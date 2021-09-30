Как сделать рваные джинсы — полезные советы

Все мы знаем фразу: «Всё новое — это хорошо забытое старое».

Вот и сейчас мы можем наблюдать то же самое в ситуации с джинсами. А точнее, со рваными джинсами, которые были популярны в 1980-е года и набирают свою популярность сейчас.

Несмотря на то, что они буквально «в дырках» и выглядят неаккуратно, такие джинсы почему-то стоят очень дорого.