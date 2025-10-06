С нами не соску...
Чудеса фристайла на одноколесном велосипеде


Чудеса фристайла на одноколесном велосипеде.

Чудеса фристайла на одноколесном велосипеде.


Оператор запечатлел на видео впечатляющую серию фристайл-трюков на одноколесном велосипеде: прыжки, перевороты и даже полёт над четырьмя лежащими на асфальте людьми.


Компания Kuma Films, выпускающая короткометражки, представила видео, на котором Джин Чу из города Цзяи в Тайване демонстрирует чудеса фристайла на моноцикле. На видео молодой человек прыгает через бордюры, по ступеням и выполняет невероятные перевороты воздухе.
Четверо добровольцев не побоялись лечь на асфальте, чтобы фристайлист совершил через них просто невероятный прыжок. Ни в коем случае не пытайтесь повторить то, что вы увидите в ролике!



