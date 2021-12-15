6 ярких новинок, которые представлены на нынешнем Московском автосалоне

29 августа стартовал Московский международный автомобильный салон (ММАС) 2018.

Lada 4x4 Vision

Так ВАЗовцы видят новую «Ниву».

А вот так должен выглядеть салон Lada Vision.

Aurus Senat

Вот уж на кого будет действительно интересно посмотреть!

Так выглядит Aurus Senat «изнутри».

Renault Arkana

И все-таки главным событием ММАС 2018 стала мировая премьера нового кроссовера от Renault - Arkana.

Lada Vesta Sport

Lada Vesta получила яркую спортивную внешность.

Kia Ceed

Kia в Москве провело российскую премьеру обновленного Kia Ceed.

Lada Xray Cross

Lada Xray Cross получила увеличенный до 215 мм клиренс.