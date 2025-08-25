8 заблуждений о древней истории, которые давно пора перестать считать достоверными

1. Динозавры выглядели подобно рептилиям

На самом деле динозавры - не совсем рептилии. /Фото: hightech.fm

Оказывается, динозавры частенько были пернатые. /Фото: obzor.city

2. Рацион древних людей представлял собой палеодиету

Первобытные люди частенько приписывали пожизненное соблюдение палеодиеты. /Фото: fitseven.ru

Реальный рацион наших предков был совсем другим. /Фото: hi-news.ru

3. Иероглифы были повседневной письменностью древних египтян

Обычно иероглифам приписывают слишком много функций как письма Древнего Египта. /Фото: golos.ua

Реальный вид повседневной письменности египтян. /Фото: blogspot.com

4. Египетские пирамиды всегда были песочного цвета

Напрасно в древние времена пирамиды тоже представляют песочного цвета. /Фото: piligrim.ua

На самом деле первоначально пирамиды были белого цвета. /Фото: livejournal.com

5. В гардероб древних греков обязательно входила тога

Тогу ошибочно приписывают грекам. /Фото: arzamas.academy

В реальности тогой греков называют гимнатию. /Фото: tochka-na-karte.ru

6. В греческом мифе Пандорой был открыт ящик

Оказывается, как раз ящик Пандора не открывала. /Фото: gallerix.ru

В реальности она открыла совсем другой сосуд. /Фото: wikiрedia.org

7. Гладиаторские бои всегда были до смерти

Многие уверены, что на гладиаторских боях кто-то обязательно умирал. /Фото: wikiрedia.org

Не всё так кровожадно, как обычно представляется. /Фото: nik-m.com

8. Гладиаторы обладали горой мускулов

Сегодня гладиаторов вечно показывают качками. /Фото: top10a.ru

На самом деле, бойцы на арене были совсем не горой мышц. /Фото: commons.wikimedia.org