Почему не стоит выбрасывать огарки, или Новые способы использования старых свечей

Не торопитесь выбрасывать старые свечи. /Фото: get.pxhere.com
Свечи есть практически в каждом доме. Их используют для создания романтической атмосферы, при отключении электричества или для ароматизации помещений. А если свечи зажигают, то остаются огарки, то есть кусочки воска. Очень часто их просто выбрасывают. И очень зря.
1. Скрип не нужен
Натрите упрямый ящик воском. /Фото: pnwrealestateblog.com
Скрипучие двери и плохо выдвигающиеся ящики могут испортить настроение. Поможет старая свеча. Для двери: осторожно приподнимите дверь, сняв штифты с петель, и натрите крепежные штыри свечой. Все, можно ставить обратно. После этого откройте и закройте дверь несколько раз, чтобы равномерно распределить воск. Для упрямых ящиков: натрите бегунки свечой и подвигайте ящик взад-вперед, чтобы воск как следует распределился.
2. Застегните без проблем
Воск поможет при заедании молнии. /Фото: inofermuar.com
Заевшая молния может быть настоящей проблемой, особенно когда на улице холодно, и вы изо всех сил пытаетесь надеть пальто. Устраните эту неприятную проблему, используя свечу для смазывания молнии. Втирайте воск с обеих сторон зубчиков, а затем застегивайте молнию вверх и вниз, пока язычок не станет скользить плавно. Таким способом можно наладить работу молний на спальных мешках, палатках, тканевых рюкзаках и так далее.
3. Расплавленная магия
Сделать большую свечу очень просто. /Фото: sc01.alicdn.com
Если вы хотите сделать большую ароматическую свечу, которая будет гореть долго и издавать прекрасный аромат, вам не придется тратить на это деньги. Возьмите старые ароматические свечи, которые уже несколько лет скучают в кладовке, нарежьте их на маленькие кусочки. Сложите их в обычный стакан или иную емкость. Посередине оставьте место для обычной свечи. Теперь после того, как вы зажжете свечу, она будет плавить ароматный воск и гореть долго-долго. Можно рядом со старой свечой проложить дополнительный фитиль из бечевки.
4. Помощник при гололеде
Натрите лопату воском, и работать будет проще. /Фото: buccihomesblog.com
Раскопки дверей гаража после снежной бури не должны быть хлопотами с этим умным трюком: потрите старой свечой полотно вашей лопаты прежде чем выходить на улицу. Покрытие придаст вашему инструменту нужную скользкость, что предотвратит прилипание снега. Это значительно облегчит задачу.
5. Сделайте шарики для растопки
Упаковка от яиц пригодится для создания розжига. /Фото: huhtamaki.com
Используйте остатки воска, шерсти или пуха для создания удобных шариков для растопки. Возьмите старую упаковку от яиц и наполните каждую чашечку клочками шерсти или ниток. Затем медленно растопите воск в кастрюле на слабом огне и аккуратно вылейте его на каждую кучку. Оставьте упаковку на ночь, а утром разрежьте ее, получив отличные шарики для растопки камина или розжига костра.
6. Предотвратите потерю тепла
Если нет уплотнителя для окон, используйте обычную свечку. /Фото: a.simbi.com
Оставшийся воск свечи может служить временной заменой уплотнителей для утепления окон и дверей. Заполните щели в старых окнах и около дверных косяков растопленным воском. Используйте его везде, где могут быть утечки тепла. Это поможет вам сэкономить деньги на счетах за электроэнергию – ведь старый воск ничего не стоит!
7. Продлите жизнь шнурков
Чтобы шнурки не растрепались, опустите их кончики в воск. /Фото: i.ytimg.com
Многие люди предпочитают носить обувь на шнурках. А что делать, если сам ботинок в отличном состоянии, а шнурок разлохматился, и попасть им в отверстие для шнурования очень сложно? Если ваши шнурки износились, опустите их концы в расплавленный воск и дайте высохнуть. Эта хитрость особенно понравится тем, кто любит носить кеды или туфли с необычными шнурками, которые сложно купить отдельно.
8. Работайте по дереву
Обработайте царапину на паркете воском. /Фото: ocdn.eu
Деревянная мебель и пол – это очень красиво. Но на древесине очень часто появляются некрасивые отметины, вызванные неаккуратным обращением. Используйте воск, чтобы замаскировать царапины, вмятины и другие дефекты на деревянной мебели или на паркете. Просто потрите старой свечой пораженную область, пока воск полностью не заполнит углубление.
9. Для булавок и иголок
Булавки вечно валяются в беспорядке, воск поможет собрать их в кучу. /Фото: decoupageshop.cz
Огарок старой свечи может быть использован для хранения острых игл, обычных или английских булавок. Просто вставьте заостренные концы в воск и держите импровизированную подушку для булавок там, где вам удобно. Острые кончики будут надежно защищены, и вы не уколетесь.
10. Подписано, опечатано, доставлено
Письмо с восковой печатью – это стильно. /Фото: thelawofattraction.com
Восковую свечу можно использовать в качестве печати для оригинальных писем или открыток. Накапайте немного воска на конверт, а затем припечатайте с помощью любого предмета, который вам нравится. Это может быть пуговица, ключ, вилка или ложка, любая рельефная безделушка или просто палец.
11. Помогите обуви
Втерев воск в обувь, вы удалите потертости. /Фото: wikihow.com
Используйте воск свечи и рапсовое масло для удаления неприятных потертостей и царапин на кожаной обуви или обивке мебели. Для этого растопите около четверти чашки воска на слабом огне, затем добавьте чайную ложку масла, как следует перемешайте. Дайте смеси немного остыть, а затем нанесите ее на кожу мягкой тряпкой. Полируйте, пока потертость не исчезнет. Если смесь начинает затвердевать, возвращайте ее на слабый огонь для подогрева, пока она снова не станет жидкой.
12. Водонепроницаемость
Чтобы не испортить карточки кухонных рецептов при готовке, можно натереть их воском. /Фото: 2.bp.blogspot.com
Если вы боитесь, что ваша посылка может намокнуть и адрес на ней не будет виден, натрите место, где он написан свечой. Вы можете с успехом использовать этот метод для защиты карточек рецептов, которые вы храните на кухне. Теперь можно готовить, не боясь, что вода, бульон, масло или иная жидкость попадет на рецепт и испортит его.
13. Декоративная ткань
С помощью воска можно создать красивый рисунок на ткани. /Фото: i.ytimg.com
Воск используется для создания декоративных тканей в традиционных индонезийских поделках. Чтобы попробовать свои силы в этой старинной технике, растопите воск на слабом огне, затем налейте его на старые футболки, скатерти, наволочки или другие ткани. Дайте воску полностью высохнуть, а затем погрузите материал в краситель. Поскольку вощеные участки не будут окрашиваться, материал получит уникальную расцветку. Чтобы удалить остатки после окрашивания, покройте вощеные участки несколькими слоями бумажных салфеток, а затем погрейте феном на слабой температуре. При необходимости меняйте бумажные полотенца до полного удаления воска.
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