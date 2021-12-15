6 ярких новинок, которые представлены на нынешнем Московском автосалоне

29 августа стартовал Московский международный автомобильный салон (ММАС) 2018.
29 августа стартовал Московский международный автомобильный салон (ММАС) 2018. Продлится он до 9 сентября. Мероприятие, проходящее раз в два года, на этот раз несколько расстроило отсутствием целой когорты именитых мировых автопроизводителей. Тем не менее на ММАС 2018 был представлен ряд интересных для российского рынка новинок. Многие - отечественного производства. Подробнее о них – далее в обзоре.
Lada 4x4 Vision
Так ВАЗовцы видят новую «Ниву».
Если некоторые мировые автогиганты в этом году проигнорировали автошоу в Москве, то отечественный АвтоВАЗ так поступить, конечно же, не мог. И действительно, павильон автостроителя из Тольятти был буквально наполнен интересным автомобилями. Пожалуй, самым интересным среди них оказался концепт-кар, который демонстрирует, как ВАЗовцы видят новую «Ниву».
А вот так должен выглядеть салон Lada Vision.
Концепт получил дизайн в фирменном «Х-стиле». В автомобиле отсутствует центральная стойка, а задние двери открываются против хода движения. Стоить отметить, что несмотря на футуристичную внешность, в Lada Vision явно узнаются черты старой доброй «Нивы», такие как огромный дорожный просвет и короткие свесы. Построен концепт на совместной с Renault Duster платформе. Самое главное – инженеры ВАЗа обещают пустить Lada 4x4 Vision в серию к 2021 году. Что ж, для Легенды уготована вторая жизнь! Осталось лишь подождать, чтобы увидеть какой она будет.
Aurus Senat
Вот уж на кого будет действительно интересно посмотреть!
Вот уж на кого будет действительно интересно посмотреть. Разработка автомобиля для высших лиц под кодовым названием «Кортеж» велась силами «НАМИ» с 2012 года. И вот, наконец, состоялась мировая премьера первого российского автомобиля представительского класса. Aurus Senat – это гибрид. Суммарная мощность 4,4 литрового V8 и электродвигателя составляет 660 л.с., крутящий же момент – впечатляющие 1000 Н•м.
Так выглядит Aurus Senat «изнутри».
Мощность распределяется на все 4 колеса посредством 9-ступенчатого автомата. Все агрегаты, использованные в машине – отечественной разработки. Вся эта энерговооруженность позволяет разгонять автомобиль массой 2740 кг до первой сотни за 6 секунд, максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. Цену на автомобиль пока не объявляют, однако по неофициальной информации она составит не меньше 10 миллионов рублей.
Renault Arkana
И все-таки главным событием ММАС 2018 стала мировая премьера нового кроссовера от Renault - Arkana.
И все-таки главным событием ММАС 2018 стала мировая премьера нового кроссовера от Renault. Он получил звучное имя Arkana. Автомобиль, как и Lada Vision, построен на одной платформе с Renault Duster. Однако, в отличии от последнего, обладает яркой внешностью, исповедуя модную нынче идею купе-кроссовера. Только вот стоить Arkana будет на порядок дешевле, чем немецкие автомобили, обладающие похожим форм-фактором. Необходимо отметить, что собираться автомобиль будет в России. Также Россия станет первым рынком, где начнутся продажи французского кроссовера. Линейка моторов и другие технические сведения хранятся пока в тайне. Старт продаж намечен на середину следующего года.
Lada Vesta Sport
Lada Vesta получила яркую спортивную внешность.
Еще один интересный дебютант от АвтоВАЗа. Спортивная модификация Lada Vesta получила яркую спортивную внешность, оригинальные 17-дюймовые колесные диски, новые спортивные кресла. У автомобиля серьезно доработано шасси. Под капотом «разогретой» Vesta Sport установлен 1.8-литровый агрегат мощностью 145 л.с и крутящим моментом в 187 Н•м. Разгон до первой «сотни» длится 9.6 секунды, а максимальная скорость составила 198 км/ч.
Kia Ceed
Kia в Москве провело российскую премьеру обновленного Kia Ceed.
Kia в Москве провело российскую премьеру обновленного Kia Ceed. Новая машина несколько подросла в размере, получила яркий, интересный дизайн и... избавилась от апострофа в названии. Линейка силовых агрегатов состоит из: 1,0- и 1.4-литрового турбодвигателя мощностью 120 и 140 сил соответственно. Так же будет доступен дизельный агрегат CRDi объемом 1,6 литра, предлагающийся в двух степенях форсировки – 115 л.с. и 136 л.с. Каждый двигатель сопрягается с 7-ступенчатым автоматом. Новый Ceed уже доступен у дилеров по цене от 909000 рублей.
Lada Xray Cross
Lada Xray Cross получила увеличенный до 215 мм клиренс.
И еще одна «новинка» от АвтоВАЗа. На сей раз это «внедорожная» версия хетчбека Lada Xray. От стандартной машины ее отличают увеличенный до 215 мм клиренс, пластиковый обвес по периметру кузова, усиленная подвеска, а также система выбора режима движения Lada Ride Select. При помощи шайбы на центральной консоли водитель может выбрать один из 5 режимов - стандартный, снег, пересеченная местность, режим отключенной ECS и Sport. Моторная гамма должна остаться прежней - 1,6- и 1,8-литровые атмосферники мощностью 106 и 122 л.с соответственно. Коробки передач на выбор либо 5-ступенчатая механика, либо робот АМТ. Цены на новинку пока неизвестны, однако вряд ли она окажется сильно дороже стандартного Lada Xray.
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