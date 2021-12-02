10 советов, как на кухне каждой мелочи найти свое место

Кладовка может быть даже за холодильником.
Итак, приходит день, когда на кухне все полки освобождены от всего лишнего, а сама кухня вычищена от ненужных предметов. После этого встаёт закономерный вопрос – как «умно» разложить то, что осталось. В этом обзоре собраны проверенные и действительно работающие идеи, которые помогут навести порядок и найти каждой вещи своё место.
1. Идеальный для кулинара буфет
Когда всё, что нужно, под рукой.
Любой «домашний повар», который любит готовить, прекрасно знает, что как театр начинается с вешалки, так и действительно великолепная домашняя еда начинается с буфета.
А можно хранить и вот так.
Если в нем всегда будут «под рукой» все необходимые специи и повседневные продукты (которые не нужно хранить в холодильнике), то процесс готовки упростится, а также существенно расширится ассортимент блюд на столе.
2. Выкатить все нужное
Дверца как место для хранения.
Подобный буфет с выдвижными полками может хранить все нужные предметы упорядоченными, а также более доступными. Особенно стоит отметить хранящиеся на дверце с внутренней стороны специи, соду, сахар и соль в круглых банках с магнитным дном.
3. Разделяй и властвуй
Идеальные системы хранения.
В шкафу или буфете можно создать больше места, сделав вертикальные «разделители» для поддонов, противней, разделочных досок и т. д. Чтобы сделать это, можно купить крепления для натяжных штор и расположить их попарно, закрутив между полками шкафа.
4. Все видно невооруженным глазом
Прозрачные контейнеры для хранения - это удобно.
Все ингредиенты нужно хранить в герметичных контейнерах, вдали от источников тепла и света. Подобные герметичные банки с надписями — просто идеальный вариант, ведь они не только функциональные, но и вполне симпатичные.
5. Противень-полка
И противень может стать полкой.
Если есть запасной противень для выпечки, можно применить нехитрый трюк. Нужно собрать все небольшие предметы, которые сложнее достать из задней части шкафа, на противень, после чего просто применять его как ящик, осторожно задвигая и выдвигая из кухонного шкафа.
6. Правильное хранения сахара и пряностей
Хранение пряностей - особое умение.
Как известно, специи, если хранить их правильно, могут не терять своих качеств примерно в течение одного года. Поэтому стоит держать их в герметичных, светонепроницаемых контейнерах, вдали от тепла. Также явно нелишним будет сделать на этих контейнерах наклейки, на которых указывать, что хранится внутри.
7. Кладовая
Кладовка может быть даже за холодильником.
Кладовая в квартире может быть любого размера - или не больше шкафа, или как полноценная комната — в любом случае стоит убедиться, что в этом помещении есть хорошая вентиляция, мало света и низкий уровень влажности. Также в кладовой не помешает лестница, чтобы добираться до продуктов (или любых вещей), хранящихся на верхней полке.
8. Беги, жучок, бегиhttp://vs-t.ru/10-sovetov-kak-na-kuxne-kazhdoj-melochi-najti-svoe-mesto
ОТ таких соседей лучше избавиться.
Насекомые — это крайне нежелательные «гости» как в кухонном буфете, так и в кладовой. Можно обезопаситься от них, прибегнув к трюку, который используют уже не первый век. Для этого нужно положить в каждую банку с сухими, рассыпчатыми продуктами сушеный перец чили или лавровый лист. Эти растения нетоксичны, не придадут запаха и вкуса содержимому банки, но при этом обладают естественными антисектицидными свойствами.
9. Куда девать пластик
Чем толще гусь, тем больше в нём пакетов.
Наверняка, многим приходил в голову вопрос: что делать с кучей продуктовых пакетов из магазина. Можно повторно использовать их с помощью данного удобного держателя - он даже станет приятным дополнением к декору.
10. Все на виду
Всё на виду.
Как уже говорилось выше, сыпучие зерновые, бобы и другие сухие товары стоит хранить в герметичных контейнерах. При этом стоит не забывать, что эти контейнеры, неважно из пластика они или из стекла, должны быть прозрачными. Это позволит быстро увидеть, сколько осталось каждого ингредиента.
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