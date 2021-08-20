Полезные советы по выращиванию пионов

Пионы – один из самых популярных цветов, которые используют в букетах. Их великолепные бутоны действительно выглядят шикарно и мы особенно любим их за это. Неважно, будь это розовые, красные или белые пионы, они всегда украсят наш сад своим присутствием.

Если Вы согласны с вышесказанным, у нас найдётся для Вас десять советов по выращиванию этих прекрасных цветов в своём саду или на участке. Надеемся, что с их помощью Вы вырастите действительно красивые пионы, которые будут радовать Вас и Ваших близких.



1. Выбор сорта пиона

2. Подготовка правильной почвы

3. Выбор подходящего места

4. Выращивание в горшках и контейнерах

5. Выращивание пионов из семян

6. Полив пионов

7. Удобрения

8. Поддерживающие элементы

9. Остерегайтесь вредителей

10. Сбор урожая

Все разновидности пионов красивы, но они отличаются по нескольким факторам. Окрас цветов пиона может быть весьма разнообразным, поэтому советуем подбирать нужный сорт тщательно, в зависимости от своих желаний и предпочтений. Одними из лучших, по нашему мнению, является пион молочноцветковый и его разновидности, а также пион древовидный.Прежде чем выращивать пионы, убедитесь, что уровень рН Вашей почвы находится в норме – он должен быть нейтральным. Если почва не достаточно хороша, Вам поможет добавление перегноя, компоста. Кроме того, пионы любят плодородный грунт, богатый гумусом, хорошо пропускающий влагу.Пионы – это топ тип цветов, которые любят покой.При этом, они не любят делить влагу и питательные элементы с другими растениями, поэтому садите их не плотно к другим обитателям Вашего сада, чтобы они смогли получить всё, что им нужно. Эти растения также любят солнечный свет, поэтому место посадки должно быть под открытым небом.Если Вы решите выращивать пионы в контейнерах, посадку необходимо производить весной или осенью. То, что вам нужно сделать, это добавить больше компоста. Когда Вы закончите с этим шагом, поместите саженец пиона в землю, но он не должен соприкасаться со слоем компоста, во избежание порчи корней.Если Вы хотите выращивать пионы таким образом, необходимо посадить их осенью. Выкопайте отверстие, которое будет достаточно глубоким и широким для корней и поместите семена внутри. Однако, в зависимости от сорта, убедитесь, что Вы правильно посадили их: травянистые пионы нужно высаживать на 3 см ниже поверхности почвы, а древовидные, по крайней мере, на 7 см ниже.Сразу после посадки, полейте пионы так, чтобы почва хорошо осела вокруг корней. Далее, им будет необходим регулярный полив каждые 1-2 недели, а во время жаркой погоды и интенсивного солнца Вы можете поливать их 1 раз в неделю.По тому, насколько Ваша почва питательна, Вы сможете определить, в каких количествах её необходимо будет удобрять, поэтому с самого начала важно использовать обогащённую почву. Однако, грунт может потерять свою плодовитость через некоторое время и из-за этого пионам понадобятся удобрения: Вы можете использовать органический компост. Держите все удобрения подальше от кроны цветов, так как там нет кормовых корней. Обязательно используйте подкормки каждые несколько лет, пионы не нуждаются в этом чаще.Во время роста бутоны пионов могут стать действительно большими и тяжелыми и они могут начать наклоняться. Чтобы не сломать цветы и держать их гордо стоящими, они нуждаются в поддержке. Это может быть либо приобретенная в магазине специальная сетка, либо Вы можете сделать свою собственную сетку, используя проволоку или крепкие волокна.Муравьи любят пионы так же сильно, как и мы, поэтому не удивляйтесь, если Вы увидите, что многие из них путешествуют по Вашему растению. От этих муравьёв не нужно избавляться, так как они помогают цветам хорошо расти, и нападают на других вредителей, если те беспокоят муравьев во время поедания нектара. Учитывая, насколько выносливы пионы, они восприимчивы лишь к нескольким вирусам, которые могут доставить некоторые проблемы. Поэтому повреждённые секторы цветка необходимо удалять во избежание порчи всего кустарника.Пионы – отличные цветы для букета, смело используйте их в цвету. Срезанные цветы могут стоять в воде более недели. Чтобы добиться наилучших результатов, срезайте длинные стебли пионов, чтобы вода беспрепятственно попадала к бутонам.