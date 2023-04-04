4 правила крепкой рассады

Залог богатого урожая — крепкая и коренастая рассада, выращиванию которой следует уделить особое внимание.

Многие начинающие садоводы и огородники боятся выращивать рассаду, так как думают, что не справятся со всеми нюансами по ее уходу. На самом деле, чтобы добиться отличного результата, необходимо соблюдать всего 4 простых правила.







Первое важное правило — соблюдение светового режима. Использование ламп мощностью 120 Вт сделает ствол крепким и толстеньким.







Второе правило — правильный и регулярный полив. Рассаду нельзя поливать слишком часто, так как из-за этого она начнет сильно вытягиваться. Полив рекомендуется осуществлять только при первых признаках подвядания рассады.







Третье правило — использование удобрений, которые будут способствовать активному росту и развитию корневой системы. Для этого подойдет удобрение, содержащее янтарную кислоту и хлореллу. Если корневая система рассады развивается нормально, то такое удобрение можно использовать один раз в две недели. Если же корневая система слабая, то число подкормок можно увеличить до одного раза в неделю.

Четвертое правило — использование сбалансированных подкормок, в которых азота содержится меньше чем фосфора и калия. Также в подкормке должны в обязательном порядке быть кальций, железо и другие макроэлементы и микроэлементы. Отличные результаты показывает органическое удобрение «Аминосил», которое имеет идеальную для рассады формулу. Использовать сбалансированное удобрение для рассады необходимо один раз в две недели.





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