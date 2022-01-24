18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

Не всегда хочется продумывать какую-то особую систему хранения и постоянно заниматься уборкой, чтобы избавиться от лишних вещей и привести дом в надлежащий порядок.

Но можно поступить хитрее: подглядеть интересные идеи по организации пространства и практически без лишних затрат (или вообще задаром) добиться идеального порядка дома! Давайте познакомимся с 18-ю такими интересными и практичными идеями.

Сушилка — для хранения пластиковых крышек

Вешалка из прищепок

Сразу отсортированные коробы для грязных вещей

Оригинальный помощник рукодельницам

Новая гладильная доска на стиральной машине

Полочка для специй

Мини-полочки под обувь

Магнитный держатель для приборов

Новая вешалка для полотенца

Распределитель фруктов

Мини-полочки на холодильник для кухонных мелочей

Сеточка для игрушек в ванной

Мини-органайзер для носков

Бюджетный и удобный держатель для салфеток

«Домики» для всех игрушек

Самая практичная полка для обуви

Сортировщик продуктов

Держатель для фольги, пекарской бумаги и пакетиков

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