20 звёздных красоток, которые сами делают макияж и причёски не хуже профессионалов

1. Леди Гага

Леди Гага и её навыки мейкапа. \ Фото: google.com.

2. Меган Маркл

Скромная принцесса Меган. \ Фото: ruelala.com.

3. Хэлси

Эпатажная Хэлси. \ Фото: siliconeer.com.

4. Мэйси Уильямс

Арья Старк и её макияж. \ Фото: goodfon.com.

5. Гвен Стефани

Очаровательная Гвен Стефани. \ Фото: noty.zhitinsky.spb.ru.

6. Скарлетт Йоханссон

Скарлетт не только делает макияж самостоятельно, аи трюки в фильме «Первый мститель: Другая война». \ Фото: popcornnews.ru.

7. Бейонсе

Бейонсе. \ Фото: cosmo.ru.

8. Наоми Кэмпбелл

Легендарная Наоми Кэмпбелл. \ Фото: kanalukraina.tv.

9. Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. \ Фото: lady-4-lady.ru.

10. Кайли Дженнер

Кайли Дженнер. \ Фото: kanalukraina.tv.

11. Кейт Уинслет

Кейт Уинслет. \ Фото: glamour.ru.

12. Джессика Альба

Джессика Альба. \ Фото: bhub.com.ua/

13. Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. \ Фото: new-magazine.ru.

14. Миранда Керр

Миранда Керр. \ Фото: cosmo.ru.

15. Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски. \ Фото: rg.ru.

16. Ариана Гранде

Юная, талантливая Ариана. \ Фото: hearstapps.com.

17. Зендая

Талантливая во всём Зендая. \ Фото: google.com.

18. Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи и её нежные образы. \ Фото: goodfon.ru.

19. Диана Крюгер

Диана настоящий гуру визажа. \ Фото: starmag.com.

20. Блейк Лайвли

Блейк всё любит делать сама. \ Фото: usatoday.com.

Многие частенько думают о том, что ели бы полезную пищу, будь у них личные повара, как у знаменитостей, или выглядели бы феноменально, имея под рукой опытного визажиста или стилиста. Да только вот далеко не все самые популярные и любимые нами звездочки пользуются услугами таких мастеров , а многие из них и вовсе работают над своими образами самостоятельно. Вашему вниманию – список знаменитостей, которым нравится делать собственный макияж и которые в этом очень хороши.Как правило, визажем для этой звезды занимается девушка по имени Сара Тэнно, однако недавно Гага в своём Инстаграм продемонстрировала собственные навыки покраски губ. На мероприятии, которое было посвящено бренду Haus Laboratories, Сара рассказала, что Леди Гага, как правило, делает макияж сама, если он не предназначен для крупных выходов в свет: «Она прекрасно справляется с тушью, подводкой и отлично красит губы, однако она не из тех, кто будет пользоваться тенями самостоятельно, это просто не для неё». Также девушка отметила, что Гага предпочитает именно продукцию этого бренда для создания своих любимых макияжей.Члены королевской семьи, как ни странно, точно такие же, как и мы. Приближенный к звезде источник недавно сообщил Us Weekly о том, что Меган сама делает для себя макияж для различных королевских приемов и выходов в свет. Конечно же, из этого правила есть и исключения, ведь у Маркл есть собственный визажист – Дэниэл Мартин , который создавал образ для её свадьбы, однако всё остальное время она прекрасно справляется сама.Эта известная певица является последовательницей стиля Мэрилин Монро, что она ярко продемонстрировала на New York Fashion Week, появившись там в весьма схожем и характерном образе. Глядя на её искусно нарисованные алые губы, а также яркие ресницы и гармонично нанесенные тени, можно подумать, будто звезда провела не один час в кресле визажиста и специалиста по макияжу. Однако Хэлси известна тем, что она всегда самостоятельно подбирает себе макияж для различных выходов в свет и повседневности. Также она сотрудничает с брендом YSL Beauté, создавая для него оригинальные образы, которые вскоре появятся в их новой рекламной кампании.Звезда «Игры престолов», сыгравшая роль Арьи Старк, также искусно управляется с кистями и оттенками, как её персонаж с небольшим мечом. Об этом свидетельствуют многие версии макияжа, что были на ней замечены, в особенности те образы, которые журналисты подмечали на красных ковровых дорожках.Известная певица научилась мастерству макияжа, когда, будучи ещё подростком, подрабатывала в косметическом магазинчике, а потому сегодня она считается одной из немногих самых известных звезд, кому действительно удается на профессиональном уровне создавать себе образы. Стефани предпочитает особую технику защиты макияжа, благодаря чему её подводка, тушь и губы всегда остаются на месте, даже спустя несколько часов утомительного выступления. А самой любимой техникой для неё является, конечно же, классический смоки-айс, а ещё создание равномерного, матового тона лица. Также Гвен известна тем, что имеет собственную косметическую линию от известного бренда Urban Decay.Совсем недавно актриса призналась журналу Elle, что она обожает самостоятельно заниматься своим макияжем. Конечно же, если речь не идёт о выходе на красную дорожку – эти образы она предпочитает доверять опытным стилистам и визажистам. Так же дива раскрыла большую тайну журналистам, отметив, что её визитная карточка, а именно – ярко-красные губы – это её любимая часть макияжа, которую она всегда создает самостоятельно при помощи консилера, помады и стойкого карандаша.Сама звезда умалчивает свою принадлежность к миру косметики, однако её окружение, а также её визажист по имени Джон, однажды отметил во время интервью для журнала People, что сама легендарная певица умеет делать множество косметических фишечек. Так, он сказал, что она запросто справляется с созданием образа для различных вечеринок и даже выходов в свет, с лёгкостью управляется с кисточкой, подводкой, а также умело рисует губы. Также он отметил, что она далеко не всегда просит его помощи в процессе стрижки и покраски волос, делая это самостоятельно. Визажист подчеркнул, что однажды сами Би сказала с улыбкой, что полюбила косметику с самого детства, когда ей было шесть и у неё под руками была мамина косметичка.Легендарная супермодель также прекрасно справляется с кисточками и другими принадлежностями для макияжа. И не удивительно, ведь за всю свою карьеру она сотрудничала с такими известными мастерами макияжа, как Франсуа Нарс, Кевин Айкон и другими. На своём Ютуб канале модель создала несколько видео, в одном из которых рассказала, как делает макияж и что действительно любит этим заниматься. Девушка отметила:Достаточно сложно в это поверить, однако, несмотря на всю свою огромную и талантливую команду, что занимается созданием стиля для семьи Ким, а также визажом, она сама утверждает, что иногда любит взять кисти в руки и самостоятельно создать для себя образ. Ким отмечает, что занимается этим, когда ей действительно хочется, или же когда у её команды слишком мало времени и некогда ей помочь. Кроме того, она неоднократно в своих социальных сетях делилась маленькими видео-гайдами о том, как она наносит макияж и какими средствами пользуется.Кайли известна тем, что является владелицей собственной косметической линии, которую оценивают в несколько миллиардов долларов. А потому не удивительно, что она знает всё о том, что такое идеальный и красивый макияж. В 2016 году она частенько выкладывала в свои социальные сети видео для поклонников, где пошагово разбирала методику создания стильного макияжа для повседневности. Кроме того, она с радостью делится средствами, которыми пользуется, а также на постоянной основе делает обзоры и интересные видео о визаже на своём Ютуб канале.Звезда «Титаника», Кейт также предпочитает делать макияж самостоятельно, не прибегая к чьей-либо помощи. Журналистам Vogue она рассказала следующее:. Также Кейт отмечает, что, несмотря на свою славу, она достаточно скромный человек, а потому ей попросту нравится делать самостоятельно то, чем ежедневно занимается каждая женщина.Известная актриса является не только любительницей макияжа, но ещё и владелицей собственного бренда органической косметики под названием Honest. А для того, чтобы продвинуть свой бренд и обратить на него внимание, звезда сделала потрясающий ход – она начала самостоятельно пользоваться продукцией своего бренда, показывая, что она заслуживает внимания. Кроме того, Альба самостоятельно делает макияж с помощью своей же косметики даже для выходов в свет, в особенности на различные красные дорожки.Герцогиню Кембриджскую любят и уважают, поскольку она во всём старается быть как можно ближе к людям. А потому не удивительно, что она самостоятельно занимается макияжем. Так, она даже создала невероятно нежный и чувственный макияж для своей свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году. А справилась она с этим благодаря тому, что в своё время проходила обучение у одного из лучших британских визажистов, который и привил ей любовь к макияжу.Любимица публики, один из самых красивых Ангелов Виктории, Миранда также любит делать макияж своими руками. Она даже не побоялась создать самый главный в её жизни образ – для собственной свадьбы, которая состоялась в 2017 году. Конечно же, девушка кропотливо обучалась этому у лучших специалистов, а потому совсем не удивительно, что лёгкий, нюдовый макияж, который она предпочитает, а также аккуратные румяные щечки выглядят так, будто их делал настоящий профессионал. Сейчас она частенько публикует на своём Ютуб канале различные видео гайды о том, как создает макияж и как правильно ухаживать за кожей лица.Модель и популярная актриса, Эмили утверждает, что ей нравится делать макияж самостоятельно, потому что она лучше всех остальных знает своё лицо. В интервью для Into The Gloss она отметила: «Мне нравится делать макияж своими силами, особенно для важных мероприятий, включая различные красные дорожки». Её любимый приём в макияже – это, конечно же, смоки-айс, который она, по её словам, научилась делать ещё в пятнадцать лет. И несмотря на то, что у Эмили есть свой собственный визажист, Ханг Ванго, девушка предпочитает быстрый, пятиминутный макияж своими руками, в особенности, если речь идёт про повседневные образы.А вот эту поп-звездочку в своё время сняли в ванной комнате во время перерыва, где она самостоятельно подкрашивала макияж и свои глаза. Однако Ариана также сотрудничает с известными визажистами, что, вероятно, повлияло на то, как искусно она управляется с кистями. А то, как она это делает, используя любые удобные места и забавные позы для этого, наталкивает на мысль, что все женщины одинаковы, вне зависимости от наличия или отсутствия у неё звездного статуса.У Зендаи, как известно, есть контракт с брендом Lancôme, что, впрочем, не мешает ей самостоятельно заниматься макияжем и использовать те косметические средства, которые ей по душе. Так, девушка использует любимые средства и делает всё своими руками даже для выходов в свет, к примеру, для красной ковровой дорожки. Любопытно, что совсем недавно она писала в своих социальных сетях, что было бы неплохо начать делать гайды о том, как именно она создает макияж, поскольку её образы вызывают у фанатов безудержный восторг.Конечно же, Роузи, бесспорно, является одной из самых красивых женщин планеты и потому ей намного проще, ведь она может выйти в свет даже без макияжа, блеснув великолепными скулами и роскошными губами. Впрочем, фанаты, которые подписаны на её Snapchat, знают, что она прекрасно справляется с макияжем самостоятельно. Так, на своём канале она частенько дает мини-уроки по макияжу , используя при этом косметические средства собственного производства – Rosie for Autograph. Так, популярная топ-модель учит свои подписчиков, как создавать стильный смоки айс, правильно подводить губы и многое другое.Кроме того, что Диана частенько выкладывает в своем Инстаграме кучу фотографий, где она без макияжа, она также с лёгкостью делает его самостоятельно, не только для повседневной жизни, но и даже для красной дорожки. Девушка отмечает: «Меня всегда окружали невероятно талантливые визажисты, и благодаря сотрудничеству с ними я многому научилась. Я стараюсь не переусердствовать в макияже и позволяю одежде привлекать больше внимания, чем косметике. Я абсолютно не увлекаюсь созданием резких контуров и не использую тяжелые основы, предпочитая пользоваться тем, что мне дала природа. К примеру, своим «тяжелым» лбом, который, как мне кажется, показывает мой характер».Ещё одной известной личностью, которая самостоятельно готовит себя к выходу в свет и на красную ковровую дорожку, стала Блейк Лайвли. Недавно звезда сказала изданию The Cut:. Кроме того, девушка, в отличие от многих других, не использует онлайн-уроки по макияжу и точно не пользуется сервисом Ютуб, где много гайдов об этом. Она говорит, что в её окружении достаточно много талантливых людей, от визажистов, до парикмахеров, у которых она почерпнула множество интересных идей. Кроме того, Блейк известна тем, что сама является своим собственным стилистом.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: