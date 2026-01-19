Кем был древнегреческий философ Пифагор

Для тех, кто далек от науки, Пифагор – тот, кто доказал знаменитую теорему, названную потом его именем. Те же, кто чуть больше интересуется историей развития знаний о мире, назовут этого древнегреческого мудреца родоначальником наук. Но вот что любопытно – о самом Пифагоре неизвестно почти ничего. Его биографии как таковой не существует, есть лишь совокупность легенд, часто противоречащих одна другой.
Ученый или персонаж легенд?
Не известны ни дата появления Пифагора на свет, ни даже его настоящее имя. Ученые пришли к выводу, что родился он, очевидно, около 570 года до н.э. на острове Самос в восточной части Эгейского моря. Дата принята большинством историков исходя из легенд о путешествиях Пифагора: нет никаких сведений, которые бы эту дату опровергали. Отца звали Мнесарх, был он не то камнерез, не то купец – последнее более вероятно, поскольку полученное Пифагором образование говорит скорее о знатности его семьи.
О семье и о детстве Пифагора ничего не известно
Рождение мудреца тоже окружено легендами. По одной из них, мальчик появился на свет в результате тайной связи бога Аполлона и жены Мнесарха Партениды. Якобы перед рождением сына отцу предрекли, что его наследник будет отличаться особенной красотой и мудростью, а еще – принесет много добра всему человечеству. Потому и назвали младенца Пифагором – то есть «тем, о ком объявила пифия». Жену свою Мнесарх стал с тех пор звать Пифаида.
По мнению философа Аристиппа, имя «Пифагор» означало «говорящий правду, как пифия». Авторитет самосского мудреца в античном мире был огромен, достаточно сказать, что на его учении основывали свои сочинения многие древнегреческие и римские философы, в том числе и Платон, появившийся на свет уже после смерти Пифагора, но попавший под влияние его школы – школы пифагорейцев.
С. Роза. «Пифагор, выходящий из подземного мира»
Об учителях Пифагора сведений тоже нет, есть только предположения и догадки. Возможно, в юности он ездил в город Милет, где учился у Анаксимандра. Среди вероятных учителей мудреца называют даже Заратустру - пророка и основателя первой монотеистический религии, годы жизни которого науке также неизвестны и составляют предмет спора в кругу историков. По всей вероятности, долгое время – около двух десятков лет – Пифагор провел в Египте, изучая там медицину, математику и религиозные культы. Следующий отрезок жизненного пути мудреца обнаруживается в Вавилоне, а уже оттуда он вернулся на остров Самос.
Из-за несогласия с политикой тирана Поликрата Пифагор переселился на юг Апеннинского полуострова, в город Кротон. Там, в Кротоне, появился пифагорейский союз, объединивший тех, кто следовал за учением Пифагора, тех, кто перенимал его взгляды и образ жизни, посвящая большую часть времени обучению. Пифагорейцев считают чем-то вроде монашеского ордена античности – та же аскеза, отказ от личного имущества, совместные трапезы, строгий распорядок дня и что-то похожее на обет молчания для новых членов союза.
Рафаэль «Афинская школа» (фрагмент, на котором изображен Пифагор)
Разумеется, и об этой части биографии философа лишь строятся догадки – ни соответствующими документальными подтверждениями, ни даже свидетельствами современников ученые не располагают.
Первая книга об этом обществе написана пифагорейцем Филолаем, который родился уже после смерти Пифагора. Более ранних упоминаний не сохранилось. То ли доктрина школы запрещала разглашать такую информацию «непосвященным», то ли сама по себе запись результатов духовных и научных поисков противоречила установленным правилам. Пифагор, опять-таки по легенде, никаких записей или трактатов после себя не оставил, обходясь устными изречениями и беседами. Но и это всего лишь версия.
Чем обогатили науку Пифагор и пифагорейцы
Так или иначе, а наследие пифагорейцев – непосредственно ли окружавших мудреца - основателя союза или примкнувших к школе значительно позднее – действительно вызывает уважение.
По преданию, доказав «теорему Пифагора» о соотношении сторон прямоугольного треугольника, мудрец так ликовал, что заказал гекатомбу – жертвоприношение богам в виде ста быков. Но это маловероятно, учитывая другую общепринятую легенду о Пифагоре – его вегетарианство.
Пифагор отказывался не только от мяса, но и от бобов
Философ верил в метемпсихоз – переселение душ. Согласно этому подходу, в любом живом существе могла находиться душа, ранее пребывавшая в человеке, а потому употреблять мясо в пищу - недопустимо. О себе Пифагор якобы говорил, что сам он прекрасно помнил свои предыдущие воплощения – помнил и пользовался добытыми когда-то знаниями. Вместе с мясом пифагорейцы отказывались от некоторых других продуктов, включая бобы. Кстати, до появления термина «вегетарианец», а произошло это в сороковых годах XIX века, отказавшегося от мяса человека называли именно «пифагореец».
Тетрактида - священный символ пифагорейцев
Другим детищем Пифагора стала наука нумерология, «изучающая» мистическое влияние цифр на реально существующий мир. Цифры и математику вообще пифагорейцы ставили едва ли не превыше всего, к этой науке были сведены все существующие и вновь возникающие мировые законы. Особым символом школы стала тетрактида – «волшебная» фигура из десяти точек, составленных в виде пирамиды.
Пифагор или его ученики впервые высказали идею, что Земля имеет сферическую форму
Данте Алигьери, когда создавал «Божественную комедию», тоже опирался на нумерологию пифагорейцев: не случайно из трех частей состоит все сочинение, а, например, число 9 повторяется на протяжении всего произведения: 9 кругов ада, 9 ступеней чистилища, 9 небесных сфер.
А Иоганн Кеплер, немецкий математик и астроном, был приверженцем еще одной знаменитой теории школы Пифагора – «гармонии сфер». О чем это? Всего лишь о том, что в космосе непрерывно звучит некая музыка, которую человек не воспринимает по одной лишь причине – слыша ее с самого рождения, он к ней попросту привык. Сейчас эта теория, конечно, покажется наивной, но долгое время у нее было множество последователей. Кстати, мудрец был, по преданию, первым, кто высказал идею о шарообразной Земле.
Пифагору приписывается изобретение термина «философ», то есть «любящий мудрость».
Почему о жизни и достижениях Пифагора известно так мало и одновременно – так много?
Вся биография Пифагора, а точнее – мифология о Пифагоре, взята из довольно многочисленных трудов античных авторов – авторов уважаемых и авторитетных, включая и Геродота, Аристотеля. Одна беда – опирались биографы даже не на сочинения современников Пифагора – таких записей не было. Диоген Лаэртский, Ямвлих и другие авторы фиксировали те сведения, что передавались из уст в уста в виде преданий.
В Кротоне пифагорейцы приобрели большое политическое влияние, это привело к росту могущества города, а потом – к гонениям на самих представителей школы. Уже после смерти Пифагора его ученики бежали из города, распространяя свое учение дальше по античному миру. При этом многие достижения пифагорейцев приписывались самому создателю школы, так что установить первоначальную доктрину оказалось также невозможно.
Для женщин в пифагорейском союзе тоже были открыты двери
Согласно легендам, Пифагор женился на одной из своих учениц Феано, а его дочь Дамо стала философом. Имена проверить невозможно, но, во всяком случае, многие авторы сходятся и в том, что семья у мудреца была, и в том, что женщины в общине пифагорейцев пользовались необыкновенно широкими для тех времен правами и наравне с мужчинами постигали науки.
