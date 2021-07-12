Двоится в глазах: звезды, которые одеваются одинаково (или очень похоже)

Нередко случается ситуация, когда вы приходите на вечеринку и встречаете девушку в таком же платье, как и у вас. Звезды также не застрахованы от подобных случаев. Несмотря на то, что они могут покупать одежду у любых дизайнеров, порой знаменитости выбирают совершенно одинаковые или очень похожие наряды. Novate.ru рассказывает, с кем случился подобный конфуз.
1. Эшли Грэм и Оливия Калпо
Оливия Калпо и Эшли Грэм в джинсовых куртках-платьях
На Дне рождения американской модели Джиджи Хадид в поединке за право выглядеть лучшей в одном и том же наряде сражались модель Эшли Грэм и мисс Вселенная Оливия Калпо. Обе девушки надели джинсовые куртки оверсайз, которые послужили им в качестве платья. Таким образом знаменитости старались выделиться из толпы, ведь большая часть гостей на вечеринку с джинсовым дресс-кодом пришла в обычных брюках и юбках из денима.
Несмотря на то, что наряд был одинаковым, аксессуары и обувь звезды подобрали разные. Эшли надела высокие сапоги-чулки черного цвета и подвязала куртку поясом. А вот Оливия решила сделать образ максимально откровенным – она приспустила куртку с плеча, чтобы все обратили внимание на массивное колье, а из обуви выбрала серые ботфорты с узким носком, длиной до колен.
2. Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер и Талия Сторм
Ким Кардашьян, Талия Сторм и Кендалл Дженнер в расклешенных брюках под змеиную кожу. / Фото: wday.ru
Иногда дизайнерская одежда настолько сильно нравится знаменитостям, что ее добавляют в свой гардероб сразу несколько селебрити. Так произошло с Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер и певицей Талией Сторм. Эти три девушки практически одновременно появились на публике в трендовых расклешенных брюках под змеиную кожу.
Однако разница в звездных аутфитах все-таки была. Кардашьян решила создать змеиный тотал-лук, надев в комплекте с брюками рубашку с таким же принтом. Дженнер решила, что яркий низ притягивает к себе слишком много внимания, поэтому выбрала лаконичный верх – простую белую майку. Что касается Сторм, то она отдала предпочтение классическому варианту и дополнила look традиционным черным пиджаком.
3. Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян в комбинезонах с леопардовым принтом
Ким не привыкать «делить» одежду с другими звездами. Часто ее наряды лишены изюминки и сильно похожи на платья или костюмы «коллег по цеху». Лишнее тому доказательство – леопардовый тотал-лук. Светская львица примеряла его на себе в Париже на закрытии Недели моды. Комбинезон, ботильоны, пальто, перчатки – все было с животным принтом. Однако, скажем откровенно, Кардашьян явно перестаралась, создавая свой аутфит – от узора пестрило в глазах. Многие критики сразу отметили, что подобный образ вряд ли можно назвать модным, даже с учетом того факта, что «хищный» принт все еще в тренде. Все сошлись во мнении, что данный ансамбль, который обошелся Ким в 10 000 долларов, можно и нужно было разбавить чем-то более лаконичным и неброским.
Такой же безвкусный наряд выбрала для себя Дженнифер Лопес. Правда, она не надевала его на громкое мероприятие, по типу Недели моды, а ограничилась собственным концертом. Большим плюсом для певицы было то, что она выглядела ярко. Однако других преимуществ у леопардового тотал-лука не было.
4. Тина Канделаки и Джулия Робертс
Тина Канделаки и Джулия Робертс в белоснежных шубах от Max Mara
Настоящими близняшками стали российская телеведущая Тина Канделаки и актриса Джулия Робертс, которые купили одинаковые шубы от Max Mara. Единственным отличием в образах стало то, что Тина взяла клатч, а Джулия решила обойтись без сумки, но надела солнцезащитные очки. Что касается обуви, то в этом вопросе за звезд все решила погода: холодная Москва буквально заставила Канделаки надеть лаковые полусапожки. А вот Робертс повезло больше – финальным штрихом в ее аутфите стали лаконичные лоферы, которые сейчас находятся на пике популярности.
5. Рита Ора и Кайли Дженнер
Кайли Дженнер и Рита Ора в ярко-розовых пижамных костюмах
Не так давно папарацци заметили певицу Риту Ору в ярко-розовом шелковом костюме, напоминающим пижаму. Внимательные журналисты сразу заметили, что в точно таком же наряде была модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, когда презентовала собственную линию косметики. За счет светлого цвета волос обе звезды выглядели в такой одежде как Барби. Однако Кайли все-таки сделала свой look максимально гармоничным. Вместо того, чтобы полностью облачиться в розовый цвет, она разбавила «кукольность» образа белыми вещами: кроссовками, сумкой и футболкой. А вот Рита предпочла сделать свой аутфит не кэжуал, а сексуальным, надев пиджак на голое тело, и дополнив look лодочками на шпильке.
6. Рита Ора и Джиджи Хадид
Рита Ора и Джиджи Хадид в полосатых брючных костюмах от Marc Jacobs
В отличие от большинства звезд, Рита Ора не пытается кого-то удивить своим внешним видом. Чаще всего она копирует наряды у других знаменитостей или у моделей с подиума. Однажды певица появилась на публике в брючном костюме в черно-белую полоску. В тот же день этот наряд в комплекте с топом, «выгуляла» и Джиджи Хадид.
Но если модель надела костюм от Marc Jacobs на вечеринку этого бренда и, тем самым, оправдала свой look, то Ора в таком виде пошла обедать с друзьями. Если бы аутфит был разбавлен однотонными вещами, которые бы не сливались в единую картинку, то Рита выглядела бы вполне неплохо. Но она решила создать полосатый тотал-лук и прогадала: немного нелепая шапка в полоску, и солнцезащитные очки в тон испортили образ окончательно.
7. Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон и Меган Маркл в нарядах цвета бургундского вина
Герцогинь нельзя обвинить в том, что они появляются на публике в полностью одинаковых нарядах. Но вот похожие вещи в их гардеробах точно есть. Лишнее тому подтверждение – небольшой конфуз, который произошел с королевскими особами.
Кейт Миддлтон отправилась в лондонский университетский колледж в черной водолазке, бордовом пиджаке и юбке в складку в тон. Финальными штрихами в образе стали теплые черные колготки и замшевые туфли такого же цвета.
В этот же день Меган Маркл посетила лондонское сообщество Hubb Community Kitchen, где она помогала готовить еду для малоимущих людей. Примечательным является тот факт, что на герцогине Сассекской было платье и пальто точно такого же оттенка, как и у Кейт. Совпадение? Не думаем.
8. Наталья Водянова и Лена Перминова
Лена Перминова и Наталья Водянова в купальниках от Наташи Поли
Оказалось, что у знаменитых российских моделей Натальи Водяновой и Лены Перминовой одинаковый вкус на купальники. По крайней мере, один папарацци точно заметили. Черно-белый слитный экземпляр с вырезом под грудью девушки приобрели у супермодели Наташи Поли, которая создала линию одежды для пляжа. Причем, обе девушки выглядели в этом купальнике замечательно – это тот редкий случай, когда наряд был подобран удачно обеими знаменитостями.
9. Джейн Сеймур и Пэрис Хилтон
Джейн Сеймур и Пэрис Хилтон на модном ланче Oscar de la Renta. / Фото: stylebistro.com
Самый большой конфуз случился у светской львицы Пэрис Хилтон и актрисы Джейн Сеймур. Им не повезло стать участницами той самой вечеринке, на которой вы увидели подругу в точно таком же наряде, как и у вас. Это произошло на модном ланче Oscar de la Renta. Тогда знаменитости появились в одинаковых платьях белого цвета с красными цветами и романтичными оборками. Из аксессуаров присутствовал только пудровый клатч у Пэрис, и серьги с браслетом у Джейн. В результате селебрити практически нельзя было отличить друг от друга.
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