и практичнее было вырастить овощи и фрукты на даче либо купить их на рынке в сезон по мизерным ценам, а потом сделать заготовки на холодное время года. И вот уже у вас всегда есть маринованные огурцы и помидоры к картофельному пюре, варенье к блинам, компот на праздничный стол.
Сейчас, когда появился тренд на натуральность, многие хозяйки вновь вернулись «к истокам», и начали детально знакомиться с консервацией. Конечно, плоды с собственного земельного участка в промышленных масштабах заготавливают лишь единицы (в городе такой возможности просто нет), но от похода на рынок никто не отказывается. Хозяйки покупают у дачников овощи, фрукты, зелень, а затем закатывают их в банки по рецептам своих бабушек или тем, которые нашли в интернете. Кстати, сейчас популярными становится экзотическая консервация, например, джем из манго, вяленые помидоры и пр.
5. Самодельная бытовая химия
Плиту чистили содой и уксусом
В Советском Союзе не было большого выбора средств для уборки, а те, которые были представлены на полках магазинов, очень быстро разбирали. Хозяйкам приходилось как-то выкручиваться, ведь оправдывать грязную одежду или пятна на плите отсутствием специального порошка было последним делом. Вот так стали появляться различные бытовые лайфхаки с использованием подручных средств. Полы мыли соленой водой, пятна выводили лимонной кислотой, для уборки на кухне использовали смесь соды и уксуса.
Сейчас такие хитрости вновь актуальны. Во-первых, они позволяют экономить. Во-вторых, продукты, которые есть на каждой кухне, безопасные и гипоаллергенные – можно не переживать, что после их использования на руках появятся покраснения, кожа начнет шелушиться, как после магазинного «антижира», и пр. В-третьих, те же сода и уксус нередко справляются с поставленной задачей гораздо лучше распиаренных магазинных средств.
6. Рациональное использование продуктов питания
Было принято доедать все до последней крошки. / Фото: pinterest.com
Советская привычка доедать все до последней крошки связана с тем, что продукты стоили дорого, а некоторые из них вообще не получалось достать. Поэтому наши родители, бабушки и дедушки, старались максимально экономно относиться к еде, и использовать даже то, что мы считаем отходами (например, кожуру от овощей и фруктов). Если в руки советской хозяйки попадала курица, в ход шли все ее части: мясо жарили или запекали, из костей и шкурки делали бульон, субпродукты использовали для колбасы, паштета или холодца.
Хорошо, что тренд на рациональное использование продуктов постепенно возвращается. Люди начинают понимать, что к планете нужно относиться максимально бережно, а не потребительски, поэтому в мусорных ведрах оказывается все меньше испорченной или «невкусной» еды.
7. Апсайклинг
Советский коврик из старой одежды. / Фото: 1svoimi-rukami.ru
Советские люди умели экономить, а потому любую вещь, даже с большими пятнами или дырками пытались реанимировать. Что уж там говорить, если женщины даже капроновые колготки зашивали, чтобы не покупать новые (но они были в жутком дефиците, поэтому такой подход можно объяснить). Если же спасти вещь не удавалось, ей пытались подарить вторую жизнь. Так, из старых юбок шили детские штаны, из футболок делали коврики, водолазки из бифлекса превращались в купальники, а у видавшего виды пальто меняли местами изнаночную и лицевую сторону. Но если наши мамы занимались «хэнд-мейдом», потому что им некуда было деваться, то мы пытаемся переделать старые вещи из интереса. К тому же апсайклинг сейчас в моде.
