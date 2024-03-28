Добрые иллюстрации о том, как мало нужно человеку для счастья

«Смена сезона усиливает воспоминания и чувства, будь то счастье или грусть – я приветствую и то и другое», – говорит художник-иллюстратор Яояо Ма Ван Ас (Yaoyao Ma Van As) известная многим по серии работ «Жизнь в одиночестве». В её творчество невозможно не влюбиться. Только посмотрите, каждый рисунок – это счастье, ностальгия и надежда на лучшее, а ещё – свет, который никогда не гаснет, заполняя душу теплом и верой в чудеса.
Поход за яблоками. Автор: Yaoyao Ma Van As.
Радуга каждый день. Автор: Yaoyao Ma Van As.
Счастье в мелочах. Автор: Yaoyao Ma Van As.
В своих работах художница затрагивает самые интересные и волнительные темы: от одиночества до влюблённости, повседневности и какой-то детской непосредственности с верой в волшебство, которого порой так не хватает в повседневной жизни. Персонажи её иллюстраций добры и очаровательны, что даже притаившаяся в уголках глаз грусть не кажется такой удручающей и печальной. Складывается такое впечатление, что Яояо во всём видит свои плюсы, и то, что для кого-то вселенская трагедия, для неё – шаг к постеленной цели и очередная попытка что-то изменить, обратив неудачи в положительные моменты.
Из постели. Автор: Yaoyao Ma Van As.
Эй, попробуй это. Автор: Yaoyao Ma Van As.
Время Дамблдора. Автор: Yaoyao Ma Van As.
Взгляните, насколько ласково и заботливо выглядят её персонажи, с каким трепетом они относятся друг к другу и своим питомцам. Седовласый старичок бережно, но уверенно сжимает милый букетик в дрожащей руке, вручая его своей единственной и неповторимой жене, что вот уже много-много лет идёт с ним рука об руку, разделяя на двоих все горести, печали и радости, а парень в клетчатой рубашке балует свою возлюбленную какими-то вкусняшками собственного приготовления, парочка под проливным дождём лакомится фаст-фудом, а разноцветное одеяло согревает свою хозяйку, вызывая на её лице мимолётную улыбку.
5...4...3...2... Автор: Yaoyao Ma Van As.
Прекрасный беззаботный день. Автор: Yaoyao Ma Van As.
Временный приют. Автор: Yaoyao Ma Van As.
А вон там, чуть дальше, забавная девчушка, заливаясь смехом убегает от визжащего поросёнка, что пытается догнать маленькую задиру, потревожившую сладкий сон или сытную трапезу, и даже наевшаяся досыта белка с пушистым хвостом довольно отдыхает под раскидистым деревом, вертя в руках увесистый жёлудь.
Что ты делаешь на новый год? Автор: Yaoyao Ma Van As.
Время кушать. Автор: Yaoyao Ma Van As.
Это почти здесь! Автор: Yaoyao Ma Van As.
В её иллюстрациях оживают сказочные моменты, в которых хочется безоговорочно раствориться, став частью сюжета, например, где длиннобородый дедушка вяжет носки, вглядываясь пристальным взглядом в парящую в воздухе книгу, или отправиться за покупками, накупив уйму подарок в ярких коробках, перевязанных разноцветными бантами, оказаться под тёплым летним дождём со смешным псом, приветливо виляющим хвостом, что сопровождает свою хозяйку на пробежке.
Позвони мне, когда доберёшься. Автор: Yaoyao Ma Van As.
Утро в разгаре. Автор: Yaoyao Ma Van As.
Всё хорошо, так ведь? Автор: Yaoyao Ma Van As.
Просто хочу посмотреть на тебя. Автор: Yaoyao Ma Van As.
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