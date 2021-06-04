Брижит Бардо и Гюнтер Закс: Удар молнии, свободный брак и многолетняя дружба двух символов эпохи

Их обоих по праву можно было назвать символами эпохи. Брижит Бардо с гордостью соглашалась со своим званием самой привлекательной женщины, а Гюнтера Закса, фотографа и миллионера, с полным на то основанием величали последним плейбоем. Их чувства вспыхнули уже в момент первой встречи, закружили их в водовороте страсти, но погасли спустя совсем немного времени. Впрочем, это не помешало супругам сохранить тёплые отношения даже после развода.
Удар молнии
Гюнтер Закс. / Фото: www.revolution.watch
Он был богат, красив и галантен, женщины восторгались его красотой и щедростью, и готовы были на многое ради внимания знаменитого фотографа, любителя красивых жестов и коллекционера. Он действительно умел ухаживать и рядом с ним каждая ощущала себя настоящей королевой. Он никогда не скупился на подарки, не изводил сценами ревности и умел получать от жизни удовольствие.
Гюнтер Закс. / Фото: www.gettyimages.com
Они повстречались в мае 1966 года в ресторане в Сен-Тропе. Брижит Бардо мгновенно почувствовала симпатию к Гюнтеру Заксу, а его словно поразил удар молнии. Уже при первом взгляде на актрису он решил непременно жениться на женщине, сумевшей завладеть его мыслями с первых минут знакомства.
Брижит Бардо. / Фото: www.takprosto.cc
Утром следующего дня она вышла на порог своей виллы в поместье La Madrague и застыла в немом восхищении: прямо с неба хлынул дождь из красных роз. Гюнтер Закс скупил их все на соседней плантации и дал команду разбросать с вертолёта в момент появления Брижит. Этот поступок окончательно сломил волю красавицы, и она с удовольствием позволила чувствам затмить голос разума.
Свободный брак
Тем не менее, в течение двух месяцев Гюнтер добивался согласия Брижит стать его женой. Он ухаживал с такой изобретательностью, что просто кружилась голова. Через два месяца после знакомства они уже летели в Лас-Вегас, чтобы там зарегистрировать свой брак. Намерение узаконить отношения оба тщательно скрывали, дабы избежать навязчивого внимания со стороны репортёров.
Брижит Бардо и Гюнтер Закс за несколько часов до бракосочетания. / Фото: www.pinimg.com
Церемония заняла всего восемь минут. Она была в невероятном белом мини, а он в мокасинах на босу ногу и чёрной накидке с капюшоном, из-под которой виднелась расстёгнутая почти до пояса рубашка. Сразу же после регистрации они летели на Таити на самолёте сенатора Эдварда Кеннеди, который был рад оказать столь небольшую услугу знаменитым молодожёнам.
Медовый месяц пролетел почти незаметно и вскоре влюблённые вернулись в Париж. И больше не жили вместе ни единого дня, хотя продолжали навещать друг друга. Каждый из них жил в своей квартире, они даже не обменивались ключами.
Брижит Бардо и Гюнтер Закс. / Фото: www.pinterest.ru
Их графики редко совпадали: Брижит Бардо много снималась, Гюнтер Закс тоже не сидел сложа руки. И у каждого появлялись отношения на стороне. Они оба не были верны друг другу, хотя актриса считала своего третьего мужа куда более увлекающимся, чем она сама.
Спустя три года супруги развелись по инициативе Гюнтера. Актриса не претендовала на состояние миллионера, их страстный роман был окончен, но он положил начало дружеским отношениям.
Притяжение души
Спустя десять лет, в тот самый день, когда они перестали быть мужем и женой, актриса получила в дар от Гюнтера Закса совершенно невероятный крупный бриллиант.
В конце 1980-х миллионер вдруг обнаружил этот самый бриллиант вместе с другими украшениями, которые он дарил Брижит Бардо, выставленными на аукцион. Он не удержался от звонка бывшей возлюбленной, решив, что она обиделась на него и поэтому распродаёт подаренные драгоценности. Всё оказалось гораздо проще: актриса открывала свой фонд помощи животным и ей нужны были деньги.
Брижит Бардо и Гюнтер Закс. / Фото: www.blogspot.com
Брижит после аукциона получила крупную сумму, а уже на следующий день Гюнтер Закс попросил её о встрече. Они сидели в ресторане за столиком, и Брижит Бардо с изумлением наблюдала, как перед ней появляются те самые украшения, которые вчера ушли с молотка. Он лично купил все драгоценности, чтобы снова подарить их бывшей жене. Как он сказал, на тот случай, если животным снова понадобится помощь…
Брижит Бардо и Гюнтер Закс. / Фото: www.interesnoznat.com
Возможно, в тот момент она искренне сожалела о том, что их роман был столь скоротечен. Ни один мужчина в жизни актрисы ни до, ни после Гюнтера не был способен на такие поступки. Он действительно был последним плейбоем.
Их жизни дальше шли параллельными прямыми: они влюблялись и расставались с возлюбленными, занимались делами и с нежностью вспоминали то время, когда были счастливы вместе.
Брижит Бардо и Гюнтер Закс. / Фото: www.resize-public.ladmedia.fr
Но 7 мая 2011 года 78-летний Гюнтер Закс свёл счёты с жизнью. Роковой выстрел раздался в шале Гюнтера в Швейцарии. Следствие не выявило никаких причин, которые могли бы объяснить подобный поступок. Знакомые Гюнтера Закса предполагали, что он просто не стал ждать страданий, которые приносит старость. Имелась непроверенная информация и о том, что у влюблённого в жизнь миллионера диагностировали болезнь Альцгеймера, и он не захотел дожидаться того дня, когда не сможет контролировать свою жизнь.
Представитель фонда Бардо после известия о случившемся заявил о крайне подавленном состоянии актрисы, тяжело переживающей смерть своего бывшего мужа и настоящего друга.
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