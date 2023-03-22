Французский архитектор Жан Бокабель (Jean Bocabeille) представил проект жилого комплекса для реконструируемого района Клиши-Батиньоль в Париже.
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Жилой комплекс с домами усеченной формы в Париже
Французский архитектор Жан Бокабель (Jean Bocabeille) представил проект жилого комплекса для реконструируемого района Клиши-Батиньоль в Париже.
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