Двоится в глазах: звезды, которые одеваются одинаково (или очень похоже)

1. Эшли Грэм и Оливия Калпо

Оливия Калпо и Эшли Грэм в джинсовых куртках-платьях

2. Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер и Талия Сторм

Ким Кардашьян, Талия Сторм и Кендалл Дженнер в расклешенных брюках под змеиную кожу. / Фото: wday.ru

3. Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян в комбинезонах с леопардовым принтом

4. Тина Канделаки и Джулия Робертс

Тина Канделаки и Джулия Робертс в белоснежных шубах от Max Mara

5. Рита Ора и Кайли Дженнер

Кайли Дженнер и Рита Ора в ярко-розовых пижамных костюмах

6. Рита Ора и Джиджи Хадид

Рита Ора и Джиджи Хадид в полосатых брючных костюмах от Marc Jacobs

7. Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и Меган Маркл в нарядах цвета бургундского вина

8. Наталья Водянова и Лена Перминова

Лена Перминова и Наталья Водянова в купальниках от Наташи Поли

9. Джейн Сеймур и Пэрис Хилтон

Джейн Сеймур и Пэрис Хилтон на модном ланче Oscar de la Renta. / Фото: stylebistro.com