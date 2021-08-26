Почему не стоит выбрасывать огарки, или Новые способы использования старых свечей

Не торопитесь выбрасывать старые свечи. /Фото: get.pxhere.com

1. Скрип не нужен

Натрите упрямый ящик воском. /Фото: pnwrealestateblog.com

2. Застегните без проблем

Воск поможет при заедании молнии. /Фото: inofermuar.com

3. Расплавленная магия

Сделать большую свечу очень просто. /Фото: sc01.alicdn.com

4. Помощник при гололеде

Натрите лопату воском, и работать будет проще. /Фото: buccihomesblog.com

5. Сделайте шарики для растопки

Упаковка от яиц пригодится для создания розжига. /Фото: huhtamaki.com

6. Предотвратите потерю тепла

Если нет уплотнителя для окон, используйте обычную свечку. /Фото: a.simbi.com

7. Продлите жизнь шнурков

Чтобы шнурки не растрепались, опустите их кончики в воск. /Фото: i.ytimg.com

8. Работайте по дереву

Обработайте царапину на паркете воском. /Фото: ocdn.eu

9. Для булавок и иголок

Булавки вечно валяются в беспорядке, воск поможет собрать их в кучу. /Фото: decoupageshop.cz

10. Подписано, опечатано, доставлено

Письмо с восковой печатью – это стильно. /Фото: thelawofattraction.com

11. Помогите обуви

Втерев воск в обувь, вы удалите потертости. /Фото: wikihow.com

12. Водонепроницаемость

Чтобы не испортить карточки кухонных рецептов при готовке, можно натереть их воском. /Фото: 2.bp.blogspot.com

13. Декоративная ткань

С помощью воска можно создать красивый рисунок на ткани. /Фото: i.ytimg.com