7 идей, как организовать хранение в однушке

Организовать хранение в маленькой квартире – тот еще квест. Места катастрофически не хватает, приходится жертвовать мебелью, декором, бытовой техникой, а в итоге комфорта как не было, так и нет. Мы рассказываем, как можно исправить ситуацию при помощи небанальных мест для хранения. Спойлер: обычно их никто не использует.

Идея 1: Столешница над стиральной машиной

Идея 2: Шторы вместо дверей

Идея 3: Пространство под кроватью

Идея 4: Вертикальное пространство

Идея 5: Корзины и коробки

Идея 6: Пенал вместо классического шкафа

Идея 7: Хранение под ванной

Установите столешницу над стиральной машинойВ студиях и однокомнатных квартирах ванные комнаты редко отличаются большими габаритами. Соответственно, появляется вопрос, где хранить бытовую химию, полотенца, косметику и пр. Если основное количество вещей вы разместили в тумбе под раковиной, вешать над стиральной машиной целый шкафчик нецелесообразно – он будет перегружать и без того тесное пространство. Идеальное решение – положить на стиральную машину столешницу, где можно будет хранить мелкие предметы. А чтобы они не провоцировали хаос, рассортируйте их по красивым коробкам или плетеным корзинкам – так хранения будет выглядеть более аккуратно.Закройте шторой гардеробную или вход на кухнюА вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько места занимают межкомнатные двери, ведь нужно оставлять зазор на их открывание? Иногда именно из-за них не получается установить шкаф во всю стену или поставить диван так, как вам хочется. Конечно, отказываться от дверей во всей квартире – не очень хорошая идея, ведь каждому члену семьи необходимо личное пространство. Но убрать их, например, в кладовке или на кухне можно. А чтобы сохранить видимость уединения, повесьте вместо двери штору.Это еще и отличный вариант экономии – она обойдется гораздо дешевле, чем дверь. Кроме того, в любой момент вы можете ее снять и постирать или же заменить, если захотите обновить интерьер.Варианты хранения под кроватьюПожалуй, это одно из самых недооцененных мест для хранения, особенно когда речь идет о маленьких квартирах. Если в спальне стоит кровать на ножках или с подъемным механизмом, вы настоящий счастливчик. Сюда можно убрать коробки, ящики на колесиках, пакеты с сезонной одеждой и обувью, тканевые кофры. Под кроватью удобно хранить вещи, которыми вы не пользуетесь каждый день, например, спортивный инвентарь, сезонный декор, прочитанные книги, запасные подушки и одеяла. Главное – сложить их в пакеты или коробки с крышками перед тем, как убрать под кровать, чтобы вещи не собирали пыль, мусор и пр.Используйте рейлинги и задействуйте дверцуОбычно мы выделяем для хранения горизонтальные поверхности – столы, тумбы, комоды. Но в маленькой квартире такой подход приносит больше вреда, чем пользы, так как захламляет пространство. Гораздо более эффективным будет вертикальное хранение. Чтобы не перегрузить комнату, используйте крючки, подвесные органайзеры, настенные полки. На кухне можно разместить рейлинг или установить между кухонным гарнитуром и холодильником этажерку на колесиках. В спальне – повесить полку в изголовье, а в прихожей – разместить крючки для одежды, головных уборов, зонтов и пр. Также следует задействовать неочевидные вертикальные поверхности. Например, для хранения можно использовать не только стены, но и двери, торцы шкафов.Используйте для хранения корзины и коробкиОбычно визуальный шум провоцируют вещи, которые лежат на виду: в спальне – это косметика на туалетном столике, в ванной – бытовая химия на полках, в гостиной – хаотично расставленные книги на стеллаже, в прихожей – ключи, очки и прочие мелкие предметы, лежащие на консоли. Если вы понимаете, что убирались только вчера, а ощущение бардака никуда не пропало, дополните интерьер красивыми коробками, корзинами, органайзерами. Это отличный способ поддерживать порядок в доме без серьезных вложений и усилий с вашей стороны.В закрытых емкостях удобно хранить различные мелочи, которые портят внешний вид комнаты и постоянно теряются. Корзины можно поставить на полки, на шкаф, а крупные – прямо на пол рядом с кроватью или диваном. Это еще и отличный способ систематизации хранения, который облегчит поиск предметов. Например, в одну коробку вы можете положить провода и зарядные устройства, в другую – запасные кухонные полотенца, салфетки, скатерти, в третью – книги, журналы и прочую печатную продукцию.Так как органайзеры будут находиться на виду, очень важно подобрать изделия, которые впишутся в интерьер. Например, в скандинавском стиле отлично будут смотреться плетеные корзины, а в винтажном – немного «потрепанные» коробки.Шкаф-пенал можно поставить в любой комнатеДалеко не всегда в комнате получается разместить полноценный шкаф. В этом случае эксперты рекомендуют обратить внимание на узкие пеналы. У них есть сразу несколько преимуществ по сравнению с полноразмерными моделями. Во-первых, такие шкафы занимают меньше места, благодаря чему их можно установить где-угодно – на кухне, в ванной, в гостиной. Во-вторых, они не перегружают пространство, особенно если подобраны в цвет стен. В-третьих, при желании их можно дополнить полками или крючками на стене. В таких пеналах удобно хранить инвентарь для уборки, спортивные принадлежности, вроде коврика, гантелей, верхнюю одежду и пр.Под ванной удобно хранить бытовую химиюМы уже говорили о том, что в ванной часто не хватает свободного места, и встает вопрос о том, где разместить запасы туалетной бумаги, стиральный порошок и кондиционер, банные принадлежности. Если не получается установить узкий шкаф-пенал, оцените пространство под ванной. Обычно оно пустует, а ведь туда можно убрать все вышеперечисленное. Чтобы не провоцировать визуальный шум, установите экран, который можно будет открывать и закрывать. Кстати, его вполне можно сделать своими руками, а не покупать новый.