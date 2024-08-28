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Домик смурфиков: симпатичный отель для нестандартного отдыха


Оригинальный отель в Румынии в виде сказочных домиков.

Оригинальный отель в Румынии в виде сказочных домиков.

В популярном культурном центре Сибиу (Трансильвания, Румыния) желающие оригинально отдохнуть могут поселиться в небольшом отеле, напоминающем домики мультяшных смурфиков. Нестандартная архитектура, непосредственная близость к природе как нельзя лучше подойдет для тех, кто хочет сбежать от городской суеты.

Потрясающий отель в Сибиу (Румыния).

Потрясающий отель в Сибиу (Румыния).

Долина Фей (Valea Zachlor) в Сибиу – это место, где сказка становится реальностью. Относительно недавно там появился оригинальный отель с покатыми крышами и деревянными дверями. Кажется, что такого понятия, как «современные технологии», там не существует.
Отель, построенный из органических материалов.

Отель, построенный из органических материалов.

Для строительства этого отеля использовались только органические материалы: глина, песок, камень, древесина, сено. Плюс ко всему, дизайн постройки добавляет изюминку в общее «сказочное» настроение местности. Стены намеренно сделаны неровными, окна разных размеров, а двери деревянные. Некоторые сравнивают отель с замками из песка.
Оригинальный отель в Румынии в виде сказочных домиков.

Оригинальный отель в Румынии в виде сказочных домиков.

 
Двери из натуральной древесины.

Двери из натуральной древесины.

В общей сложности гостям будет предложено 10 номеров, поэтому суеты, которая бывает в крупных отелях, здесь не ощутится. В каждый номер есть отдельный вход. Отсутствие кондиционера и отопления не смущает хозяев. Толстые стены хорошо сохраняют прохладу, а для обогрева используются камины.
Толстые стены отеля хорошо сохраняют внутренний микроклимат.

Толстые стены отеля хорошо сохраняют внутренний микроклимат.

Строительство оригинального отеля началось еще в 2014 году. Планируется, что к концу 2016-го проект будет полностью завершен.
Отель в Сибиу (Румыния).

Отель в Сибиу (Румыния).

 

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