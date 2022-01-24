18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

Не всегда хочется продумывать какую-то особую систему хранения и постоянно заниматься уборкой, чтобы избавиться от лишних вещей и привести дом в надлежащий порядок.
Но можно поступить хитрее: подглядеть интересные идеи по организации пространства и практически без лишних затрат (или вообще задаром) добиться идеального порядка дома! Давайте познакомимся с 18-ю такими интересными и практичными идеями.
Сушилка — для хранения пластиковых крышек
Вешалка из прищепок
Сразу отсортированные коробы для грязных вещей
Оригинальный помощник рукодельницам
Новая гладильная доска на стиральной машине
Полочка для специй
Мини-полочки под обувь
Магнитный держатель для приборов
Новая вешалка для полотенца
Распределитель фруктов
Мини-полочки на холодильник для кухонных мелочей
Сеточка для игрушек в ванной
Мини-органайзер для носков
Бюджетный и удобный держатель для салфеток
«Домики» для всех игрушек
Самая практичная полка для обуви
Сортировщик продуктов
Держатель для фольги, пекарской бумаги и пакетиков
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