Боспорское сокровище,золотые кони хана Батыя и другие клады России,которые до сих пор не могут найти

В России есть множество кладов, которые пока не найдены. / Фото: www.getbg.net
Затерянные сокровища не перестают будоражить умы и чувства кладоискателей. Затонувшие корабли с драгоценностями на борту, спрятанные в лесах целые обозы с богатствами, чемоданы с золотом, - всё это по сей день лежит где-то нетронутым ценным грузом. На территории России и сегодня продолжаются поиски потерянных в прошлом кладов.
Боспорское золото
Если бы боспорское золото не было утрачено, оно бы и сейчас украшало один из выставочных залов Керченского историко-археологического музея. / Фото: www.grifon-tur.ru
719 золотых и серебряных предметов древности общим весом 80 килограмм затерялись где-то в Краснодарском крае, в районе станицы Спокойная. Первоначально на территории Крымского полуострова были найдены и в 1926 году переданы в Керченский историко-археологический музей понтийские, боспорские, пантикапейские, генуэзские, византийские и турецкие монеты. Помимо монет, среди сокровищ были ювелирные украшения и золотые бляшки III-V веков.
Станица Спокойная, Краснодарский край. / Фото: www.vk.com/club15208704
В 1941 году, когда возникла опасность захвата Керчи немцами, сокровища были упакованы в чемодан и отправлены в Армавир, где были сданы в хранилище. Впоследствии здание попало под бомбёжку, но ценности перед этим были вывезены к партизанам в станицу Спокойную. С этого момента след сокровищ оказался потерян.
Сокровища Сигизмунда III
Польский король Сигизмунд III. / Фото: www.histnote.ru
В районе современного Можайска или окрестностях Апрелевки потерян след огромного обоза с сокровищами, которые были отправлены поляками через Калужские ворота в начале XVII века. Предполагалось, что 923 подводы с ценностями дойдут до короля Сигизмунда III. Однако они к месту назначения не дошли, а были спрятаны где-то у погоста Николая Чудотворца Лапотного у реки Хворостянки.
Можайск Московской области. / Фото: www.gorodarus.ru
Несмотря на довольно определенное описание места, найти его не могут до сих пор. А ведь на подводах были не только ювелирные украшения, деньги, посуда, но ещё и одежда, иконы, царские короны.
Золотые кони хана Батыя
Хан Батый. / Фото: www.litsait.ru
В Ленинском районе Волгоградской области где-то в курганах спрятаны два золотых коня хана Батыя, отлитых в натуральную величину. Поначалу они украшали вход в столицу Золотой Орды, Сарай-Батый. Следующий хан Берке перенёс их в свой Сарай, в районе современного Царёва Волгоградской области. Золотые кони были спрятаны во время отступления орды после проигрыша куликовской битвы.
Клад Лёньки Пантелеева
Лёнька Пантелеев. / Фото: www.yablor.ru
Бывший чекист Ленька Пантелеев переквалифицировался в бандита, грабящего нуворишей, разбогатевших во время НЭПа. Его довольно быстро поймали и посадили в знаменитые Кресты. Откуда бандит умудрился бежать, навсегда войдя в историю тюрьмы, как организатор единственного удачного побега за всю многолетнюю историю Крестов. Всего за три месяца, до 12 февраля 1923 года, разбойник совершил 35 налётов, во время которых безжалостно убивал и грабил. Лёнька Пантелеев был убит, а награбленное им добро до сих пор хранится где-то в подземных лабиринтах Питера. До сих пор кладоискатели смогли найти лишь несколько схронов с оружием и инструментами.
Золото Колчака
Адмирал Колчак. / Фото: www.rg.ru
Золотые слитки общей стоимостью 650 миллионов рублей составляли золотой российский запас, подкреплявший объявление адмирала Колчака Верховным правителем Российской империи. Белогвардейские войска вывезли слитки из Казани в Омск в начале Первой мировой войны.
Адмирал Колчак. / Фото: www.topwar.ru
Однако после разгрома Колчака и передаче запаса большевикам была обнаружена нехватка 250 миллионов. По одним данным, слитки и сегодня находятся в Омской области, спрятанные в подземных ходах под зданием госбанка, где они и хранились. Часть, возможно, была просто зарыта неподалёку от станицы Захламино. По другим данным, слитки закопаны на станции Тайга Кемеровской области, где их выгрузили, не доставив груз до Владивостока.
Клад Наполеона
Наполеон Бонапарт. / Фото: www.historitime.ru
Отступавший из Москвы Наполеон вез в своих обозах поистине несметные богатства: старинное оружие, драгоценности, предметы быта из золота и серебра, ювелирные украшения и монеты. По дороге лишние повозки решено было топить или закапывать, чтобы ничего не досталось русским.
Отступление Наполеона из Москвы, Эдуард Деба-Понсон. / Фото: www.reibert.info
По пути следования императора уже в современное время были обнаружены несколько кладов, однако самый ценный груз так до сих пор и не найден. Предполагается, что главные ценности спрятаны в Смоленской области у Семлевского озера.
Золото с парохода «Варягин»
Где-то на дне Уссурийского залива спрятаны сокровища. / Фото: www.bigsasisa.ru
Парооход «Варягин» 7 октября 1906 затонул в Уссурийском заливе после столкновения с миной времён Русско-японской войны. На пароходе, помимо 60 000 рублей золотом, находился какой-то неизвестный ценный груз. Корабль обнаружили в 1913 году, но поднимать его не стали, в связи с нехваткой сил и средств. Руководил экспедицией капитан затонувшего судна Овчинников.
После этого попыток поднять корабль не было, а стоимость груза на сегодня составляет уже 3,5 миллиарда рублей.
Сокровища Смоленского банка
Возможно, сокровище Смоленского банка до сих пор лежит где-то в земле. / Фото: www.poryvaev.ru
Из оборонявшегося Смоленска в августе 1941 спешно эвакуировались банковские ценности. Из города в сторону Вязьмы выехало 8 грузовиков, но до находящейся неподалёку деревни Относово доехало всего пять. Но их след дальше тоже теряется. Предполагается, что монеты были где-то закопаны. Местонахождение всего клада неизвестно, а вот в Относово в послевоенные годы появилось немало монет, изъятых из обращения ещё в довоенное время.
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