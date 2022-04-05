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Кулинарная книга с иллюстрациями Сальвадора Дали

Спустя 43 года была перевыпущена книга с рецептами Les Diners de Gala жены Сальвадора Дали (Salvador Dalí) – Галы (Gala). Конечно же иллюстрации для книги делал сам мастер.

Кулинарная книга с иллюстрациями Сальвадора Дали

Кулинарная книга с иллюстрациями Сальвадора Дали

Книга содержит 12 глав со 136 рецептами. К каждому рецепту Дали нарисовал свои рисунки в своем фирменном стиле. Впервые книга Les Diners de Gala вышла в 1973 г количеством всего 400 экземпляров. После этого книга не выпускалась. Еще один интересный факт, в возрасте шести лет, Дали мечтал стать поваром.

Кулинарная книга с иллюстрациями Сальвадора Дали

Кулинарная книга с иллюстрациями Сальвадора Дали

Кулинарная книга с иллюстрациями Сальвадора Дали

Кулинарная книга с иллюстрациями Сальвадора Дали

Кулинарная книга с иллюстрациями Сальвадора Дали

Кулинарная книга с иллюстрациями Сальвадора Дали

Кулинарная книга с иллюстрациями Сальвадора Дали

Кулинарная книга с иллюстрациями Сальвадора Дали

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