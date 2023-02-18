Римский легион: почему ни одно из древних государств не смогло создать нечто подобное

Во все времена военные техники, изобретенные тем или иным государством, по истечении какого-то временного промежутка копировались иными. В свое время греки начали задействовать фаланговый строй и это позволило их армиям стать практически непобедимыми. Но македонцы, проживающие по соседству с северной стороны, фалангу греков усовершенствовали. Они первые ряды солдат вооружили копьями, имеющими различную длину. Благодаря данной стратегии А. Македонский со своей армией завоевал множество территорий. Более того, он подчинил себе Персидскую империю, а такого результата еще никому не удавалось достичь.
Македонцы первые ряды солдат вооружили копьями, имеющими различную длину, благодаря чему А. Македонский со своей армией завоевал множество территорий / Фото: uraloved.ru
Данная методика использовалась практически всеми эллинистическими государствами, возникшими на руинах империи Македонского. В античные времена и этруски так воевали, а за ними и древнеримские армии. Со временем последние изобрели абсолютно новую систему – «легион». Все римское ополчение изначально носило данное название. Именно легионы сделали Рим огромнейшей империей. Повторить этот опыт не удалось никому.
1. Результаты, обеспеченные римским легионом
Греки на себе испытали все преимущества системы легиона в 197 г. до нашей эры во время битвы при Киноскефалах / Фото: Twitter
Конечно же, скопировать данную боевую систему попытки делались. Но обо всем по порядку. В те далекие времена греки по своей цивилизованности стояли практически на одном уровне с римлянами. Они на себе испытали все преимущества системы легиона в 197 г. до нашей эры во время битвы при Киноскефалах. Тит Квинкций Фламинин со своими легионами полностью разбил армию царя Македонии Филиппа V.
По численности солдат обе армии не уступали друг другу. Но потери македонцев значительно превышали потери солдат у римлян. У первых было 8 000 убитых и 5 000 пленных. Вторые потеряли всего 2 000 человек. Урок и египтяне, и греки получили достаточно серьезный. По идее, и они, и другие государства тут же должны были создать собственные легионы, но на практике ничего подобного не произошло.
Даже Ганнибал Барка, знаменитый карфагенский полководец и наиболее серьезный противник Рима, копированием заниматься не стал / Фото: warspot.ru
Даже Ганнибал Барка, знаменитый карфагенский полководец и наиболее серьезный противник Рима, копированием заниматься не стал, несмотря на то, что у него было время в запасе. Ведь промежуток между пуническими войнами, Первой и Второй, составил пятьдесят лет. За это время можно было бы создать серьезную многочисленную армию и обучить людей. Но ведь воинами Ганнибала являлись не легионеры, а гоплиты. Кстати, в битве при Каннах он все-таки нанес сокрушительный удар по римлянам, в результате которого те потерпели поражение.
2. Создание римского легиона и попытки его скопировать
у римлян легион не появился в одночасье, на создание классической формы данной структуры ушли столетия / Фото: ВКонтакте
Следует отметить, что у римлян легион не появился в одночасье. На создание классической формы данной структуры ушли столетия. Формирование происходило постепенно, начиная от реформы Сервия Туллия, которая проводилась в четвертом веке до нашей эры, и заканчивая реформой Гая Мария, проведенной в конце второго века до нашей эры.
В Риме после окончания гражданской войны между Гаем Марием и Суллой было неспокойно / Фото: diletant.media
После того, как легион был полностью сформирован, царь Понта Митридат VI Евпатор, заклятый противник древних римлян, решил его скопировать. Для следующей войны он подобрал отличное время. Как раз тогда в Италии шло восстание Спартака, римляне воевали в Испании против сепаратиста-мятежника Сертория, да и в Риме после окончания гражданской войны между Гаем Марием и Суллой было неспокойно.
В сражениях армии Понта с армией Рима сталкивались уже дважды / Фото: keywordbasket.com
В сражениях армии Понта с армией Рима сталкивались уже дважды. До того, как началась Третья Митридатова война, он хотел у себя создать точную копию легиона римлян и таким образом одержать над врагом победу, используя его оружие. В итоге он собрал 120 000 воинов, обеспечил их оружием и стал тренировать по системе римлян. После этого произошло вторжение его солдат в район Вифинии, который на тот момент являлся оспариваемым. По численности армия превосходила противника более, чем в два раза. Войска римлян под предводительством Луция Лукулла вынуждены были отступить и вблизи Кизика, города греков, занять оборонительную позицию.
У войск Митридата припасы полностью закончились, поэтому им ничего не оставалось, как вернуться домой. / Фото: северскаяинфо.рф
В течение определенного временного промежутка в войне наблюдался переменный успех. Все прояснилось с наступлением зимы 73 года до нашей эры. У войск Митридата припасы полностью закончились, поэтому им ничего не оставалось, как вернуться домой. Эвакуация людей прошла не без потерь. Во время шторма были затоплены шестьдесят транспортных судов вместе с солдатами. После этого Лукулл нанес очередной удар на море, уничтожив при этом самую боевую часть флота противника. Конечно же, у Митридата был только один выход – уйти в оборону. Отсутствие контроля на морских просторах исключало возможность обеспечить переброс войск и снабдить их всем необходимым.
Не имея определенных условий, копирование римского легиона слишком дорогое и неэффективное занятие / Фото: pinterest.ru
Это была отличная демонстрация того, что копирование военной структуры, в частности легиона, не являлось достаточным, ключевым фактором. Понадобилось еще и снабжение людей. Например, у Лукулла в сопровождении войска было 30 000 грузчиков и носильщиков из числа населения племен Галлии. Кроме этого требовалась сильнейшая военная римская промышленность, которая изготавливала огромнейшее количество пилумов, гладиусов, скутумов и не только. Важной частью были и транспортные корабли, на которых армии доставлялось все необходимое, а также военные суда, обеспечивавшие защиту транспортным. Дороги римлян тоже были важны, так как являлись залогом оперативного перемещения солдат в условиях суши. Не имея всего этого в совокупности, копировать легион было бессмысленно. Содержание такого войска обходилось очень дорого, а его эффективность оставляла желать лучшего.
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