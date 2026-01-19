Кем был древнегреческий философ Пифагор

Ученый или персонаж легенд?

О семье и о детстве Пифагора ничего не известно

С. Роза. «Пифагор, выходящий из подземного мира»

Рафаэль «Афинская школа» (фрагмент, на котором изображен Пифагор)

Чем обогатили науку Пифагор и пифагорейцы

Пифагор отказывался не только от мяса, но и от бобов

Тетрактида - священный символ пифагорейцев

Пифагор или его ученики впервые высказали идею, что Земля имеет сферическую форму

Почему о жизни и достижениях Пифагора известно так мало и одновременно – так много?

Для женщин в пифагорейском союзе тоже были открыты двери