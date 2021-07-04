«Беломорканал» в СССР
Марка папирос была создана в 1932 году на фабрике имени Урицкого в Ленинграде. И вскоре «Беломорканал» распространился по всему Советскому союзу и даже проник за рубеж.
«Сверхтонкая, полупрозрачная папиросная бумага не подвергается селитрованию, а ее края соединяются без клея путем механической запрессовки специальными зубчатыми колесиками. Изящество формы, непосредственность ощущений придают папиросам изысканную и неповторимую индивидуальность. Можно наслаждаться своеобразным, ароматным вкусом табака без химических примесей посредством мундштука, поглощая охлажденный табачный дым.»
Эта марка папирос была создана в 1932 году на фабрике имени Урицкого в Ленинграде. Автор табачной смеси — технолог Иоаниди Василий Иванович. Автор рисунка на пачке — художник А. Тараканов.
Видно, что на пачке до сих пор изображена граница СССР по состоянию до Советско-Финской войны.
Говорят, что диаметр советских папирос, в том числе «Беломорканал», был 7,62 мм якобы для того, чтобы в случае необходимости на тех же станках запустить выпуск патронов.
В 1940-е годы рисунок с картой на упаковке выглядел несколько иначе: на нём были отмечены также Суэцкий и Кильский канал. Подобное оформление имело цель показать, что Беломоро-Балтийский канал был наиболее протяжённым в мире.
В музее конопли в Амстердаме, в экспозиции, посвящённой девайсам для курения, можно отыскать «Беломор».
Как-то на один из подмосковных заводов, где производится наряду с сабжем изрядное количество сигарет других марок, по ошибке логистов привезли на Х тонн меньше табака для «Беломора» и на тот же Х тонн больше табака для сигарет марки «Вог» (Vogue). Но линию не остановили. Так что какое-то время все суровые рязанские мужики курили кошерный «Вог» в штакете.
Экспортный вариант:
Папиросы Беломорканал курят 4% самых консервативных российских курильщиков, которые понятия не имеют о легких сигаретах и сигаретах вообще,хотя ныне существуют сигареты с фильтром Беломор.
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