Двоится в глазах: звезды, которые одеваются одинаково (или очень похоже)

1. Эшли Грэм и Оливия Калпо

Оливия Калпо и Эшли Грэм в джинсовых куртках-платьях

2. Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер и Талия Сторм

Ким Кардашьян, Талия Сторм и Кендалл Дженнер в расклешенных брюках под змеиную кожу. / Фото: wday.ru

3. Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян в комбинезонах с леопардовым принтом

4. Тина Канделаки и Джулия Робертс

Тина Канделаки и Джулия Робертс в белоснежных шубах от Max Mara

5. Рита Ора и Кайли Дженнер

Кайли Дженнер и Рита Ора в ярко-розовых пижамных костюмах

6. Рита Ора и Джиджи Хадид

Рита Ора и Джиджи Хадид в полосатых брючных костюмах от Marc Jacobs

7. Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и Меган Маркл в нарядах цвета бургундского вина

8. Наталья Водянова и Лена Перминова

Лена Перминова и Наталья Водянова в купальниках от Наташи Поли

9. Джейн Сеймур и Пэрис Хилтон

Джейн Сеймур и Пэрис Хилтон на модном ланче Oscar de la Renta. / Фото: stylebistro.com

Нередко случается ситуация, когда вы приходите на вечеринку и встречаете девушку в таком же платье, как и у вас. Звезды также не застрахованы от подобных случаев. Несмотря на то, что они могут покупать одежду у любых дизайнеров, порой знаменитости выбирают совершенно одинаковые или очень похожие наряды. Novate.ru рассказывает, с кем случился подобный конфуз.На Дне рождения американской модели Джиджи Хадид в поединке за право выглядеть лучшей в одном и том же наряде сражались модель Эшли Грэм и мисс Вселенная Оливия Калпо. Обе девушки надели джинсовые куртки оверсайз, которые послужили им в качестве платья. Таким образом знаменитости старались выделиться из толпы, ведь большая часть гостей на вечеринку с джинсовым дресс- кодом пришла в обычных брюках и юбках из денима.Несмотря на то, что наряд был одинаковым, аксессуары и обувь звезды подобрали разные. Эшли надела высокие сапоги-чулки черного цвета и подвязала куртку поясом. А вот Оливия решила сделать образ максимально откровенным – она приспустила куртку с плеча, чтобы все обратили внимание на массивное колье, а из обуви выбрала серые ботфорты с узким носком, длиной до колен.Иногда дизайнерская одежда настолько сильно нравится знаменитостям, что ее добавляют в свой гардероб сразу несколько селебрити. Так произошло с Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер и певицей Талией Сторм. Эти три девушки практически одновременно появились на публике в трендовых расклешенных брюках под змеиную кожу.Однако разница в звездных аутфитах все-таки была. Кардашьян решила создать змеиный тотал-лук, надев в комплекте с брюками рубашку с таким же принтом. Дженнер решила, что яркий низ притягивает к себе слишком много внимания, поэтому выбрала лаконичный верх – простую белую майку. Что касается Сторм, то она отдала предпочтение классическому варианту и дополнила look традиционным черным пиджаком.Ким не привыкать «делить» одежду с другими звездами. Часто ее наряды лишены изюминки и сильно похожи на платья или костюмы «коллег по цеху». Лишнее тому доказательство – леопардовый тотал-лук. Светская львица примеряла его на себе в Париже на закрытии Недели моды. Комбинезон, ботильоны, пальто, перчатки – все было с животным принтом. Однако, скажем откровенно, Кардашьян явно перестаралась, создавая свой аутфит – от узора пестрило в глазах. Многие критики сразу отметили, что подобный образ вряд ли можно назвать модным, даже с учетом того факта, что «хищный» принт все еще в тренде. Все сошлись во мнении, что данный ансамбль, который обошелся Ким в 10 000 долларов, можно и нужно было разбавить чем-то более лаконичным и неброским.Такой же безвкусный наряд выбрала для себя Дженнифер Лопес. Правда, она не надевала его на громкое мероприятие, по типу Недели моды, а ограничилась собственным концертом. Большим плюсом для певицы было то, что она выглядела ярко. Однако других преимуществ у леопардового тотал-лука не было.Настоящими близняшками стали российская телеведущая Тина Канделаки и актриса Джулия Робертс, которые купили одинаковые шубы от Max Mara. Единственным отличием в образах стало то , что Тина взяла клатч, а Джулия решила обойтись без сумки, но надела солнцезащитные очки. Что касается обуви, то в этом вопросе за звезд все решила погода: холодная Москва буквально заставила Канделаки надеть лаковые полусапожки. А вот Робертс повезло больше – финальным штрихом в ее аутфите стали лаконичные лоферы, которые сейчас находятся на пике популярности.Не так давно папарацци заметили певицу Риту Ору в ярко-розовом шелковом костюме, напоминающим пижаму. Внимательные журналисты сразу заметили, что в точно таком же наряде была модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, когда презентовала собственную линию косметики. За счет светлого цвета волос обе звезды выглядели в такой одежде как Барби. Однако Кайли все-таки сделала свой look максимально гармоничным. Вместо того, чтобы полностью облачиться в розовый цвет, она разбавила «кукольность» образа белыми вещами: кроссовками, сумкой и футболкой. А вот Рита предпочла сделать свой аутфит не кэжуал, а сексуальным, надев пиджак на голое тело, и дополнив look лодочками на шпильке.В отличие от большинства звезд, Рита Ора не пытается кого-то удивить своим внешним видом. Чаще всего она копирует наряды у других знаменитостей или у моделей с подиума. Однажды певица появилась на публике в брючном костюме в черно-белую полоску. В тот же день этот наряд в комплекте с топом, «выгуляла» и Джиджи Хадид.Но если модель надела костюм от Marc Jacobs на вечеринку этого бренда и, тем самым, оправдала свой look, то Ора в таком виде пошла обедать с друзьями. Если бы аутфит был разбавлен однотонными вещами, которые бы не сливались в единую картинку, то Рита выглядела бы вполне неплохо. Но она решила создать полосатый тотал-лук и прогадала: немного нелепая шапка в полоску, и солнцезащитные очки в тон испортили образ окончательно.Герцогинь нельзя обвинить в том, что они появляются на публике в полностью одинаковых нарядах. Но вот похожие вещи в их гардеробах точно есть. Лишнее тому подтверждение – небольшой конфуз, который произошел с королевскими особами.Кейт Миддлтон отправилась в лондонский университетский колледж в черной водолазке, бордовом пиджаке и юбке в складку в тон. Финальными штрихами в образе стали теплые черные колготки и замшевые туфли такого же цвета.В этот же день Меган Маркл посетила лондонское сообщество Hubb Community Kitchen, где она помогала готовить еду для малоимущих людей. Примечательным является тот факт, что на герцогине Сассекской было платье и пальто точно такого же оттенка, как и у Кейт. Совпадение? Не думаем.Оказалось, что у знаменитых российских моделей Натальи Водяновой и Лены Перминовой одинаковый вкус на купальники. По крайней мере, один папарацци точно заметили. Черно-белый слитный экземпляр с вырезом под грудью девушки приобрели у супермодели Наташи Поли, которая создала линию одежды для пляжа . Причем, обе девушки выглядели в этом купальнике замечательно – это тот редкий случай, когда наряд был подобран удачно обеими знаменитостями.Самый большой конфуз случился у светской львицы Пэрис Хилтон и актрисы Джейн Сеймур. Им не повезло стать участницами той самой вечеринке, на которой вы увидели подругу в точно таком же наряде, как и у вас. Это произошло на модном ланче Oscar de la Renta. Тогда знаменитости появились в одинаковых платьях белого цвета с красными цветами и романтичными оборками. Из аксессуаров присутствовал только пудровый клатч у Пэрис, и серьги с браслетом у Джейн. В результате селебрити практически нельзя было отличить друг от друга.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: