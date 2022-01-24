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18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

Не всегда хочется продумывать какую-то особую систему хранения и постоянно заниматься уборкой, чтобы избавиться от лишних вещей и привести дом в надлежащий порядок.

Но можно поступить хитрее: подглядеть интересные идеи по организации пространства и практически без лишних затрат (или вообще задаром) добиться идеального порядка дома! Давайте познакомимся с 18-ю такими интересными и практичными идеями.

Сушилка — для хранения пластиковых крышек

18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

Вешалка из прищепок

18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

Сразу отсортированные коробы для грязных вещей

18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

Оригинальный помощник рукодельницам

18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

Новая гладильная доска на стиральной машине

18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

Полочка для специй

18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

Мини-полочки под обувь

18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

Магнитный держатель для приборов

18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

Новая вешалка для полотенца

18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

Распределитель фруктов

18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

Мини-полочки на холодильник для кухонных мелочей

18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

Сеточка для игрушек в ванной

18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

Мини-органайзер для носков

18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

Бюджетный и удобный держатель для салфеток

18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

«Домики» для всех игрушек

18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

Самая практичная полка для обуви

18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

Сортировщик продуктов

18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

Держатель для фольги, пекарской бумаги и пакетиков

18 секретов, как избавиться от беспорядка без лишних затрат

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