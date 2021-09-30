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Как сделать рваные джинсы — полезные советы

Как сделать рваные джинсы — полезные советы

Все мы знаем фразу: «Всё новое — это хорошо забытое старое».

Вот и сейчас мы можем наблюдать то же самое в ситуации с джинсами. А точнее, со рваными джинсами, которые были популярны в 1980-е года и набирают свою популярность сейчас.

Несмотря на то, что они буквально «в дырках» и выглядят неаккуратно, такие джинсы почему-то стоят очень дорого.

Рваные джинсы
Рваные джинсы

Сейчас вы научитесь как самостоятельно сделать рваные джинсы в домашних условиях!

Рваные джинсы

С чего начать?

Прежде всего, вам следует взять «исходный материал», в виде какой-либо пары джинсов. Хорошо подойдут и какие-нибудь старые, «заношенные» джинсы. К тому же, они будут выглядеть даже лучше в итоге, чем просто новые.

Нужно определиться со стилем, в направлении которого будет следовать преображение вашей вещи:

Рваные джинсы
  • Гранж. Поперечные нити вытягиваются и дыры «прорезываются»;
  • Минимализм. Вытягиваются только долевые нити. В отличие от гранжа, поперечные линии не затрагиваются.
Рваные джинсы

Кроме этого, можно посмотреть в интернете фото идей как сделать джинсы рваными. Таким образом будет окончательно понятно, в каком направлении следует работать.

Рваные джинсы

Если вы будете преображать новые джинсы, нужно придать им вид «поношенности». Это достигается при помощи стирки в очень тёплой воде, с использованием «сильных» порошков

Рваные джинсы

Материалы

Чтобы сделать рваные джинсы в домашних условиях, понадобятся такие инструменты:

Как сделать рваные джинсы — полезные советы
  • Ножницы, нож или лезвие;
  • Бумага для обработки дерева («наждачка»), бритвенный станок, пилочка или тёрка;
  • Мыльная продукция или шариковая ручка (мел) для контура;
  • Пинцет;
  • Картон (для удобства);
  • Кружева (для декорирования джинсов);
  • Иголка;
  • Скрепки или булавки.

Алгоритм работы

Пошаговая инструкция как сделать рваные джинсы начинается с определения, где именно будут находиться дыры.

Джинсы, лучше всего, чтобы были непосредственно надеты на вас и с помощью мелка или мыла обрисовать места.

Как сделать рваные джинсы — полезные советы

Обратите внимание: если джинсы изношенные, то отверстия должны быть не слишком большими и располагать их нужно только в тех частях, где нет изгибов; если же джинсы новые, то здесь не нужно заморачиваться над тем, где располагать отверстия.

Как сделать рваные джинсы — полезные советы

Также помните, что если дыры будут в области колена, то разметить и вырезать их нужно чуть выше, чем нужно.

Как сделать рваные джинсы — полезные советы

Приложите джинсы с разметкой на гладкую, твёрдую поверхность (подойдёт картон или деревянная дощечка).

Для создания рваного эффекта, используйте «наждачку», пемзу или тёрку.

Как сделать рваные джинсы — полезные советы

Возьмите ножницы и поскребите вдоль края прорези для создания эффекта гофрированности.

Как сделать рваные джинсы — полезные советы

Перейдем к отверстиям в джинсовой ткани. С помощью ножниц или канцелярского ножа, аккуратно прорежьте отверстия по вашим меткам. Старайтесь не делать сначала большие дыры, так как есть риск «испортить» их.

Как сделать рваные джинсы — полезные советы

Пинцетом извлеките продольные нити из разрезов. Если все нитки извлечь нет возможности, то ничего страшного — таким образом вы придаёте более натуральный эффект поношенности.

Как сделать рваные джинсы — полезные советы

Вырезанные кусочки джинсовой ткани тоже можно оригинально использовать. Их можно пришить большими стёжками изнаночной частью к самим джинсам. Таким образом, нитки будут хорошо видны. Такую «фишку» можно использовать как в мужских, так и женских джинсах.

Если у вас есть кусочки от других тканей, их также можно использовать для декора. Практически так же, как и в предыдущем совете, их можно пришить к лицевой стороне джинсов. С помощью разных кусочков ткани можно образовать даже рисунок.

Как сделать рваные джинсы — полезные советы

Тут прямых советов нет — у каждого разные вкусы и фантазия.

Как сделать рваные джинсы — полезные советы

Советы

Еще несколько советов напоследок:

Как сделать рваные джинсы — полезные советы

Не следует делать надрезы прямо рядом со швами. Есть риск того, что швы могут начать расходиться.

Как сделать рваные джинсы — полезные советы

Чтобы добавить еще больше эффекта изношенности, после всех предыдущих действий по «обработке» джинсов, их следует постирать.

Если вы хотите сделать совсем маленькие потертости, то используйте кончик лезвия ножниц.

Как сделать рваные джинсы — полезные советы

Брызги отбеливателя смогут состарить джинсы еще больше (но не переусердствуйте).

Как сделать рваные джинсы — полезные советы

Чтобы сделать некоторые зоны отбелёнными, используйте то же средство, что и в предыдущем способе.

Как сделать рваные джинсы — полезные советы

Нужно взять хлор, смешать его с небольшим количеством воды и нанести полученную смесь на вату или марлю. Этими примочками обработайте необходимые места с отверстиями. После всех этих действий постирайте джинсы.

Как сделать рваные джинсы — полезные советы

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Как сделать рваные джинсы — полезные советы

Фото рекомендации как сделать рваные джинсы

Как сделать рваные джинсы — полезные советы

 

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