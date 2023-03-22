С нами не соскучишься!

8 289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Это действительно подвиг.Как неграмотный и...
  • Александр Стародубцев
    если это киловольты тогда вообще маразмРазница не только...
  • Алексей
    А где тут упоминаются киловатты? кВ это киловольты, киловатты обозначаются как кВт.Разница не только...

Жилой комплекс с домами усеченной формы в Париже

Французский архитектор Жан Бокабель (Jean Bocabeille) представил проект жилого комплекса для реконструируемого района Клиши-Батиньоль в Париже.

Жилой комплекс с домами усеченной формы в Париже

Жилой комплекс с домами усеченной формы в Париже

Жилой комплекс с домами усеченной формы в Париже

Жилой комплекс с домами усеченной формы в Париже

Жилой комплекс с домами усеченной формы в Париже

Жилой комплекс с домами усеченной формы в Париже

Жилой комплекс с домами усеченной формы в Париже

Жилой комплекс с домами усеченной формы в Париже

Жилой комплекс с домами усеченной формы в Париже

Жилой комплекс с домами усеченной формы в Париже

Жилой комплекс с домами усеченной формы в Париже

Жилой комплекс с домами усеченной формы в Париже

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх