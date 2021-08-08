7 полезных «секретных» сочетаний клавиш для Android и iPhone, о которых мало кто знает

Сегодня смартфон есть почти у каждого. Даже у многих детей есть смартфоны. Вот только большинство пользователей очень часто и не догадываться, что функционал их гаджета выходит далеко за пределы возможностей графической оболочки ОС. Некоторые «секретные» функции активируются только при помощи секретных кодов. Вот некоторые, наиболее полезные из них.
1. Международный идентификационный номер
Есть у каждого телефона. /Фото: fans-android.com
У каждого мобильного устройства на нашей планете, даже у сотового телефона, есть свой уникальный и не повторяющийся международный идентификационный номер или IMEI. Узнать его можно (как правило) при помощи комбинации клавиш *#06#. Очень часто этот номер используют в полиции при определении пропавших гаджетов.
2. Статистические данные Android
Узнать можно и без модных приложений. /Фото: pluspda.ru.
Если на устройстве Android ввести комбинацию *#*#4636#*#*, то откроется «секретное2 меню с подробной информацией о девайсе. Например, здесь будет показана температура аккумулятора гаджета и проходящее напряжение.
3. Возврат заводских настроек Android
Полезная функция. /Фото: afirewall.ru.
Если смартфон начал работать некорректно, может понадобиться его возвращение к заводским настройкам. Осуществляется оно при помощи комбинации *#*#7780#*#*. Учтите, возврат сотрет все данные учетной записи.
Отдельная комбинация предусмотрена для полного возврата настроек с очисткой памяти смартфона. Используем комбинацию *2767*3855# и удаляем со своего помощника абсолютно все. Такая функция может пригодиться при продаже гаджета.
4. Прослушать записи разговоров
Есть у некоторых и такая функция. /Фото: valgus.guru.
На многих смартфонах Android присутствует возможность послушать 20 последних телефонных разговоров с этого устройства. Для этого достаточно использовать комбинацию *#*#8351#*#*.
5. Отключение смартфона
Можно обойтись без кнопок. /Фото: behindthelandscape.com.
Если вдруг сломалась кнопка, а смартфон надо срочно выключить, то для этого можно использовать специальную комбинацию, а именно - *#*#7595#*#*. В только такой ситуации не нужно спрашивать, как потом со сломанной кнопкой включить гаджет обратно.
6. Повышение качества связи
Поможет в сложной ситуации. /Фото: filehippo.com
Если пользуетесь iPhone, то есть один способ, позволяющий значительно повысить качество связи. Ввод комбинации *3370# переведет гаджет на режим кодировки EFR с более качественным улавливанием сигнала. Единственно «но» - данная кодировка очень быстро пожирает заряд аккумулятора.
7. Запрет звонков
Может пригодиться. /Фото: iphones.ru.
Функция доступная пользователям гаджетов iPhone. При помощи комбинации *33*# можно запретить любые звонки со смартфона. Отключается данная функция при помощи похожей комбинации. Нужно будет ввести #33*PIN#.
Бонус: сокрытие своего номера
Как страшно. /Фото: tdblog.ru.
Специально для тех, кто хочет напугать своих друзей. На iPhone есть возможность сокрытия своего номера для исходящих звонков. После введение *#30# абоненты больше не будут видеть номер, который им звонит. Отключается функция повторным вводом кода *#30#.
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