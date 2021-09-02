Куда садиться, чтобы выжить, или Безопасные места в 7 видах транспорта

Самым безопасным, по статистическим данным, считается авиационный транспорт. Но и здесь иногда случаются чрезвычайные ситуации. Ежегодно по всему миру происходит 60 авиакатастроф. Однако, если сравнить смертность на дорогах, то она превышает авиакатастрофы в 150 раз. Как же обезопасить себя во время пребывания на транспортном средстве? Оказывается, в каждом транспорте есть безопасные места, которые во время чрезвычайной ситуации могут спасти вам жизнь. Также следует учитывать, что соблюдение правил эвакуации тоже может свести к минимуму риск травматизма в сложной ситуации.
1. Теплоход
По мнению специалистов, наиболее безопасные места на корабле — верхняя палуба и каюты, которые располагаются ближе к ней. Во время кораблекрушения верхняя часть корабля погружается в воду последней. Опасными считаются нижние каюты. Именно туда в случае пробоины начинает поступать вода и в случае эвакуации из таких кают сложнее выбраться.
Для уменьшения трагического исхода в экстремальной ситуации также рекомендуется соблюдать основные правила:
• Изучить план эвакуации. Лучшим решением будет сфотографировать его.
• Эвакуацию производить организованной группой.
• В случае эвакуации с борта корабля в надувную шлюпку, убедится, что на обуви нет металлических частей, чтобы не повредить обшивку.
• Прыгать в воду лучше «солдатиком», одной рукой прижимая спасательный жилет, а другой закрыв нос и рот.
2. Самолет
Безопасные места в самолете. /Фото: ourtripguide.com
Эксперты до сих пор не могут придти к общему мнению, какая часть самолета менее опасная. И все же большинство считает, что сиденья, расположенные в задней части, менее опасные, чем первые ряды бизнес-класса. За основу статистики были взяты исследования Национального совета безопасности Америки, которые проводились в течение 30 лет. В результате выяснилось, что 70% пассажиров из числа выживших в авиакатастрофах сидели ближе к хвосту самолета.
Интересный факт от Novate.ru: На данный момент из современных самолетов самым безопасным считается Боинг 777. За все годы эксплуатации эта модель налетала около 20 миллионов часов. За все время эксплуатации Боинг 777 потеряно одно судно и 3 человека погибло.
3. Поезд
Безопасные места в поезде. /Фото: asset-a.grid.id
Во время аварийных ситуаций первым, что делает машинист поезда — включает режим торможения. От резкого перехода с движения на тормоз происходит сильный толчок состава, который может привести к травмам среди пассажиров. Наиболее опасные места — по направлению движения, так как при резком торможении человек может упасть. Безопасными считаются полки, расположенные в направлении движения, так как во время удара сила инерции прижмет вас к стене.
При выборе вагона следует отдать предпочтение тем, которые располагаются в середине состава. Самые опасные вагоны — два первых от головы поезда и тот, что находится в хвосте.
4. Городской автобус
Безопасные места в автобусе. /Фото: i4.tabor.ru
Наиболее безопасные места в автобусе — в центре, в ряду, который находится за кабиной водителя, ближе к встречной полосе. Не стоит занимать места в первых двух рядах. При встречном столкновении пассажиров этих мест может ранить разбившимися осколками от лобового стекла. Места рядом с дверями и окнами тоже небезопасны. Последний ряд сидений может быть опасным при столкновении автобуса с другим транспортом сзади.
В момент заваливания, переворачивания или соскальзывания на бок автобуса необходимо расположиться устойчиво на месте, которое вы занимаете. Эвакуация возможна только в том случае, когда транспортное средство приняло устойчивое положение.
5. Троллейбус
Безопасные места в троллейбусе. /Фото: 3.bp.blogspot.com
Троллейбус отличается меньшей маневренностью, чем автобус или маршрутное такси. При аварийной ситуации его движение ограничено контактными подвесками. В случае правостороннего движения наиболее безопасные места в этом виде транспорта: правый ряд и места в середине салона, которые располагаются спиной по ходу движения. Наибольшую опасность при столкновении представляю осколки, разлетающиеся в разные стороны. Поэтому самыми опасными участками считаются места у дверей и окон.
6. Микроавтобус
Безопасные места в микроавтобусе. /Фото: i.pinimg.com
Транспортное движение в городе невозможно без маневренных маршрутных такси. По статистике большинство ДТП в городе происходит именно по вине микроавтобусов. В погоне за денежной выгодой водители иногда нарушают безопасность перевозок и берут пассажиров на «стоячие места». Это и есть самое опасное место в маршрутном такси. При резком торможении человек может не удержаться и получить травмы.
Безопасными местами в микроавтобусе считаются сиденья, расположенные против направления движения. Опасные сидения: рядом с водителем и возле окон или дверей. Если столкновение неминуемо, то необходимо сгруппироваться: плотно прижать ноги к полу и крепко взяться за сиденье, что находится впереди.
7. Легковой автомобиль
Безопасные места в автомобиле. /Фото: 3.bp.blogspot.com
По поводу безопасного места в автомобиле существуют разные мнения. Некоторые считают, что во время аварии «лоб в лоб» водитель будет пытаться маневрировать, чтобы отвлечь удар от себя, тем самым защищая пассажира, который сидит за ним сзади. В этом есть определенный смысл. Задний ряд в автомобиле можно считать безопасным при любом столкновении. У пассажиров есть дополнительное пространство, позволяющее им выжить.
Однако, аварийная ситуация на дороге может быть разной, в том числе и боковым столкновением. Тогда самое безопасное место — среднее сзади. В современных моделях автомобилей предусмотрены подушки безопасности и ремни. Таким образом, место рядом с водителем тоже может быть безопасным, но только на модифицированных авто.
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