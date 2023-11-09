Как правильно стирать и хранить шерстяные изделия

Изделия из шерсти любят многие во всём мире за качество, статусность и отличную способность согревать в холода без «парникового эффекта». Но для того, чтобы шерсть прослужила долго, нужно правильно за ней ухаживать. Данный материал расскажет вам, как именно.







1. Какая бывает шерсть?

2. Польза шерсти для кожи

3. Как часто следует стирать шерсть?

4. Предварительная чистка и стирка

5. Грамотное использование стиральной машины для шерсти

6. Химчистка

7. Правильное хранение изделий из шерсти

Виды шерсти.Для изготовления шерстяной пряжи используют шерсть животных многих видов, в том числе овец, яков, ангорских коз, верблюдов и других. Хотя большинство людей, когда слышат слово «шерсть», думают об овцах, на самом деле существует много разных видов шерсти. Шерсть – натуральное волокно, невероятно прочное и мягкое. И также оно очень универсально. Из шерсти можно вязать свитера, перчатки, шарфы, шали, пальто, носки и не только. Шерсть – экологически чистый вариант одежды.И лобик не преет.Самая полезная для человека способности шерсти — впитывать влагу с кожи и выпускать её в воздух. Ваша кожа не станет потной или жирной, если вы носите шерстяные шарфы, шапки и базовые вещи из тончайшей шерсти. Шерсть – натуральное волокно, которое великолепно пропускает воздух. Шерсть также является естественным термоизолятором, а это значит, что она поможет сохранить тепло зимой и прохладу летом. Шерсть также содержит много натуральных масел. Эти масла помогают сохранить здоровье вашей кожи. Тот факт, что шерсть не содержит токсинов и не причинит никакого вреда вашему здоровью, является ее основным и самым важным преимуществом для здоровья. Кроме того, это природный противомикробный препарат для кожи.Щерсть нельзя стирать часто.Стирать шерстяную одежду нужно только тогда, когда это действительно необходимо, иначе она потеряет вид и не прослужит вам долго. В отличие от большинства других тканей, натуральные саморегулирующиеся волокна не требуют частой стирки. Стирать шерстяные вещи нужно только тогда, когда они полностью испачкаются и на них появятся пятна.Предпочтительней стирать шерсть вручную.В первую очередь проверьте изделие на наличие пятен, которые необходимо удалить. Очистите эти пятна холодной водой и мягким мылом. Удалите шерстинки домашних животных, если таковые имеются. Для достижения наилучших результатов при стирке шерстяных свитеров следуйте инструкциям по уходу. Шерсть – натуральное волокно, которое весьма чувствительно к высоким температурам, химикатам и другим факторам, которые могут привести к обесцвечиванию, скатыванию и множеству других проблем. Чтобы избежать этих проблем, важно правильно стирать и чистить шерстяную одежду. Шерстяную одежду следует стирать холодной водой с небольшим количеством мыла. Шерсть нельзя стирать в горячей воде, только в комнатной. Для этого просто используйте моющее средство для шерсти. Добавьте его в таз с холодной водой, затем погрузите шерстяное изделие в таз и дайте ему полностью напитаться мылом. Через 15 минут прополощите вручную до полного исчезновения мыльных остатков. Чтобы высушить шерсть, положите ее на ровную поверхность, защищенную от прямых солнечных лучей, но ни в коем случае не вешайте, так как это может растянуть шерсть.Важно!!!Если вы собираетесь использовать стиральную машину, убедитесь, что настройки для шерсти выставлены идеально. Если в вашей стиральной машине нет режима стирки шерсти, используйте режим стирки в холодной воде или режим деликатной стирки. В качестве моющего средства мы рекомендуем использовать мягкое моющее средство со отметкой качества «Woolmark».Химчистка стоит денег, но идеальна для шерстяных изделий.Химическая чистка настолько бережна, что позволит шерстяным изделиям прослужить долгие годы. Шерстяные свитера следует сдать в химчистку, когда на них появятся пятна. Кроме того, химчистка сохраняет качество волокон шерсти, защищает от потери пуговиц, пайеток и других элементов декора, бережно очищает и сушит шерстяные изделия. Хорошая химчистка восстановит блеск ткани и заставит изделия выглядеть как новые.Нужен порядок.Шерсть – одна из самых прочных и натуральных тканей в мире. Очень важно грамотно хранить шерсть в тёплое время года, когда она отправляется «на покой». Шерсть – излюбленная еда моли. Если не хотите обнаружить дырочки на вашей одежде, купите устойчивую к моли сумку для одежды, а затем повесьте ее на деревянную вешалку внутри платяного шкафа. Положите внутрь несколько противомолевых шариков (отдайте предпочтение тем, на упаковке которых есть пометка «eco-friendly»). Шерсть следует хранить в прохладном месте с постоянной температурой. Выберите место в доме для хранения, где шерсть не будет подвергаться воздействию очень высоких или же очень низких температур, шерсть их очень боится.