Чудеса фристайла на одноколесном велосипеде.
Оператор запечатлел на видео впечатляющую серию фристайл-трюков на одноколесном велосипеде: прыжки, перевороты и даже полёт над четырьмя лежащими на асфальте людьми.
Компания Kuma Films, выпускающая короткометражки, представила видео, на котором Джин Чу из города Цзяи в Тайване демонстрирует чудеса фристайла на моноцикле. На видео молодой человек прыгает через бордюры, по ступеням и выполняет невероятные перевороты воздухе., что вы увидите в ролике!
