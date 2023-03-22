Жилой комплекс с домами усеченной формы в Париже

С нами не соскучишься!

Французский архитектор Жан Бокабель (Jean Bocabeille) представил проект жилого комплекса для реконструируемого района Клиши-Батиньоль в Париже.



















































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