8 заблуждений о древней истории, которые давно пора перестать считать достоверными

Человечество всегда стремилось к поиску правды, приходя в процессе к самым разным, иногда совершенно противоположным выводам и результатам. Однако далеко не всегда удаётся докопаться до достоверных фактов сразу, поэтому порой официальной науке приходится опровергать собственные же ранние выводы. Вот только самое поразительное в том, что часто правда об отдельных тезисах попросту теряется на страницах научных изданий, а до общества не доходит.
1. Динозавры выглядели подобно рептилиям
На самом деле динозавры - не совсем рептилии. /Фото: hightech.fm
В большинстве образцов массовой культуры динозавров изображают как гигантских двуногих рептилий с чешуйчатым покровом, то есть, довольно похожи на современных крокодилов. Пожалуй, самым ярким примером, где представлены такого вида вымершие гиганты в кинематографе, является культовое детище Стивена Спилберга «Парк Юрского периода». Более того, по тем временам такой внешний вид не считался чем-то, не соответствующим видению научного сообщества. Однако современные палеонтологические находки опровергают подобное изображение динозавров, но вот обыватели почему-то этого изменения в расчёт не берут.
Оказывается, динозавры частенько были пернатые. /Фото: obzor.city
А всё дело в том, что учёные доказали - у большого количества самых известных древних животных были перья. Более, того, среди них неожиданно для многих оказался даже знаменитый тираннозавр. К слову, ничего удивительного в этом нет, ведь птицы эволюционировали именно от динозавров. Поэтому огромные ящеры в реальности представляли собой больших бескрылых птиц с зубами и когтями, а также птичьими повадками.
2. Рацион древних людей представлял собой палеодиету
Первобытные люди частенько приписывали пожизненное соблюдение палеодиеты. /Фото: fitseven.ru
В последние года огромное количества фанатов здорового образа жизни пытаются доказать, что возвращение к рациону наших предков станет залогом хорошего самочувствия. Речь идёт о популярной ныне палеодиете, которая знаменита тем, что содержит только продукты, что возможно было быть добытым древними собирателями и охотниками: мясо, рыбу, овощи, фрукты, зелень и орехи. Таким образом, из такого рациона исключается молоко, зерновые культуры и бобовые.
Реальный рацион наших предков был совсем другим. /Фото: hi-news.ru
Но на самом деле современная палеодиета практически не имеет ничего общего с рационом древних людей, к примеру, эпохи палеолита. Так, историки и археологи считают, что еда в таком случае имеет большую долю мяса и рыбы, а вот у первобытных людей, особенно собирателей, как раз с ними были явные проблемы. Да и растений, были сравнительно мало: десятки тысяч лет назад наши предки чаше питались кореньями, цветами и травами, которые современный человек вряд ли согласится есть. К тому же, стоит учитывать, что сами показатели растительного мира изменились, поэтому воссоздать древний рацион в оригинальном виде попросту не получается.
3. Иероглифы были повседневной письменностью древних египтян
Обычно иероглифам приписывают слишком много функций как письма Древнего Египта. /Фото: golos.ua
Если ассоциировать историю Древнего Египта, то среди первых образов, которые придут в голову, станут пирамиды, фараоны и иероглифы. Последние обычно в общественном сознание представлены не просто загадочными рисунками, которыми покрывали стены важных сооружений, но и техникой, которая служила людям в качестве письменности в том числе повседневной, ведь с их помощью изображались не только какие-то сакральные объекты или божественный пантеон, но и предметы бытового обихода, звери, птицы и многое другое.
Реальный вид повседневной письменности египтян. /Фото: blogspot.com
Но на самом деле, такое мнение является частично ошибочным. Во-первых, досконально иероглифы пока что не могут расшифровать. А во-вторых, есть доказательства, что египтяне не использовали иероглифы постоянно. Так, по утверждению исследователя Розали Дэвид, столь сложные и долгие в изображении рисунки применялись разве что в особенных случаях, так как египтяне верили, с их помощью написанное осуществится. То есть, иероглифам приписывали магическое значение. А вот в повседневной жизни использовались другие варианты письменности, например, так называемая иератическое, а позднее — демотическое письмо, которые представляли собой скоропись.
4. Египетские пирамиды всегда были песочного цвета
Напрасно в древние времена пирамиды тоже представляют песочного цвета. /Фото: piligrim.ua
В продолжении темы Древнего Египта стоит вспомнить ещё одно распространённое, но не имеющее отношение к реальности мнение. Речь идёт о представлении, что знаменитые египетские пирамиды постоянно изображаются в таком виде, в котором они представлены сегодня, то есть покрытыми песком желтоватого оттенка. Однако на самом деле это не совсем так: подобный цвет стал результатом влияния времени и внешнего воздействия, а первоначально они обладали белоснежными стенами.
На самом деле первоначально пирамиды были белого цвета. /Фото: livejournal.com
Причиной другого цвета пирамид в первые десятилетия из существования был выбор материала для них. Так, во время строительства использовался белый известняк. Кроме того, отполированная поверхность камня настолько эффективно отражала солнечные лучи, что сохранились свидетельства современников, которые утверждают, что на пирамиды было трудно даже посмотреть. И только по прошествии столетий отполированный первоначальный камень покрылся неровностями и песком.
5. В гардероб древних греков обязательно входила тога
Тогу ошибочно приписывают грекам. /Фото: arzamas.academy
При мыслях об античной эпохе обычно в воображении возникают люди, облачённые в тогу в виде обёрнутой в несколько раз вокруг голого тела ткани. И этот предмет одежды приписывается не только древним римлянам, но и грекам. И если первым она приписывается абсолютно правдоподобным, то в отношении вторых такая тактика является ошибочной.
В реальности тогой греков называют гимнатию. /Фото: tochka-na-karte.ru
Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть историю тоги. А изобрели её этруски, которые дали её название tebenna. Позднее она была заимствована уже римляне, и именно они нарекли её знакомым нам термином toga. А вот жители древнегреческих полисов носили платяные плащи, которые называются «гиматии». Кроме того, в отличие от популярной традиции современного изображения практики её носки, их никогда не надевали на голое тело, а только накидывали поверх нижней одежды.
6. В греческом мифе Пандорой был открыт ящик
Оказывается, как раз ящик Пандора не открывала. /Фото: gallerix.ru
Древнегреческая мифология также изобилует неправильными трактовками, которые закрепились в обществе. Ярким примером следствием некорректного перевода стала история о любопытной Пандоре - первой женщине, которая открыла подаренный ей Зевсом ларец. Но там хранились все мировые беды, и когда она поняла, что она натворила, то захлопнула ящик, но было слишком поздно: на дне его осталась одна лишь надежда. Миф породил нарицательное выражение «ящик Пандоры», вот только в настоящем сюжете, который греки пересказывали друг другу, никакой ящик, ларец или шкатулка не фигурировала.
В реальности она открыла совсем другой сосуд. /Фото: wikiрedia.org
Если рассматривать оригинальный миф, то становится понятно, что Зевс вручил Пандоре керамический сосуд под названием пифос, которые использовался для оливкового масла. А вот смена сущности этой ёмкости в представлении обывателя фактически произошло в XVI столетии, причём силами знаменитого мыслителя эпохи Возрождения Эразма Роттердамского: всё дело в том, что он при переводе рассказа Гесиода про Пандору на латынь, он перепутал термин pythos с другим греческим словом — pyxis («шкатулка»). И именно из-за этой неточности родилась ставшая крылатой идиома «ящик Пандоры».
7. Гладиаторские бои всегда были до смерти
Многие уверены, что на гладиаторских боях кто-то обязательно умирал. /Фото: wikiрedia.org
Любят люди неточности и в воспроизведении в своём воображении эпохи гладиаторских боёв. Так, они частенько воображают, что во время этого действа под крики и улюлюканье зрителей воины дрались до последней капли крови, и кто-то из них обязательно должен был погибнуть - мол, только в этом случае бой останавливался. Однако на самом деле всё было совсем не так. В частности, это доказывает ряд исследований историков, которые на их основе однозначно утверждают, что гладиаторы умирали далеко не так регулярно, как принято думать.
Не всё так кровожадно, как обычно представляется. /Фото: nik-m.com
Причина в том, что гладиаторские бои были своего рода бизнесом-тотализаторов, и даже полем для инвестиций. Перед играми было немало людей, которые занимались арендой гладиаторов у тренеров. А вот в случае гибели бойца, его спонсору приходилось выплачивать многократную стоимость аренды. Да и процесс тренировки и подготовки гладиатора стоила его хозяину денег. Именно поэтому о бойцах заботились и даже лечили после проигранной схватки. Более того, по данным редакции Novate.ru, из десяти поединков смертью гладиатора заканчивался только один.
8. Гладиаторы обладали горой мускулов
Сегодня гладиаторов вечно показывают качками. /Фото: top10a.ru
Другая популярная неточность в изображении гладиаторов связано, в том числе, с кинематографом. Так, например, в фильме Ридли Скотта представлены бойцов на аренах Колизея в виде загорелых мускулистых красавцев-атлетов, частенько ещё и полуобнажённых, а защита у них выглядит скорее как украшение. Вот только у настоящих гладиаторов было совсем другое обмундирование, да и к тому же приличным слоем подкожного жира.
На самом деле, бойцы на арене были совсем не горой мышц. /Фото: commons.wikimedia.org
Согласно исследованиям антропологов, в том числе специалистов Медицинского университета Вены, которые занимались изучением останков бойцов-гладиаторов, стало ясно, что в их рационе была сравнительно немного животного белка, а вот бобовых и зерновых, богатых углеводами, насчитывалось куда больше. Есть также сохранившиеся утверждения античного историка Плиния, где утверждается, что гладиаторы носили прозвище hordearii — «пожиратели ячменя». Подобная диета способствовала наращиванию не мышц, а жира, которые защищал от ранений и давал куда больше шансов избежать серьёзных повреждений внутренних органов от удара мечом. Поэтому гладиаторы никак не могли обладать идеальным прессом.
источник
