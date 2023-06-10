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Мекнес – город 888 сыновей

В 17-ом веке, когда на трон Марокко взошел молодой Султан Исмаил, одним из его первых решений стал выбор новой столицы империи. И ей стал Мекнес. Султан распорядился простроить 76 крепостей, которые должны были защитить главные дороги от возможных нападений со стороны окрестных гор. В результате Мекнес оказался в кольце защитной стены протяжённостью в 25 км.

Мекнес – город 888 сыновей


А ещё султан содержал 500 наложниц, которые родили ему 888 мальчиков и неопределённое число девочек. В Книге рекордов Гиннесса он записан как самый многодетный отец в истории. Посему, думается, половина сегодняшнего населения Мекнеса так или иначе состоит в далеком родстве…

Мекнес – город 888 сыновей

Одна из древних достопримечательностей – конюшни султана, которые строили много лет. В конце поста мы посмотрим на них поближе:

Мекнес – город 888 сыновей

Bab Mansour – одни из наиболее красивых ворот в Северной Африке. Через них мы попадаем в Мекнес:

Мекнес – город 888 сыновей

Полиция:

Мекнес – город 888 сыновей

На заднем плане часть крепостных стен. На переднем – старые мерседесы, их тут очень много:

Мекнес – город 888 сыновей

Мекнес – город 888 сыновей

Мекнес – город 888 сыновей

Очень много спортивной молодежи, гоняющей мяч. Думаю, султан был бы доволен:

Мекнес – город 888 сыновей

Мекнес – город 888 сыновей

Еще ребята очень любят теннис. Сетки изготавливают из сподручных средств:

Мекнес – город 888 сыновей

Мекнес – город 888 сыновей

Тюк с овечьей шерстью:

Мекнес – город 888 сыновей

Мекнес – город 888 сыновей

Пример современного искусства Марокко:

Мекнес – город 888 сыновей

Посмотрим ближе на конюшни Султана:

Мекнес – город 888 сыновей

Они и в самом деле огромны и величественны:

Мекнес – город 888 сыновей

Сегодня, правда, лошадей в них нет, зато есть много кошек:

Мекнес – город 888 сыновей

Так что впору назвать их не «конюшни», а «кошатни»:

Мекнес – город 888 сыновей

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