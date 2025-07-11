Почему рыбий жир был так популярен в Советском Союзе и куда он исчез

Тот, кто рос в советское время наверняка помнит вкус рыбьего жира. Его давали детям каждый день, ведь врачи были уверены, что в его составе содержатся полезные вещества. Но несмотря на полезность этого продукта, многие дети были не в восторге от него. Ведь кому понравится горькая рыбная субстанция с неприятным запахом?
По мнению экспертов в области медицины, рыбий жир был просто необходим подрастающему поколению. Не даром про этот продукт рассказывали даже в фильмах, а иногда можно было встретить красочные плакаты, пропагандирующие его употребление. Но позже рыбий жир просто исчез из продажи, его больше не выписали врачи. В связи с этим возникает вопрос: почему же он был так популярен в советское время, но все же исчез из аптечных пунктов? Давайте разберемся в этом.
Рыбий жир активно пропагандировали врачи
Оказывается, что появление в нашей стране рыбьего жира связано с именем фармацевта Петера Меллера. На самом деле, именно он заметил интересную тенденцию в Норвегии. Жители этой страны употребляли масло печени трески в пищу и при этом болели гораздо меньше, чем другие народы. Тогда советские учёные начали активно изучать данный продукт.
В ходе многочисленных исследований было выявлено, что он действительно обладает рядом преимуществ, которые благоприятно сказываются на организме человека. Кроме того, в его составе есть те витамины и микроэлементы, которые необходимы для детей. Например, этот продукт помогал справиться с таким заболеванием, как рахит. Но несмотря на это, были у данного продукта и минусы.
Эту продукцию делали из печени трески
А как же раньше в нашей стране добывали рыбий жир? Оказывается, что это было не так уж и сложно. Но изначально он делался лишь из несвежей рыбы. Рыбаки вылавливали рыбу и очищали ее, после этого отделяли печень и закидывали ее в специальную бочку. После того, как она полностью была наполнена, моряки забивали сверху крышку. По истечении определенного времени, рыбий жир выделялся самостоятельно. Обычно такую бочку оставляли закрытой на пару недель.
Рыбную продукцию хранили в бочках / Фото: sci-hit.com
Но Петер Меллер понимал, что едкий запах данного продукта нравится не всем, именно поэтому от него нужно избавиться. Фармацевт решил разобраться в этом вопросе и позже придумал собственный метод производства рыбьего жира. Он понял, что такую продукцию лучше делать из свежей рыбы, так запах будет чувствоваться гораздо меньше. Он воздействовал на печень с помощью пара и благодаря этому рыба не успевала портиться, а нужный продукт успевал выделяться в полной мере. Самое важное заключается в том, что благодаря такому методу жир не терял своих полезных свойств. Немного позже такой способ начали использовать на различных предприятиях. Ведь с помощью него, продукт не имел ярко выраженного неприятного запаха.
Рыбий жир начали давать даже детям
Позже данный продукт обрёл настоящую популярность. В прошлом столетии врачи стали выписывать его при любом удобном случае. Например, специалисты были уверены в том, что он помогает при туберкулёзе, анемии, рахите и золотухе. А в 30-х годах данный продукт начали производить в огромных масштабах, именно поэтому его начали выписывать даже детям. Но вы наверняка спросите: а для чего его давали? Дети так часто болели? На самом деле нет, его выписывали лишь в профилактических целях. А позже его начали давать и вовсе ежедневно.
Рыба / Фото: besnopile.rs
Не секрет, что практически в каждой советской семье была баночка с этим средством. Да и к тому же, малышам давали его даже в детских садах. Каждому нужно было выпивать одну ложечку продукта в день, причем обязательно. Ведь повсюду говорили лишь о том, что оно положительно сказывается на организме. Учёные были уверены, что этот продукт сможет сделать иммунитет ребенка более крепким и защитит его от простудных заболеваний. В свою очередь, взрослые люди тоже пили это средство, чтобы поддержать своей иммунитет на должном уровне.
Советское правительство также было уверено в том, что рыбий жир — это некое чудо-средство, помогающее бороться с разными заболеваниями. Но позже все резко изменилось. С прилавков всех аптечных пунктов просто-напросто пропал этот целебный продукт. Причем никакого объяснения этому не было. Советские люди не понимали, почему средство, которое ранее давали детям ежедневно, так резко исчезло. К тому же, позже появился даже запрет на его употребление.
В 70-х годах данное средство исчезло из аптек
В 70-х годах прошлого столетия учёные более детально начали изучать этот продукт. И выяснилось, что в его составе есть не только полезные свойства, но и отрицательные. Например, в нем были обнаружены опасные токсические составляющие. Но как оказалось, дело не в самом продукте, а в том, как его добывают. Ведь даже в советское время существовали недобросовестные люди, которые продавали продукты ненадлежащего качества.
Например, некоторые производители использовали в качестве сырья для средства мелкую рыбёшку и ее потроха. А в печени некоторых видах рыбной продукции были обнаружены действительно опасные токсины. Это происходило из-за того, что ее вылавливали в грязных и плохих водах. В ходе исследований было выявлено, что при употреблении средства из такой продукции, все плохие вещества остаются в организме человека и оседают не только на тканях, но и органах. При этом происходит накопительный эффект. Употреблять рыбий жир какого качества были нерационально, а в некоторых случаях даже опасно.
Сейчас рыбий жир продаётся даже в капсулах
Но через некоторое время рыбий жир снова появился в советских аптечных пунктах. Все дело в том, что был найден более безопасный способ добычи этого продукта. Правительство также вновь разрешила его продажу, вот только люди, зная о былой славе такого средства, просто перестали его покупать.
Можно уверенно сказать о том, что эта продукция перестала быть такой популярной, как была ранее. Сейчас же рыбий жир также продается в аптеках. Но теперь его можно встретить не только в бутылочках, но и в форме таблеток. При этом, он уже не имеет какого противного горького вкуса и запаха.
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