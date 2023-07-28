10 самых красивых мест Испании

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От северных гор до жаркой Севильи и далеких Канарских островов: какие места стоит посетить, чтобы наиболее полно охватить великолепие солнечной Испании.









Шедевры Гауди, Барселона

Пуэблос Бланкос, Андалусия

Альгамбра, Гранада

Горные красоты, Пикос-де-Эуропа

Собор Святого Иакова, Сантьяго-де-Компостела

Вулкан Тейде, Тенерифе

Пляжи Форментеры, Балеарские острова

Город искусств и наук, Валенсия

Площадь Испании, Севилья

Старый город, Толедо