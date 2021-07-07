9 фактов о самураях, которые имеют мало общего с киношными образами

Самураи – олицетворение Японии. /Фото: bloximages.chicago2.vip.townnews.com

1. Самураев было очень мало

Самураев было гораздо больше, чем думают. /Фото: ak2.picdn.net

2. Доспехи самураев

Доспехи самураев были сделаны с учетом особенностей человеческого организма. /Фото: loveubio.com

3. Самураи-женщины

Оказывается, среди самураев были и женщины. /Фото: video-images.vice.com

4. Самурайская мода

У самураев была своя собственная мода. /Фото: img.theculturetrip.com

5. Не японский самурай

В большинстве своем самураями становились японцы, но бывали исключения. /Фото: thedailyjapan.com

6. Уникальное самурайское образование

Самураи были образованными людьми. /Фото: i.ytimg.com

7. Самурайское оружие

У самураев было несколько видов оружия. /Фото: fullsmove.com

8. Истинные предки самурая

Есть теория, что среди самураев были жители России. /Фото: towncryyers.com

9. Самураи – гиганты

Самураи не были устрашающими гигантами, как их часто изображают сегодня. /Фото: media.reef-entertainment.com