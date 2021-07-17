Где учатся на президентов и королей: ВУЗы, выпустившие руководителей стран

Существует расхожее мнение, что самоучки достигают в жизни большего, чем люди с образованием. Трудно сказать, на чем оно основано, ведь статистика показывает, что большинство политиков и руководителей крупных компаний, наоборот, получили прекрасное образование, и порой не одно. Чаще всего лидеры стран являются выпускниками классических университетов, но бывают и исключения.
В.В.Путин - Санкт-Петербургский государственный университет
Главный корпус СПбГУ – историческое Здание Двенадцати коллегий
СПбГУ считается преемником Академического университета, который был учрежден одновременно с Академией наук указом Петра I в 1724 году. Почти за 300 лет существования ВУЗа с ним были связаны имена многих великих людей. Отсюда выпустились семь лауреатов Нобелевской премии, огромное количество деятелей науки и искусства (например, именно здесь учились Тургенев, Блок, Довлатов, Врубель, Поленов, Грабарь и Рерих). Список выпускников-руководителей государств также велик: П.А.Столыпин, А.Ф.Керенский, В.И. Ленин, Д.А.Медведев, В.В.Путин, а также два президента Литвы, спикер парламента Кыргызстана и многие другие политики, бизнесмены и предприниматели. Владимир Владимирович учился в ЛГУ в 1970—1975 годах на международном отделении юридического факультета.
Коридор здания Двенадцати коллегий
Дональд Трамп - Уортонская школа бизнеса
Уортонская школа бизнеса при Пенсильванском университете, Филадельфия
Этот человек, как известно, шел к президентскому креслу не самым прямым путем. Политик, бизнесмен, шоумен и телеведущий, Дональд Трамп и в образовании не сразу выбрал свой путь. С 13 лет родители отправили его в интернат «Нью-Йоркская военная академия», решив, видимо, что молодому человеку не повредит дисциплина. Курсант такого престижного заведения мог бы продолжить военную карьеру, но в 18 лет Трамп выбирал между киношколой и экономическим образованием. Остановился он все-таки на более стабильном и престижном направлении, правда университет менял пару раз. В конце концов будущий президент США получил степень бакалавра наук по экономике в престижнейшем заведении. Уортонская школа бизнеса Пенсильванского университета известна качественным образованием. Ее факультет финансов считается одним из лучших в мире. Именно здесь, например, учился Илон Маск и многие другие лица, возглавляющие сегодня рейтинги Forbes. Кстати, и наших соотечественников среди выпускников этого заведения немало, всего в Уортонской школе учатся студенты из 140 стран.
Принц Уильям - Сент-Эндрюсский университет
Престижный Сент-Эндрюсский университет – самый старинный в Шотландии
Молодой и перспективный английский принц, который, скорее всего, рано или поздно станет монархом, получил прекрасное классическое образование. После Итонского колледжа он поступил в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии. Это учебное заведение входит в пятерку лучших ВУЗов Великобритании. Кстати, это старейший университет в Шотландии. Половина студентов в нем – иностранцы. И вот как раз ответ на вопрос «Где можно встретить холостого принца?». Именно в стенах альма-матер Уильям познакомился со своей будущей супругой, они вместе изучали курс истории искусства. Позднее принц признавался, что провел в университете счастливейшие годы.
Принц Уильям получает диплом Сент-Эндрюсского университета
Кстати, бабушка Уильяма королева Елизавета похвастаться престижным дипломом не может, она в свое время прошла хорошее домашнее обучение гуманитарной направленности. А вот действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил прямо образцово-показательное английское образование – он окончил Итон, а затем Баллиол-колледж Оксфордского университета.
Ангела Меркель – физфак Лейпцигского университета
Главное здание Лейпцигского университета
Первая и единственная женщина на посту канцлера в истории Германии много лет отдала науке. Судя по всему, она сначала и не помышляла о политической карьере, поэтому после школы поступила на физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса, здесь же она встретилась со своим первым мужем. Это учебное заведение – второе по старшинству в Германии после Гейдельбергского. Интересно, что здесь же училась еще одна женщина-президент – Мишель Бачелет, которая в 2010-х годах руководила Чили. В Лейпциге она, правда, как и Меркель, изучала не экономику и политологию, а медицину.
Эмманюэль Макрон - Университет Париж X — Нантер
Университет Париж X — Нантер
Президент Франции имеет несколько дипломов, причем все они достаточно престижных ВУЗов, но первый он получал в Университете Западный Париж — Нантер-ля-Дефанс. Это огромное учебное заведение, в нем учатся более 33 тысяч студентов. Именно этот университет подарил Франции огромное число политиков, несколько министров и первую женщину-мэра Парижа Анн Идальго. Его же знаменитым выпускником является Николя Саркози. Так что для французов, желающих сделать политическую карьеру, выбор университета очевиден.
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