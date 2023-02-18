Римский легион: почему ни одно из древних государств не смогло создать нечто подобное

Македонцы первые ряды солдат вооружили копьями, имеющими различную длину, благодаря чему А. Македонский со своей армией завоевал множество территорий / Фото: uraloved.ru

1. Результаты, обеспеченные римским легионом

Греки на себе испытали все преимущества системы легиона в 197 г. до нашей эры во время битвы при Киноскефалах / Фото: Twitter

Даже Ганнибал Барка, знаменитый карфагенский полководец и наиболее серьезный противник Рима, копированием заниматься не стал / Фото: warspot.ru

2. Создание римского легиона и попытки его скопировать

у римлян легион не появился в одночасье, на создание классической формы данной структуры ушли столетия / Фото: ВКонтакте

В Риме после окончания гражданской войны между Гаем Марием и Суллой было неспокойно / Фото: diletant.media

В сражениях армии Понта с армией Рима сталкивались уже дважды / Фото: keywordbasket.com

У войск Митридата припасы полностью закончились, поэтому им ничего не оставалось, как вернуться домой. / Фото: северскаяинфо.рф

Не имея определенных условий, копирование римского легиона слишком дорогое и неэффективное занятие / Фото: pinterest.ru